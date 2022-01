Ongevaccineerde Djokovic is net zo welkom in Australië als de asielzoekers met wie hij zijn detentiehotel deelt: niet

Als beste tennisser ter wereld is Novak Djokovic luxueuze onderkomens gewend, maar in het Australische Melbourne zit hij minimaal tot maandag opgesloten in een detentiehotel waar ook zeker twintig asielzoekers en vluchtelingen verblijven. Sommigen hebben in de Australische pers geklaagd over een gebrek aan frisse lucht, matig eten en slechte leefomstandigheden in het hotel dat volgens de eigen website 4,5 sterren heeft. Enkelen verblijven er al maanden.

Djokovic zit vast, omdat zijn medische vrijstelling om zonder vaccinatiebewijs mee te doen aan de Australian Open niet werd geaccepteerd. Hij zwijgt over zijn situatie, maar probeert via de rechter toegang te krijgen tot Australië: maandag is de uitspraak. Donderdag verscheen hij even voor een raam om te zwaaien naar fans die demonstreerden tegen zijn behandeling: op een spandoek was ‘Novax’ te lezen als steunbetuiging.

Een Djokovic-fan heeft een snuggere woordspeling bedacht Beeld Getty Images

Ook in de Servische hoofdstad Belgrado werd geprotesteerd. Circa driehonderd mensen stonden voor het parlementsgebouw. Vader Srdjan Djokovic liet zijn ongenoegen luid blijken door de negenvoudig kampioen van Melbourne te vergelijken met zowel Spartacus als Jezus. ‘Jezus werd gekruisigd, er werd hem van alles aangedaan. Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds onder ons.’ En: ‘Novak is de Spartacus van een nieuwe wereld die geen onrecht, kolonialisme en hypocrisie zal tolereren.’

Djokovic is een tegenstander van vaccinatie. Het was daarom lang onduidelijk of hij kon spelen in Melbourne, waar vorig jaar de langste lockdown ter wereld (262 dagen) werd beëindigd. In Australië gelden strenge coronaregels. Alleen reizigers die volledig gevaccineerd zijn, mogen het land in.

Ook op de Australian Open moeten alle spelers, stafleden en fans twee prikken hebben gehad om het tennispark op te komen, tenzij er een goede reden is om niet gevaccineerd te zijn. Het is niet duidelijk op welke gronden Djokovic zijn vrijstelling kreeg. De directeur van de Australian Open, Craig Tiley, zei dat er in totaal 26 spelers of begeleiders waren die een aanvraag hebben gedaan voor een vrijstelling. Een handvol werd toegewezen, waaronder die van Djokovic.

Vrijstelling

Spelers kunnen om verschillende redenen een vrijstelling voor vaccinatie krijgen. Als ze een ziekte hebben waarbij vaccinatie wordt afgeraden, als ze een allergische reactie op een vorig vaccin hebben gehad, of als ze een bewijs hebben dat ze in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad.

Juriste Hetteke Frima van NL Sporter, waar Nederlandse sporters terecht kunnen met juridische vragen, denkt dat zijn zaak geen kans van slagen heeft. Djokovic kreeg de vrijstelling van de staat van Victoria, waar het tennispark ligt. ‘Ik neem aan dat de nationale wetten boven de besluiten van de staat Victoria staan. De financiële belangen bij zijn komst zullen enorm zijn, maar niemand staat boven de wet, zelfs meneer Djokovic niet. Ik neem aan dat hij wordt teruggestuurd.’

De Australische premier Scott Morrison zei dat de grenscontrole Djokovic er niet specifiek uit heeft gepikt, maar dat hij wel de aandacht op zichzelf heeft gevestigd door op sociale media naar buiten te komen met zijn vrijstelling. ‘Dan kun je verwachten dat je meer vragen dan anders krijgt.’

Onder spelers zijn de reacties op de situatie gemengd. Rafael Nadal, die in Melbourne net als Djokovic strijdt om zijn 21ste grandslamtitel, vindt dat zijn rivaal het over zichzelf heeft afgeroepen. ‘Als hij had gewild, had hij gewoon kunnen spelen hier.’

Tennisser Tallon Griekspoor, ook in Australië, is dezelfde mening toegedaan. ‘Als ik de keuze zelf had gehad, had ik me waarschijnlijk ook niet laten vaccineren. Maar ik had geen keuze: als ik het niet doe, zit ik alleen maar mijn eigen job in de weg. Dan ondervind ik alleen zelf problemen. Ieder zijn eigen keuze, maar dan moet je ook de gevolgen weten.’

De Amerikaanse tennisser Tennys Sandgren, die de Australian Open juist vanwege de vaccinatieregels overslaat, viel Djokovic juist bij. ‘Zijn vrijstelling is door twee verschillende medische panels goedgekeurd. Nu houden politici dat tegen. Australië verdient geen Grand Slam’, schreef hij op Twitter.

Hoe Djokovic zijn verblijf in het detentiehotel doorstaat, is lastig te voorspellen. Zal hij bezwijken onder de ‘politieke heksenjacht’ die de Servische president Aleksandar Vucic meent waar te nemen. Of wordt hij sterker door tegenslag, zoals zo vaak is gebleken in zijn loopbaan? Hij heeft zich in het verleden vaker impopulair gemaakt met zijn alternatieve denkbeelden, maar is desondanks uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één van de wereld.

(VK)