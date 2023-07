Onze Man over de spannende slotweek van de Tour de France: ‘We moeten hopen dat Pogacar wint, dan zien we hem volgend jaar weer in de Ronde van Vlaanderen’

Na twee weken Tour bedraagt het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, de nummers één en twee in het algemene klassement, slechts 10 seconden. Stevenen we af op de spannendste Tour sinds 1989? Of biedt de slotweek nog kansen om toe te slaan? Humo-journalist Frederik De Brant blikt vooruit.

HUMO We hebben inmiddels al zes bergetappes achter de rug, maar toch blijft het verschil tussen de twee protagonisten miniem. Hoe komt dat?

FREDERIK DE BRANT «Tadej Pogacar kende in de eerste bergrit een offday: hij verloor toen een minuut op Vingegaard. Sindsdien heeft hij zich goed herpakt, en grijpt hij elke kans aan om aan te vallen. Maar meestal gaat het dan om een paar seconden winst, dus zijn offensief verloopt traag. De twee vormen een bijna onafscheidelijk duo – ze lijken wel de Nicole & Hugo van het hooggebergte.

»Ook gisteren weer ging Pogacar in de aanval op de slotklim, naar Saint-Gervais Mont Blanc. Maar Vingegaard gaf geen krimp: hij bleef aan het wiel van de Sloveen kleven. De uitleg van Pogacar achteraf: ‘Deze slotklim was niet lastig genoeg.’ Wel, dan is er goed nieuws, want de beklimmingen die nog volgen, zijn steiler. Dat moet Pogacar beter liggen: op zo’n steile pente kan hij sneller een kloof slaan met één van zijn verschroeiende demarrages.»

HUMO Laten we eens kijken naar die slotweek: waar liggen nog kansen om tijd goed te maken?

DE BRANT «Ik zie er nog drie. Eerst is er de tijdrit van morgen, dinsdag. Die is 20 kilometer lang, met op het einde nog een klimmetje. Ook hier weer zit je met het ‘probleem’ dat de twee erg aan elkaar gewaagd zijn. Ze reden al vier Tour-tijdritten tegen elkaar, en daarin is de stand 2-2. Maar als ik dan toch moet kiezen, geef ik het voordeel aan Pogacar. Hij zei gisteren nog dat de tijdrit hem goed ligt, en dat hij ze al meermaals verkend heeft. Wij laten ons ook vertellen dat hij tijdens zijn revalidatie (na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, red.) veel op zijn tijdritfiets heeft getraind. Ook op de eerste rustdag van deze Tour ging de Sloveen nog trainen op zijn tijdritfiets. Daaruit spreekt een grote motivatie.

»Eén dag later, op woensdag, wacht de voorlaatste bergrit. Met in het begin van de etappe de Cormet de Roselend, die misschien een belletje doet rinkelen. In 1996 kukelde Johan Bruyneel er tijdens de afdaling in een ravijn, zonder veel erg gelukkig. De slotklim is de Col de la Loze. Klinkt mooi in de oren, maar doet pijn aan de benen. Eigenlijk is het een monsterlijke col: 28 kilometer klimmen naar 2.300 meter hoogte – het dak van de Tour. En het venijn zit ‘m in de staart: in de slotkilometers loopt de hellingsgraad op tot 24 procent. Pittig detail: het is op die steile stroken dat Pogacar in de Tour van 2020 een moeilijk moment kende, en 15 seconden verloor op Primoz Roglic.

»Zaterdag trekt het Tour-peloton naar de Vogezen, voor de rit van de laatste kans. Op het einde van die etappe wachten nog twee beklimmingen van eerste categorie: de Petit Ballon en de Col du Platzerwasel. Die laatste is niet zo bekend, maar zeker niet te onderschatten. Ik heb ‘m zelf al eens beklommen, en hoewel ik de benen en het postuur heb van Jan Ullrich na een slechte winter, kan ik wel bevestigen dat die klim behoorlijk zwaar is: hij loopt voor geen meter.»

HUMO Welke tactiek moet Team UAE, de ploeg van Pogacar, in de slotweek hanteren?

DE BRANT «Tot nu toe heeft Pogacar Vingegaard al in elke sprintje geklopt – als er tenminste geen motor van France Télévisions in de weg rijdt. Dat wapen moeten ze optimaal benutten, door vol voor de bonificatieseconden te gaan aan de meet. Gisteren maakt UAE misschien de fout door de vroege vlucht 7 minuten voorsprong te geven. Zo werden de 10 boniseconden opgepikt door ritwinnaar Wout Poels.»

HUMO Mogen we nog iets van Wout van Aert verwachten deze Tour?

DE BRANT «Voorlopig zit het niet mee, maar het blijft Van Aert natuurlijk: er is in deze slotweek geen etappe die hij niet kan winnen.

»Ik maak me wel wat zorgen of Van Aert niet te diep aan het gaan is, met het oog op het WK. Dat staat al op 6 augustus op het programma, amper twee weken na de Tour. Van Aert heeft vooraf duidelijk gezegd dat hij de Tour zou verlaten op het moment dat zijn hoogzwangere vrouw Sarah moet bevallen. Met het oog op zijn frisheid zou het misschien niet slecht als Van Aert één dezer dagen al naar huis kan. We laten ons vertellen dat een paar liter tonic drinken of een autoritje over een kasseistrook wonderen kan doen om één en ander in gang te zetten.»

HUMO Stevenen we nu af op de spannendste Tour ooit?

DE BRANT «Het verschil tussen Greg LeMond en Laurent Fignon in 1989 bedroeg slechts 8 seconden. Records zijn er om gebroken te worden, dus ja: het zou mooi zijn als we nu naar een verschil van 7 seconden gaan. Het lijkt me een scenario waar ze ook bij Netflix op zitten te hopen: het nieuwe seizoen van hun docureeks over de Tour heeft alles om een echte thriller te worden.»

HUMO En wie mag er dan in Parijs met de bloemen zwaaien?

DE BRANT «Pogacar. Ik sluit me aan bij de analyse van Michel Wuyts. Als wielerliefhebber moet je hopen dat de Sloveen de Tour wint. Anders zouden zijn teambazen bij UAE weleens kunnen beslissen dat hij volgend jaar geen klassiekers meer mag rijden, wegens geen ideale voorbereiding. Wat Pogacar dit jaar deed in de Ronde van Vlaanderen, liet mijn hart sneller slaan. Ik hoop nog meer van dat te mogen zien. Vingegaard doet me meer denken aan Armstrong en Froome: renners die zich een heel jaar in stilte voorbereiden op Tenerife, om dan drie weken uit te pakken in de Tour en dan weer te verdwijnen. Dat tijdperk zie ik liever niet terugkeren.»