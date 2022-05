‘Pascale Naessens strooit puur uit winstbejag desinformatie rond’: vijf redenen om niet te diëten

‘Ik ben een beetje verdikt, so what?’: het is geen toeval dat Jani Kazaltzis net vandaag, op de Internationale Anti-dieetdag, van leer trekt tegen zijn haatdragende volgers op Instagram. Speciaal voor Jani, en al zij die hun kwabben willen laten zwabberen, haalden wij vijf stukken die u afraden om te diëten uit de keukenkast.

Eet zo weinig mogelijk zout. Let altijd op de calorieën op het etiket. Verzadigde vetten zijn slecht. Begin de dag met een stevig ontbijt. Veel voedingsadviezen nemen we blindelings aan omdat we ze van onze moeder, dokter of diëtist hebben gehoord, of omdat een schreeuwende kop in de krant het ooit met stelligheid beweerde. In ‘Ingelepeld’ betoogt professor Tim Spector dat veel van wat wij over voeding denken te weten, echter niet helemaal of zelfs helemaal níét waar en ronduit gevaarlijk is: ‘We worden verslaafd gemaakt aan kunstmatige zoetstoffen.’ (...)

- De grote Humo-test: de zin en onzin van de vijf populairste diëten

Hoeveel nut hebben al die verschillende diëten? Kun je er echt gewicht mee verliezen? Of zijn ze niet meer dan een dure en zinloze vorm van zelfkastijding? Humo haalt de broeksriem aan en licht de vijf populairste diëten van het laatste decennium door.

- Succesvol vermageren volgens Jason Fung: ‘Sporten of diëten heeft geen zin’

De Amerikaanse dokter Jason Fung zal Anti-dieetdag toejuichen: volgens hem is diëten zinloos. Omdat we de hele dag door snacken en snoepen, zullen we binnen afzienbare tijd te maken krijgen met een obesitasepidemie. En bewegen of diëten is dus niet de oplossing. Wat dan wel? Stoppen met eten! Of toch voor even.

- Weg met het dieet: over Pascale Naessens, lakse ministers en afvallen met gezond verstand

Bij meer dan 80 procent van de mensen die aan een dieet beginnen, komen de kilo’s er achteraf weer bij. Meer nog: niet zelden eindigen ze met een hóger gewicht. Ligt het aan ons schrijnende gebrek aan wilskracht? Is het de schuld van onze genen? En bestaat er een dieet dat op lange termijn wél garantie biedt op succes?

Dat we de gekste dingen proberen om kilo’s te verliezen, komt volgens dokter Hendrik Cammu omdat we controlefreaks zijn. In zijn boek ‘Wat moet ik nu geloven, dokter?’ onderscheidt hij kwakkel van waarheid: ‘Dat je afvalt van lichaamsbeweging, klopt helemaal niet.’