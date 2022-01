‘Pure chocolade is heel gezond’: feit of fabel? Met deze tips kiest u de beste chocolade

Je hebt zin in een stukje chocola. Welke soort kun je het beste nemen? Pure chocolade wordt gezien als de meest gezonde keuze. Maar is puur ook echt gezond te noemen? Over één ding zijn chocolade-experts het eens: let altijd goed op het percentage cacao.

De Nederlandse meester-patissier Hidde de Brabander is er duidelijk over: wil je voor gezond gaan, dan is een reep chocolade niet het eerste waar je naar moet grijpen. ‘Als je puur kijkt naar gezondheid, dan kun je beter voor een wortel kiezen dan voor een stuk chocolade. Maar chocolade is lekkerder, dus dan is die keuze snel gemaakt in de meeste gevallen.’

Het probleem van chocolade is suiker, zegt De Brabander. ‘Vaak wordt er een sloot suiker toegevoegd. Wil je een gezondere keuze maken, dan moet je kijken naar het percentage cacao. Dat staat voor hoeveel er van de cacaovrucht in zit. Het overige deel is voornamelijk suiker. Dus heb je een reep waar 78 procent op staat, dan kun je ervan uit gaan dat er zo’n 20 procent suiker in zit.’

Veel antioxidanten

Chocolade bestaat maar uit twee ingrediënten: cacao en suiker. Melkchocolade bevat nog een derde ingrediënt: melk. Hoe puurder de chocolade, hoe meer cacao er in zit. In melkchocolade zit meestal rond de 35 procent cacao en meer dan 40 procent suiker, de rest is melkvet. Pure chocolade bevat meer dan 50 procent cacao.

Witte chocolade is het minst gezond, zegt Marika van Santvoort, ondernemer en adviseur in de cacao- en chocolade-industrie. ‘Het cacaopercentage op de verpakking bestaat uit cacaomassa en -boter. In witte chocolade zit geen cacaomassa, alleen boter, melk en suiker. Het suikerpercentage is vaak 50 procent of meer. Pure chocolade is dus het meest gezond, omdat daar de meeste cacao in zit en het minste suiker.’ Toch is chocolade volgens Van Santvoort niet echt gezond. ‘Maar cacao is dat wel. We eten de pitten van de cacaobonen, eigenlijk net als bij een amandel, en in die pitten zit een grote hoeveelheid antioxidanten.’ Het gaat om flavonoïden, dat is een type antioxidant. Die zijn goed voor hart- en bloedvaten en ze helpen bij het voorkomen van diabetes. Flavonoïden zijn ook goed voor je geheugen. ‘Maar let op: in witte chocolade zitten ze niet, want ze komen alleen voor in chocolade met cacaomassa.’

Drankje van cacao

In cacao zit ook cacaoboter, vet dus. Is dat dan niet slecht voor je? ‘Cacaoboter bestaat uit een gezonde vetsoort, onverzadigde vetzuren. Die zijn goed voor je en zitten bijvoorbeeld ook in avocado’, zegt Van Santvoort. De boter is ook rijk aan antioxidanten, en stimuleert daarnaast de aanmaak van serotonine en dopamine. Stofjes waar je vrolijk van wordt en een goed geheugen van krijgt. ‘Maar het blijft een vet, dus consumeer met mate.’ In cacaobonen zit ook theobromine, dat ervoor zorgt dat je alert blijft. Van Santvoort: ‘Ik ben gestopt met koffiedrinken in de ochtend en drink alleen nog fijngemalen pure cacaomassa met bijvoorbeeld havermelk en kruiden. Deze drank werd duizend jaar geleden al door de Maya’s en Azteken gedronken. Als ik dit op heb, kan ik heel de ochtend geconcentreerd werken. Ook heb ik minder trek.’

Je kunt niet alleen van cacaobonen een drankje maken, zegt Van Santvoort, ook het vruchtvlees om de bonen heen leent zich er goed voor. ‘Cacao-vruchtvlees wordt doorgaans niet gebruikt in de cacaoketen, maar mijn bedrijf Pacha de Cacao maakt er een vruchtensap van. Om voedselverspilling tegen te gaan en we zorgen zo voor hogere inkomens voor boeren. Het drankje smaakt niet naar chocolade, maar naar ananas, peren, lychee en honing. De inheemse bevolking van Zuid-Amerika dronk dit ruim 5000 jaar geleden ook en liet de bittere bonen zelfs links liggen.’

Lustopwekkend vermogen

Door al deze positieve eigenschappen noemt Van Santvoort cacao zelfs een superfood. Maar zorgt deze superfood nou ook voor een verliefd gevoel? De Brabander gelooft daar niet zo in.‘,Aan chocolade wordt net als aan oesters een lustopwekkend vermogen toegekend. Klinkt heel leuk, maar wil je dat high-gevoel ervaren dan moet je 25 kilo cacaomassa eten. Ik weet niet of je daarna nog zin hebt in actie’”

De Brabander wil niet zeggen dat we direct afscheid moeten nemen van het idee dat chocolade ons regelrecht de slaapkamer in dirigeert. ‘Het maakt chocolade alleen maar tot een nóg mooier product. En je kunt het ook nog prima eten voor je mentale welzijn. Van lekker eten word je nou eenmaal gelukkiger.’

Chocolade kopen: waar moet je op letten? 5 tips van chocolade-expert Marika van Santvoort



1. Let altijd op het percentage cacao. Hoe puurder de chocola, hoe minder suiker erin zit.

2. Probeer uit te vinden welke cacao uit welk land je het lekkerst vindt. Ga je voor de ronde, nootachtige smaken van Ghanese cacao, of juist voor de fruitige smaken van Peruaanse bonen? Net als druifsoorten voor wijn heeft cacao zijn eigen smaakidentiteit, afhankelijk van de regio waar de vrucht vandaan komt.

3. De herkomst zegt ook wat over de kwaliteit. Die staat vaak op de verpakking. Kun je niet zien waar de cacao vandaan komt? Dan is het waarschijnlijk een blend van soorten uit verschillende landen. Dit vlakt de smaak af.

4. Biologische chocolade kan een goede keuze zijn, deze soort wordt vaak als gezonder gezien omdat er bij de productie geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

5: Kijk naar de prijs, dat zegt veel over de kwaliteit van chocolade. Aan chocolade die op kleinere schaal wordt geproduceerd met zorgvuldig gekozen ingrediënten, hangt een ander prijskaartje. Volgens van Santvoort kost goede chocolade tussen de 3 en 6 euro per 80 gram. Te vinden in speciaalzaken of online.

(AD)