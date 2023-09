‘Misdaadmanifest’ is vermakelijk, maar bevat te veel verwijzingen naar ‘wat voorafging’ en heeft een einde dat geen echt einde is

‘Misdaadmanifest’ is het vervolg op het veelgeprezen ‘Harlem Shuffle’, het tweede boek van wat een trilogie rond Ray Carney moet gaan worden. In het begin van het boek is het 1971 en blijkt het Carney opmerkelijk goed vergaan. Zijn meubelparadijs is flink uitgebreid, en inmiddels is hij ook huisbaas van de appartementen erboven. Met zijn gezin heeft hij een heel wat riantere woning betrokken. Zalige rust, kortom, tot tienerdochter May begint te smeken om kaartjes voor een concert van The Jackson 5. Ray besluit contact op te nemen met een corrupte inspecteur en meesterritselaar en voor hij het weet, raakt hij als semigegijzelde handlanger betrokken bij een criminele dodemansrit door de stad.

In deel twee, dat zich afspeelt in 1974, staat Carneys oude wapenbroeder Pepper centraal. In het slotdeel, weer drie jaar later, openen Pepper en Carney de jacht op een ‘afmaker’ (één van die schimmige types die in opdracht brand stichten in (afbraak-)panden in Harlem en elders in de verpauperende stad) én op de mensen die van die misdaden profiteren. Zo fris en vrolijkstemmend als ‘Harlem Shuffle’ is het resultaat niet helemaal. ‘Misdaadmanifest’ lijdt aan het middendeelsyndroom: veel verwijzingen naar ‘wat voorafging’ en een einde dat geen echt einde is. Maar het blijft intelligent topvermaak.