Rika Ponnet: ‘Ik leerde veel fijne mensen kennen op Instagram’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

RIKA PONNET «Corona tastte duidelijk ons vermogen voor rustige nuchterheid en gezond verstand aan. Vijanddenken, irrationeel angstgedrag: het is er allemaal. Verder viel me het afgelopen jaar meer dan ooit de schraapzucht op, en in het kielzog daarvan de bouwwoede en de consumeerdrift.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

PONNET «Radio: Willy was ideale thuiswerkradio. ‘Rockrijk’ en ‘Slacker Station’ met Iwein Segers mis ik zelden, hij is een heerlijk originele stem. Beste tv: ‘It’s a Sin’ en ‘De ideale wereld’ (Canvas), ‘Thuis’ (Eén) met de kinderen. Sociale media: veel fijne mensen leren kennen op Instagram.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

PONNET «Boeken: ik begrijp de hypes rond Rijneveld, Rooney en Harstad niet. Mag het ook eens over iets anders dan jeugdtrauma’s gaan? Film: ‘Nomadland’ (Chloé Zhao), ‘The Power of the Dog’ (Jane Campion). Muziek: Portland, Trixie Whitley en Tourist LeMC in OLT Rivierenhof.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

PONNET «Ons allemaal: een uitstekende gezondheid en veel liefde. Genoeg om goed te leven, maar ook geen euro meer. En een aantal mensen in medialand: de herinvoering van het brugpensioen.»