Na de ‘kwaadaardige reptielen’-uitspraak van Thierry Baudet: de tien vreemdste complottheorieën

Volgens de Nederlandse extreemrechtse politicus Thierry Baudet zitten niet mensen van vlees en bloed aan de knoppen van de wereldpolitiek, maar wel kwaadaardige reptielen. ‘Een metafoor voor de harteloosheid en koelbloedigheid van de globalisten’, probeerde hij later zijn opmerkelijke uitspraak in de podcast ‘Geopolitics & empire’ recht te zetten, maar het idee dat onze wereldleiders eigenlijk lizard people zijn is wel degelijk een van de bekendste complottheorieën. Wij doken in een wereld van kwaadaardige hagedissen, verborgen beschavingen en satanische offerandes, en zochten voor u de tien vreemdste complottheorieën bij elkaar. Aluminiumhoedjes op en lezen maar!

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk in 2019 op Humo.)

1. Aliens regeren de wereld

U vindt dat de groten der aarde zich weleens vreemd gedragen? Dat komt omdat ze eigenlijk als mens vermomde reptielachtige buitenaardse wezens zijn die hier miljoenen jaren geleden neerstreken met maar één doel: het menselijke ras onderwerpen. De bekendste verkondiger van de theorie is David Icke, een gewezen profvoetballer en BBC-sportjournalist, en ooit nog woordvoerder van de Green Party. In 1998 publiceerde hij ‘The Biggest Secret’, een boek waarin hij uiteenzet dat aliens afkomstig van het sterrenstelsel Draco al sinds mensenheugenis de aarde overheersen. Zo zouden ze volgens Icke in de loop der tijden allianties hebben gesloten met de Franse Merovingers, de Rothschilds, de familie Bush en de Britse koninklijke familie. Bekende Reptilians – of Lizard People – zouden Queen Elizabeth, George W. Bush en de Clintons zijn. Op YouTube circuleren flink wat beelden waarop de ogen van wereldleiders een fractie van een seconde rood kleuren: volgens believers voorbeelden van Reptilians bij wie de camouflage even een klein foutje vertoont. Je als slijmerige alien de hele tijd moeten voordoen als mens: het is niet te onderschatten!

Natuurlijk was het een metafoor. Ik sprak over een samenzwering achter de schermen van globalisten, geheime diensten, psychopaten — waardoor de democratie en de vrijheid verdwijnt.



Degenen die ons dit aandoen zijn een soort onmensen, reptielen, machines, gevoellozen kortom. https://t.co/Dtoppj3SgN — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 18 oktober 2022

Volgens een officiële peiling gelooft niet minder dan 4 procent van de geregistreerde stemgerechtigde Amerikanen, of ongeveer 12,5 miljoen brave burgers, in deze theorie. Maar, geef toe: dat Donald Trump een reptiel is dat door een ons niet welgezinde buitenaardse beschaving naar hier werd gestuurd om de wereld naar de verdommenis te helpen... Zo van de pot gerukt klinkt dat toch niet?

2. CERN wil wraakgod oproepen

Het CERN in Zwitserland is géén onderzoeksinstituut waar men de oorsprong van het heelal wil achterhalen, wél een gigantische dekmantel om een oeroude en gevaarlijke godheid op te roepen. Meerdere ernstige wetenschappers hebben al betoogd dat de experimenten met de Large Hadron Collider, die deeltjes met een enorme snelheid tegen elkaar laat botsen, mogelijks onvoorziene gevolgen zouden kunnen veroorzaken. Volgens de Britse lord en kosmoloog Martin Rees is het theoretisch mogelijk dat de experimenten een zwart gat creëren dat alles rond zich genadeloos zou opslokken.

Meer hadden doemdenkers niet nodig om te stellen dat de zogenaamde zoektocht naar het higgsboson, ook wel het goddeeltje genoemd, alleen maar een mistgordijn was om de aandacht af te leiden van de échte bestaansreden van het CERN: de creatie van een ondergronds wormgat waardoor de god Shiva naar onze wereld zou kunnen reizen. Shiva staat in de hindoemythologie bekend als De Vernietiger en zou hierheen komen om een einde te maken aan het universum en vervolgens een nieuw te creëren. Dat voor het hoofdkwartier van het CERN in Genève een beeld staat van een dansende Shiva is voor velen de bevestiging van de theorie.

Beeld Belga

3. Ice Bucket Challenge is satanisch ritueel

In de zomer van 2014 viel er op sociale media niet te ontsnappen aan filmpjes waarin nobele onbekenden, al snel gevolgd door een resem celebrities, een emmer ijskoud water over hun hoofd uitkieperden. De Ice Bucket Challenge was bedoeld om geld in te zamelen voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS, maar sommigen wisten wel beter: het was een satanisch reinigingsritueel waarmee de wereld op de komst van de antichrist werd voorbereid.

Voor wie ze wilde zien, waren de aanwijzingen duidelijk: ALS stond uiteraard voor Antichrist Lucifer Satan. En had Oprah Winfrey voor ze het ijswater over zich heen kreeg niet ‘in de naam van ALS’ geroepen? Het koude water was evenmin toeval: beoefenaars van wicca, een vorm van hekserij, werden in de middeleeuwen als discipelen van de duivel gezien en hadden volgens verslagen uit die tijd een huid die koud aanvoelde. Een koude lichaamstemperatuur – herinner u de vriestaferelen in ‘The Exorcist’ – is tevens één van de symptomen van bezetenheid.

Dat één van de bedenkers van de Ice Bucket Challenge in bizarre omstandigheden om het leven kwam – hij zou na een liefdadigheidsevenement rond ALS van een dak zijn gesprongen – werd eveneens als een teken gezien: de krachten van de duisternis oproepen, is niet zonder gevaar. Tenzij hij oranje haar en nogal losse handjes heeft, heeft de Duivel zich overigens nog altijd niet getoond.

4. April is de offermaand

De FBI-bestorming op de schuilplaats van sekteleider David Koresh in Waco in 1993 (76 doden), de bomaanslag van Timothy McVeigh in Oklahoma City in 1999 (168 doden), de schietpartij op de Columbine High School in 2007 (15 doden), de moordpartij op Virginia Tech in 2013 (33 doden), de aanslag tijdens de Marathon in Boston (3 doden): al deze dramatische gebeurtenissen vonden plaats in de tweede helft van de maand april. Géén toeval uiteraard: half april was namelijk de periode waarin bij verschillende oude beschavingen in het Midden-Oosten rituelen werden opgevoerd ter ere van Baal, een oorlogs- en vruchtbaarheidsgod, die gepaard gingen met veel vuur en mensenoffers.

Volgens sommigen bestaat de verering van Baal nog steeds: alleen offert de overheid in april tegenwoordig onschuldige mensen in de hoop de toornige godheid gunstig te stemmen. Ze verhult die offerande als bomaanslagen, schietpartijen, branden en andere tragedies. Nog meer bewijs: het gebouw waarin David Koresh en zijn volgelingen zich hadden verscholen – en levend zouden verbranden – was het Mount Carmel Center. In de Bijbel was de berg Carmel de plek waar Elia de profeten van Baal uitdaagde om tot hun God te bidden tot hij een vuur deed ontbranden. Spoiler: er ontbrandde geen vuur.

5. De verborgen planeet Nibiru

Zoals u weet, telt ons zonnestelsel na de degradatie van Pluto enkele jaren geleden acht planeten, maar de Amerikaans-Azerbeidzjaanse schrijver Zecharia Sitchin wees ons in 1976 al op het bestaan van een negende planeet: Nibiru, soms ook Planeet X genoemd. Die was volgens Sitchin een buitenpost van de Anunnaki, een buitenaardse beschaving die al miljoenen jaren lang het heelal doorkruist op zoek naar nuttige mineralen. Zo’n 450.000 jaar geleden streken ze voor het eerst op aarde neer om hier naar goud te delven. Of beter: te láten delven door een slavenvolk dat ze uit hun eigen DNA hadden gecreëerd.

Uit oude kleitabletten had Sitchin afgeleid dat de Sumeriërs al weet hadden van de Anunnaki. De goden uit de Sumerische mythologie waren eigenlijk de Annunaki en de geavanceerde kennis van de Sumeriërs, een beschaving die tussen 4.000 en 2.000 voor Christus in het huidige Irak bestond, hadden ze ook alleen maar aan hun interstellaire vrienden te danken.

De vrees bij sommige complottheoretici is dat Nibiru bij haar volgende passage langs de aarde zwaartekrachtgolven zal veroorzaken die hier allerlei rampen zullen ontketenen. Of nog erger: dat ze tegen de aarde zal botsen waarna onze planeet tot een wolk ruimtestof wordt herleid. Die apocalyps is al meermaals voorspeld. De profetie van de Maya’s dat de aarde in 2012 zou vergaan, zou erop wijzen dat zij ook op de hoogte waren van het bestaan van Nibiru. Alleen moet er bij hun berekeningen iets zijn misgelopen.

Vorig jaar nog zorgde een lancering van SpaceX voor grote opwinding bij aanhangers van de Nibiru-theorie: de livefeed van de lancering op Cape Canaveral werd plots op mysterieuze wijze afgebroken. Volgens sommigen omdat de missie met als codenaam Zuma bedoeld was om informatie te verzamelen over Nibiru in de hoop een botsing met de aarde te vermijden. De Amerikaanse overheid zou SpaceX-eigenaar Elon Musk ‘een leven ná Nibiru’ beloofd hebben als hij meewerkte aan het geheime programma.

'Volgens Kanye West is aids door de overheid uitgevonden om de zwarte bevolking onder controle te houden. 15 procent van de Afro-Amerikanen volgt hem daarin.’ Beeld GC Images

6. De VN wil een nieuwe wereldorde

In 1992 keurden 179 landen van de Verenigde Naties Agenda 21 goed: een programma met richtlijnen rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, ontbossing, fair trade, armoedebestrijding, milieuverontreiniging, onderwijs, vrouwenbewegingen, jongeren, werk... Maar de John Birch Society, een Amerikaanse rechtse lobbygroep die al sinds de jaren 60 verbeten strijd voert tegen het communisme, zag in Agenda 21 echter de blauwdruk voor de installatie van een Nieuwe Wereldorde en het onderwerpen van de bevolking aan een door de VN geleide wereldregering. Hun propagandaoorlog werd al snel overgenomen door rechtse politici en mediafiguren, maar de complottheorie kreeg pas écht de wind in de zeilen toen de ultrarechtse presentator Glenn Beck er in zijn radio- en tv-programma’s over tekeerging. Beck noemde Agenda 21 ‘een poging van radicale, communistische nazi-homoseksuelen om hun hoektanden in onze gemeenschappen te planten en er alle leven uit te zuigen’. In 2012 publiceerde hij zelfs een dystopische sciencefictionroman met de titel ‘Agenda 21'. Daarin schetst hij een ‘1984’-achtig toekomstig Amerika waarin mensen hun partner niet meer zelf mogen kiezen en thuis hun eigen elektriciteit moeten opwekken met behulp van een tredmolen.

Nog iets meer doorgedraaide rechtse types menen zelfs dat Agenda 21 een plan is om de wereldbevolking tegen 2030 met 95 procent te verminderen. Dat zou met drastische middelen als een wereldoorlog, een dodelijke pandemie of massale hongersnood moeten gebeuren. Alleen op die manier zou de impact van de mens op het milieu op zo’n korte termijn sterk verminderd kunnen worden. Hoewel we dus allemaal dood zullen zijn, halen we toch maar mooi de klimaatdoelstellingen!

7. Aids is een uitvinding van de CIA

Het verhaal dat aids ontwikkeld werd door de CIA is al bijna zo oud als de ontdekking van het hiv-virus zelf en hebben we in belangrijke mate aan de KGB te danken. Halverwege de jaren 80, toen de Koude Oorlog nog volop woedde, startte de Russische inlichtingendienst een desinformatiecampagne die de wereld ervan moest overtuigen dat de CIA achter het virus zat. De bedoeling van operatie ‘Infektion’ was de geloofwaardigheid van de VS ondermijnen en spanningen creëren met landen waar Amerikaanse militaire basissen waren gevestigd; vaak werden die namelijk als de oorzaak van uitbraken van aids onder de lokale bevolking gezien.

De Russen schakelden onder andere Jakob Segal in, een professor aan de vermaarde Humboldt Universiteit in – toen nog – Oost-Duitsland. Hij schreef in 1986 in een wijdverspreid wetenschappelijk artikel dat hiv aan het einde van de jaren 70 in een laboratorium van het Amerikaanse leger was ontwikkeld door het samenvoegen van twee virussen. Het nieuwe virus werd getest op gevangenen – die in ruil vervroegd vrijkwamen – en had zich op die manier onder de bevolking verspreid.

Nogal wat zwarte Amerikanen zijn er dan weer van overtuigd dat hiv bedoeld was om de Afro-Amerikaanse bevolking uit te roeien. Dat bleek ook nog eens tijdens het Live 8 concert in 2005, toen rapper en parttimehalvegare Kanye West voor een publiek van ongeveer drie miljard kijkers betoogde dat aids door de mens was uitgevonden en op Afrika was losgelaten, ‘net zoals men ooit crack had geïntroduceerd in de zwarte gemeenschap om de Black Panthers kapot te maken’. Voor wie dacht dat hij het niet meende, herhaalde hij het nog eens in de lyrics van ‘Heard ’Em Say’: ‘And I know the government administered AIDS/ So I guess we just pray like the minister say’. Te gek om los te lopen? Volgens een studie uit 2005 geloofde 15 procent van de Afro-Amerikaanse bevolking dat aids door de overheid was ontwikkeld om de zwarte populatie te controleren.

8. Geheime beschaving in de aardkern

Wij hebben het in de lessen aardrijkskunde ooit anders geleerd, maar volgens een groeiende groep mensen is de aarde hol. De kern ervan zou bereikbaar zijn via drie openingen: één aan de noordpool, één aan de zuidpool en één ergens in de Himalaya. De aardkorst zou volgens de aanhangers een goeie kilometer dik zijn en in het midden van de holle aarde zou een zon hangen.

Over wie of wat er precies in het binnenste van de aarde zit, lopen de meningen uiteen. Ene Olaf Jansen, een Noorse zeeman, zou in 1811 met zijn vader ooit één van de openingen hebben gevonden. In het binnenste van de aarde zouden ze een soort tuin van Eden hebben aangetroffen, bewoond door zeer vriendelijke ‘supermensen’ die drie meter groot waren en nooit ziek werden. Het duo had het er zo naar zijn zin dat ze twee jaar in het paradijs bleven.

Volgens Rodney Cluff, auteur van ‘World Top Secret: Our Earth is Hollow’, leeft binnen in de aarde dan weer een superieur menselijk ras dat zichzelf als de bewakers van de aarde beschouwt en de bovenwereld met vliegende schotels en andere ruimtetuigen in de gaten houdt. Zo kunnen ze tijdig ingrijpen wanneer wij, idiote aardbewoners, een kernoorlog zouden beginnen. Anderen geloven dan weer dat er zich in de holle aarde meer dan honderd steden bevinden, samen Agartha geheten, die bevolkt worden door op de mens lijkende, maar onsterfelijke wezens. Volgens nog andere theorieën zou het de schuilplaats zijn van nazi’s die na de Tweede Wereldoorlog zijn gevlucht, de Vikingkolonies die ooit Groenland bevolkten en de verdwenen stammen van Israël.

Eerst zien en dan geloven? Dat de aardopeningen nooit op beeld zijn vastgelegd, komt volgens believers omdat ze streng bewaakt worden door satellieten van onder meer het Amerikaanse leger en Google.

9. Amerikanen kunnen teleporteren

Na de Tweede Wereldoorlog zou het Amerikaanse ministerie van Defensie onder de codenaam Project Pegasus een ultrageheim programma hebben opgestart dat teleportatie moest onderzoeken. De bedoeling was niet alleen om mensen naar andere plekken te teleporteren (bijvoorbeeld naar de maan of Mars) maar ook om hen in de tijd te laten reizen. Het onderzoek, onder meer op basis van documenten die na diens dood bij de uitvinder Nikola Tesla in beslag werden genomen, zou in de jaren 60 en 70 tot experimenten hebben geleid waarbij meer dan honderd kinderen naar het verleden of de toekomst werden geteleporteerd. Men gebruikte kinderen omdat die niet alleen kleiner waren en dus makkelijker te teleporteren, maar ook omdat volwassenen psychologisch slechter bestand bleken tegen tijdreizen.

In de tijd reizen en bijgevolg weten wat er in de toekomst gebeurt, kon de Amerikaanse overheid enorme voordelen opleveren. Een andere reden voor Project Pegasus was de vrees voor een nucleaire oorlog: mocht iemand het in zijn hoofd halen om op de rode knop te drukken, kon men in de tijd terugreizen om één en ander ongedaan te maken. Teleportatie zou ook gebruikt zijn om Amerikanen die een belangrijke rol hadden in de geschiedenis van het land lang op hun taak voor te bereiden. Zo zou er in de jaren 70 een briefing hebben plaatsgevonden met vader en zoon Bush. Of George W. toen goed oplette, is niet geweten.

Beeld Warner Bros.

10. We leven in een computersimulatie

Het idee dat de realiteit niet bestaat en we eigenlijk in een computersimulatie leven, is bekend uit de film ‘The Matrix’, maar er zijn ook mensen die écht rekening houden met die mogelijkheid. In 2016 verscheen een ophefmakend artikel in de New Yorker over hoe twee van ’s werelds machtigste techmiljardairs een aantal wetenschappers de opdracht hadden gegeven om uit te zoeken of we in zo’n simulatie leven.

De namen van de miljardairs in kwestie werden niet vermeld, maar velen keken meteen in de richting van Elon Musk. Hij heeft in het verleden al meermaals gezegd dat de kans dat we in een simulatie leven niet onbestaande is. Zijn voornaamste argument is dat de technologie zo snel evolueert dat het niet ondenkbaar is dat vroeg of laat met supercomputers een simulatie kan worden gemaakt die niet meer van de werkelijkheid te onderscheiden valt.

Zo’n simulatie zou bij wijze van oefening gemaakt kunnen worden, om te observeren hoe wij mensen de planeet naar de vaantjes helpen, of om andere scenario’s voor onze beschaving uit te testen. Of uit nostalgie, als een soort hypergesofisticeerd fotoboek. Het zou ook als een back-up kunnen dienen: een noodplan voor wanneer in de verre toekomst het voortbestaan van de planeet in gevaar zou zijn.

Oxford-filosoof Nick Bostrom houdt in de wijdverspreide paper ‘Are You Living in a Simulation?’ – gratis raadpleegbaar op internet, voor de fans – zelfs rekening met de mogelijkheid van een oneindig aantal simulaties en – de man denkt graag door – simulaties binnen simulaties van simulaties. Volgens die argumenten is de kans dat u een simulatie bent zelfs groter dan de kans dat u een biologisch wezen van vlees en bloed bent. Wat uw moeder daar verder ook over moge beweren.

Andere knappe koppen hebben er al op gewezen dat het steeds duidelijker wordt dat het universum zich volgens wiskundige principes gedraagt, en dat bepaalde onverklaarbare fenomenen uit de quantummechanica met de simulatiehypothese te verklaren zijn. De Bank of America Merrill Lynch liet het, wellicht op een dag dat ze niks beters omhanden had, ooit berekenen en kwam uit op een kans van 20 tot 50 procent dat we in een computersimulatie leven.