Nu Ghislaine Maxwell schuldig is bevonden, zou prins Andrew weleens aan de beurt kunnen zijn

Ghislaine Maxwell is schuldig bevonden aan hulp bij misbruik van jonge meisjes. De kans dat ze de Britse prins Andrew meeneemt in haar val is daardoor gegroeid.

Een poging van Andrew om de voortgang van een rechtszaak te blokkeren die tegen hem is aangespannen door één van de slachtoffers van miljardair Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell, is mislukt. Virginia Roberts Giuffre (38) houdt vol dat Andrew haar seksueel heeft misbruikt toen ze 17 was. Andrews advocaten wilden dat de zaak geseponeerd zou worden omdat Giuffre in 2009 een schikkingsovereenkomst met Epstein had getekend. Bovendien zou ze daarna enige tijd in Australië hebben gewoond, wat volgens de advocaten van de prins een extra reden kon zijn een rechtszaak in de Verenigde Staten ongegrond te verklaren.

De rechter oordeelde daar vrijdag echter anders over. Het verzoek van de advocaten van prins Andrew werd geweigerd. De rechter benadrukte wel dat hij zich daarmee niet uitsprak over de grond van de zaak. Maandag is er nog een videoconferentie gepland waarin de advocaten van de prins hun argumenten om het proces te staken verder mogen toelichten. Komende dinsdag wordt dan beslist of de zaak er wel of niet komt. In een verklaring hekelde Giuffres advocaat, Sigrid McCawley, ‘een reeks vermoeide pogingen van prins Andrew om de zaak te ontwijken’.

Vertrouwen

Ghislaine Maxwell heeft na de uitspraak alle vertrouwen dat het allemaal toch nog goedkomt met haar. Ze blijft volhouden dat ze onschuldig is, haar advocaten zijn bezig met een hoger beroep en haar familie is teleurgesteld in het vonnis: ‘We geloven vast in de onschuld van onze zus.’

De feiten, zoals ze er liggen, liegen er echter niet om. Een jury heeft haar vorige week na een beraadslaging van 40 uur schuldig verklaard aan vijf van de zes aanklachten. Maxwell (60) was tussen 1994 en 2004 betrokken bij het seksueel misbruik van tienermeisjes door de pedofiele investeerder Jeffrey Epstein, haar jarenlange vriend en metgezel. Volgens de aanklager ‘jaagde ze op kwetsbare jonge meisjes, manipuleerde ze die en diende ze die op om misbruikt te worden’. De strafmaat is nog niet bepaald, maar ze kan maximaal 65 jaar krijgen.

Ghislaine Maxwell tijdens de uitspraak van het vonnis. Beeld REUTERS

Trump en Clinton

Er wordt inmiddels volop gespeculeerd over de mogelijkheden die Maxwell nog heeft om (een deel van) haar straf te ontlopen. Het is bekend dat zij en Epstein jarenlang in de allerhoogste kringen verkeerden. De twee gaven met grote regelmaat feesten in huizen van Epstein, of dat nu in New York, Palm Beach, Londen of op de Maagdeneilanden was. Tal van figuren uit de mondiale jetset waren daarbij aanwezig. Maxwell en Epstein staan op de foto met onder anderen de Clintons, de Trumps en dus ook met de Britse prins Andrew, de broer van kroonprins Charles.

Deze zaak kwam aan het rollen toen Epstein in 2019 werd gearresteerd op verdenking van het misbruiken van honderden meisjes. Hij was in 2008 al eens veroordeeld tot 18 maanden cel wegens ontucht met een 14-jarig meisje. Op 10 augustus 2019 pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell in 2005. Beeld Patrick McMullan via Getty Image

Deal of geen deal?

De grote vraag is nu: gaat Maxwell anderen erbij lappen? Gaat ze een deal sluiten met het openbaar ministerie, gaat ze namen noemen om zo een lagere straf te krijgen? Want wie zegt dat Epstein de enige was die zich heeft vergrepen aan jonge meisjes? ‘Het zou mij niks verbazen als ze dit al een keer heeft aangeboden,’ zegt Jeffrey Lichtman, voormalig advocaat van de Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman (El Chapo), tegen de Britse krant The Guardian. ‘De vraag is tegen wie ze getuigt en welke informatie ze heeft. Ik zou het zeker doen, want veel mensen zijn nu de dans ontsprongen.’

De vervolgvraag is overigens of Justitie wel zin heeft om Maxwell een deal aan te bieden. Sommige zaken zijn zo smerig, zo betogen deskundigen, dat je daar niet aan moet beginnen. Het zou ook verkeerd kunnen vallen bij veel slachtoffers.

De beroemde foto van prins Andrew en Virginia Roberts Giuffre. Beeld Brunopress

Beroemde foto

In het proces tegen Ghislaine Maxwell is zowel Andrew als Virginia Roberts Giuffre buiten schot gebleven. Waarschijnlijk vond hoofdaanklager Laura Pomerantz dat haar zaak al sterk genoeg was. Dat wil niet zeggen dat de prins zich geen zorgen hoeft te maken. Want doordat Maxwell nu schuldig is bevonden, zeer goed bevriend was met de prins en hij inmiddels ook heeft toegegeven dat hij regelmatig op dit soort feestjes aanwezig was, is de kans alleen maar groter geworden dat deze misbruikzaak gewoon doorgaat.

Virginia Roberts Giuffre. Beeld AP

Giuffre is het meisje op die beroemde foto uit 2001 (ze was toen 17), waarop prins Andrew zijn arm om haar middel heeft en Maxwell glimlachend op de achtergrond staat. De royal verklaarde later dat hij zich niks van dit moment kan herinneren. Giuffre beschuldigt hem nu van seksueel misbruik. Andrew ontkent alles.

Giuffre heeft er in elk geval alle vertrouwen in: ‘Ik droom al tien jaar van deze dag, ook al wist ik nooit zeker of hij ook aan zou breken.’ Mocht de rechter weer niet meegaan in het verzoek van Andrews advocaten om de zaak te schrappen, dan moet de prins zich eind dit jaar melden bij de rechtbank in Manhattan.

