Paraglider Thomas de Dorlodot: ‘Sommige jaren finishen er maar drie deelnemers’

In maart slaagde de Gentse tandarts Karel Sabbe er als één van de weinigen in om de fameuze Barkley Marathons in Canada uit te lopen, een waanzinnig traject van 160 kilometer met extreme hoogteverschillen dat binnen de zestig uur voltooid moet worden. Maar Sabbe is lang niet de enige Belg die extreme sportprestaties levert. In deze reeks laten we waaghalzen in alle vormen, soorten en maten aan het woord. Deze week: paraglider Thomas de Dorlodot.

Thomas de Dorlodot (38) heeft al meer tijd in de lucht doorgebracht dan een doorsneekolonie papegaaiduikers op de Faeröer-eilanden. Met zijn paraglider bedwong hij vorig jaar nog als eerste de K2, de op één na hoogste berg ter wereld. Net als Karel Sabbe weet hij hoe het is om op een minimum aan slaap tot het uiterste te gaan: in juni neemt hij voor de negende keer deel aan de Red Bull X-Alps, een race van tien dagen door het hooggebergte. Tussen een training in de Alpen en een vlucht naar de Azoren, waar hij nu woont met zijn gezin, kon Humo hem even strikken voor een, euh, luchtig gesprek.

HUMO Kun je me nog even een kleine introductie geven over het paragliden? Op je foto’s zie ik een soort van zwevende kajak met een parachute.

THOMAS «Haha, daar lijkt het inderdaad een beetje op. Paragliden is rond de jaren 80 in Frankrijk ontstaan. Skydivers vonden de fase na hun vrije val, nadat ze hun parachute hadden geopend, zodanig leuk dat ze ermee begonnen te experimenteren: ‘Wat als we nu eens met die parachute van een berg lopen en proberen op te stijgen?’ ‘Para’ staat voor parachute en ‘pente’ is helling in het Frans, dus noemden ze hun nieuwe sport ‘parapente’.

»We stijgen op tegen de wind in, die door de berghelling wordt afgebogen en zo een opwaartse kracht genereert. Daarnaast heb je ook nog de thermiek: de grond wordt opgewarmd door de zon en doet de warme lucht erboven opstijgen als een bubbel. Vogels gebruiken dezelfde techniek. Op een goeie dag kunnen we tussen de 100 en 300 kilometer vliegen. Langeafstandsvliegers zoals ik hebben een rugzak van ongeveer tien kilo: daarin zit de glider, een harnas en een reddingsparachute, plus voorraden en apparatuur voor onderweg.»

HUMO Hoe ben je ermee begonnen? Niet iedereen heeft een valscherm in de kast liggen en een bijbehorende berg in de buurt.

THOMAS «Ik ben op heel jonge leeftijd gestart, op mijn 14de had ik mijn eerste training al achter de rug. In die periode zat ik op internaat in het Waalse Maredsous. Een vriend kwam op woensdagmiddag naar het voetbalveld bij de school met een oude paraglider, ik was meteen verkocht. In samenspraak met het schoolbestuur hebben we contact gezocht met een paraglidingclub in de buurt om lessen te krijgen. Om de kosten te drukken haalden we anderen over om ook les te volgen. Velen van hen vliegen nog steeds, ze behoren tot mijn beste vrienden.

»Om alles te bekostigen ging ik op zaterdagochtend met een oude paramotor luchtfoto’s maken van huizen in de buurt. Ik maakte er een honderdtal en ging dan van deur tot door om ze te verkopen. Werkte bijzonder goed – een jonge knaap van 16 die zijn droom wil bekostigen heeft natuurlijk wel iets sympathieks.

»Eén stunt zal me altijd bijblijven. Zie je de twee torens van de abdij? Daartussen ben ik gevlogen, aan beide kanten had ik zo’n 15 centimeter speling. Knettergek.»

HUMO Vogels zijn gemaakt om te vliegen en hebben een dierlijk instinct. Hoe bedwing je als mens de luchtstromen, het weer en de fysica?

THOMAS «Het is zaak om zoveel mogelijk vlieguren te maken: ervaring opdoen. De lucht proberen te lezen, wolken, wind, hoe je het weerbericht interpreteert. Toen we begonnen, keken we ’s avonds op tv naar het weerbericht om voor de volgende dag een bestemming uit te kiezen. Tegenwoordig heb je daar gespecialiseerde apps voor.»

Victoria Falls, Zambia Beeld ©Thomas de Dorlodot

HUMO Wat is een normale dag in het leven van Thomas de Dorlodot? Een tochtje met de paraglider, koffiedrinken op een bergtop en ’s namiddags je zoon leren hoe je water uit een Noorse bergkreek zuivert?

THOMAS «Inderdaad, zover zit je er niet af (lacht). Ik ben een avonturier, dus iedere dag ziet er anders uit. De voorbije vijftien jaar ben ik gemiddeld acht maanden per jaar van huis geweest. Nu woon ik op de Azoren (Portugese archipel in de Atlantische Oceaan, red.), daar begin ik mijn dag met mijn kinderen naar school te brengen. Vervolgens wissel ik af tussen fysieke training en het bestuderen van kaarten. Omdat de X-Alps al over twee maanden van start gaan, bereid ik me voor met lange looptrainingen.»

HUMO Lopen?

THOMAS «Tijdens de race zelf moeten we 1.200 km overbruggen, bij ongunstige weersomstandigheden is lopen de enige optie. Van vijf uur ’s morgens tot elf uur ’s avonds, dus ik kan maar beter goed voorbereid zijn.»

HUMO Sleur je dan alles mee? Een rugzak van tien kilo?

THOMAS «In de beginjaren van de sport kon dat zelfs oplopen tot vijftien kilo, omdat de glider toen nog zwaarder was. Maar ik hoef gelukkig niet álles te dragen: mijn rugzak zal dit jaar rond de acht kilogram wegen. Ik heb een team dat zorgt voor bevoorrading en technische ondersteuning. Ik eet zo’n 8.000 calorieën per dag: dat past onmogelijk in een rugzak als je weet dat de race zo’n tien dagen duurt, van Salzburg tot de Mont Blanc en terug.»

HUMO Hoe schat jij, als veteraan, je kansen in?

THOMAS «Alles is mogelijk! Van de 35 deelnemers maakt zeker de helft kans op een plaats in de top vijf. Alles hangt af van een beetje geluk, maar ook van de keuzes die je onderweg maakt en je minutieuze voorbereiding. Christian Maurer, een Zwitser, heeft de vorige zeven edities op zijn naam staan. Hij kent de regio als zijn broekzak en is een zeer getalenteerde piloot.

»Net als bij de Barkley Marathons is het niet vanzelfsprekend om de eindmeet te halen: dat moet binnen de 24 uur nadat de eerste piloot is gearriveerd. Sommige jaren finishen er slechts drie atleten. Van mijn acht deelnames ben ik maar één keer binnen de tijdslimiet gefinisht.»

HUMO Denk je na een avontuur soms: ‘Ik had dood kunnen zijn. Was dat het risico waard?’

THOMAS «Tja, als je een been breekt, verlamd raakt of zelfs de dood vindt, was het dat achteraf gezien natuurlijk nooit waard. Maar wij zijn topatleten en bereiden alles tot in de puntjes voor: ik neem nooit onnodige risico’s. Bij ongelukken ligt de oorzaak vaak bij een menselijke fout. Voor mij is het mijn broodwinning en mijn levensstijl. Het geeft me zo’n intens leven vol avontuur en intensiteit dat het, alles in overweging genomen, altijd de moeite waard is. Ik kan morgen ook sterven door ziekte of een verkeersongeluk, doodgaan moeten we allemaal.

»De statistieken zijn ook niet zoals bij het veel gevaarlijkere basejumpen. Door de technische verbetering van het materiaal en de kwaliteitsvolle opleidingen valt paragliden al niet meer onder de categorie ‘extreme sport’. Al blijven de bergen natuurlijk een gevaarlijke omgeving. Twee dagen geleden was ik aan het trainen in het Franse Les Contamines toen ik in de buurt een lawine naar beneden hoorde komen. Zes mensen zijn die dag gestorven.»

HUMO Naast de fysieke training, hoe zit het met de mentale voorbereiding?

THOMAS «Bij Red Bull hebben we het Athletes Performance Center. Daar kunnen alle atleten terecht bij een psycholoog. Je leeft op het scherpst van de snee, dat heeft mentaal ook zijn repercussies. Veel atleten hebben het na een race of expeditie mentaal heel moeilijk: als de adrenaline plots wegvalt, voelt je leven vaak leeg aan. Toen ik vorig jaar veertig dagen op een gletsjer doorbracht in Pakistan om de K2 te bedwingen kon ik nadien niet gewoon thuiskomen en de tv aanzetten. Daarvoor hebben we specifieke begeleiding van een mental coach, die leert je om dankbaar te zijn en je gedachten te ordenen.»

