Nederland had al rechtse hufterjournalisten, nu hebben ze ook een linkse. En niet iedereen kan daar goed mee overweg

‘Sophie, wie is er erger aan toe: het land of de VVD?’, vraagt de zuigende reporter Left Laser aan fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD, de liberale partij die net de Nederlandse regering heeft laten klappen en boegbeeld, premier Mark Rutte, ziet vertrekken. Hermans snelt weg naar haar auto, waarbij haar perswoordvoerder, Kees Berghuis, de reporter met een subtiele elleboogstoot op afstand houdt.

Even later, als Hermans is weggereden, rukt Berghuis de microfoon uit handen van de reporter, smijt die eind weg en steekt, in één soepele beweging door, met zichtbare frustratie een sigaret op.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Het hoofd voorlichting van de Nederlandse liberale partij VVD reageert woedend op een provocerende reporter Waar? In Nederland Waarom is het opvallend? Zuigende reporters zien we al enkele jaren bij onze noorderburen, maar tot voor kort kwamen die altijd uit rechtse hoek, nu is er een reporter die juist vanuit zeer linkse hoek opereert

Ja, er waait een nieuwe wind door de Nederlandse parlementaire pers. Jaren geleden werd het zogenaamde Binnenhof plots opgeschrikt door hufterige verslaggevers van de rechtse website Geenstijl en van de brutale omroep PowNed. Vooral Kamerleden en ministers van de linkse partijen waren de klos. Perswoordvoerders raakten in paniek en politici stonden met hun mond vol tanden of renden weg, en dat leverde sensationele filmpjes op.

Mediatraining na mediatraining werd het ongemak langzaam weggepoetst door spindoctors en communicatiespecialisten en tegenwoordig zijn de linkse politici nog zelden gemakkelijk te vloeren door een onbeschofte vraag. Maar kijk, nu is daar Left Laser, een reporter die zich ‘Bob’ noemt en er, naar eigen zeggen, communistische sympathieën op nahoudt, die met succes hetzelfde trucje uithaalt bij politici aan de rechterkant.

Het leidde al tot een vechtpartij met de directeur van een bekend debatcentrum en een ontluisterende confrontatie met een collega-hufterjournalist van PowNed, en nu dus de vrij opzienbarende reactie van VVD-woordvoerder Kees Berghuis. Op Twitter ging Berghuis inmiddels al door het stof: ‘Dit had ik niet moeten doen.’ Sophie Hermans hield het op: ‘De stijl van @LeftLaser is niet de mijne. Hun bejegening is onprettig en hun vragen zijn vaak suggestief en zelden inhoudelijk. Maar dat mag. Ik kies mijn eigen antwoord daarop. Voor wat betreft het afpakken van de microfoon, dat had Kees niet moeten doen.’

Maar goed, wat levert die hufterjournalistiek uiteindelijk op behalve een paar goed bekeken en eenzijdig gemonteerde filmpjes? Worden ministers of partijvoorzitters echt ontmaskerd als ze op een tendentieuze vraag niet meteen een gevat antwoord paraat hebben? Is dit nu de effectiefste manier om de vele fouten van de VVD en andere beleidspartijen aan de kaak te stellen? Draait dit niet enkel om beeldvorming en draait politiek niet al veel te veel om beeldvorming? En is dit niet gewoon een stom rijtje retorische vragen waarop ik uiteindelijk net zo min een antwoord verwacht als reporter Left Laser op de vragen die hij stelt?