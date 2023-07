Seksuoloog Müjde Özer: ‘Zelfs likken aan de oorlel kan tot een orgasme leiden’

Müjde Özer (44) is als plastisch chirurg gespecialiseerd in operaties aan de geslachtsdelen en geslachtsveranderende ingrepen. Daarnaast is ze ook seksuoloog. ‘Een vagina maken kan in anderhalf uur, maar het gaat om de mens achter de patiënt.’

- Twee weken geleden bent u gepromoveerd aan Amsterdam UMC. Meestal hebben doctoraten niet echt een pakkende titel, maar dat van u heet Plastic Surgery, Sexy Surgery. Vanwaar die opvallende keuze?

ÖZER «Een titel moet allereerst de kern goed samenvatten. Alles binnen de plastische chirurgie heeft effect op seksueel welbevinden, ook de reconstructie van een hand of een borst na een kankerbehandeling. Bij genitale chirurgie is dit effect zelfs heel direct. Uit mijn onderzoek blijkt dat transgender personen een hoger seksueel welbevinden hebben na een genitale ingreep die hun gender bevestigt.»

- Ook opvallend aan uw doctoraatsthesis: die is vormgegeven in kleurrijke popart.

ÖZER «Dat past erg bij mij als persoon. Die kunststroming past ook bij een tijdgeest van vrijheid, seksuele revolutie en vrouwenemancipatie. Bovendien: plastic surgery is happy surgery, zei een collega altijd. Plastisch chirurgen herstellen vorm en functie van het lichaam, en vergroten zo het welzijn en welbevinden.»

- Uw interesse binnen de plastische chirurgie gaat specifiek uit naar genitale plastische chirurgie?

ÖZER «Ja, door de combinatie met seksuologie word ik vaak geraadpleegd voor complexe problemen van het genitaal. Dat kan gaan om mannen of vrouwen die besneden zijn en een hersteloperatie willen. Maar ook om mensen die na een kankerbehandeling problemen hebben in het genitale gebied. Bij de genderpoli van het Amsterdam UMC heb ik veel genderbevestigende operaties gedaan.»

- Van hoeveel vrouwelijke geslachtsorganen heeft u mannelijke gemaakt? En andersom?

ÖZER «Poeh, dat is lastig. De meeste geslachtsveranderende operaties die ik heb uitgevoerd zijn van vervrouwelijking van het genitaal. Dat gaat om meer dan 350 ingrepen, hoeveel precies weet ik niet. Zo’n vaginaplastiek duurt anderhalf tot twee uur.»

«Vermannelijking van het genitaal heb ik rond de 50 keer uitgevoerd. Zo’n ingreep duurt een uur of drie, vier, afhankelijk van de wijze waarop een penis wordt geconstrueerd.»

- Hebben mensen weleens spijt van zo’n geslachtsveranderende operatie?

ÖZER «Dat kan voorkomen, maar het percentage spijtoptanten ligt heel laag. Het gaat volgens mij om minder dan 1 procent, maar dat is niet mijn specifieke expertise.»

- U bent ook seksuoloog. Hoe verandert het seksleven na een genderbevestigende operatie?

ÖZER «Het seksuele welbevinden neemt doorgaans toe. Mensen voelen zich prettiger in hun lichaam. Ze ervaren meer verbinding met zichzelf en met seksuele partners. Trans vrouwen – dus mensen die vervrouwelijkende genitale chirurgie hebben ondergaan – beschrijven vaker een vaginaal orgasme dan niet-trans vrouwen.»

- Hoe is dat te verklaren?

«Het kan zijn omdat nog een prostaat aanwezig is die mogelijk gestimuleerd wordt. Het kan ook liggen aan het feit dat ze heel graag een vagina willen en hun lichaam eindelijk past bij hoe ze zich voelen. Daardoor zouden ze meer kunnen genieten. Het brein is een heel sterk seksueel orgaan. Dat zien we ook bij mensen met een dwarslaesie. Likken aan een oorlel kan seksueel heel stimulerend zijn en zelfs tot een orgasme leiden. Het belangrijkste seksuele orgaan is het brein. Het grootste seksuele orgaan is de huid, en niet de penis of vagina.»

- Hoe belangrijk is een orgasme voor seksueel welbevinden?

ÖZER «Het is vooral onvolledig om alleen naar orgasmes te kijken als uitkomstmaat van seksueel welbevinden. Hetzelfde geldt voor penetratie. Ook zonder orgasme of penetratie kunnen mensen vanwege bijvoorbeeld de ervaren verbinding met de partner heel tevreden zijn over hun seksleven.»

«Er zijn veel tekortkomingen in het onderzoek naar seksueel welbevinden na genitale chirurgie, zo luidt een conclusie van mijn doctoraat. Zo gaat het er bijvoorbeeld niet om dat een geconstrueerde vagina zo diep mogelijk is, omdat patiënten daar niet altijd behoefte aan hebben. Het perspectief van de patiënt en de mens achter de patiënt wordt in dat onderzoek nog te weinig meegenomen.»

- Om in Nederland in aanmerking te komen voor een genderbevestigende operatie moet bij iemand een genderdysforie zijn vastgesteld. Dat is een stoornis die staat vermeld in het psychiatrische handboek DSM-5. Het betekent kortweg dat iemands ervaren gender niet overeenkomt met diens geslachtskenmerken. Vindt u die voorwaarde voor een operatie een goede zaak?

ÖZER «Dat is een lastige kwestie. Veel mensen die een genderbevestigende behandeling willen, vinden helemaal niet dat ze ziek zijn of een stoornis hebben. Maar zorgverzekeraars hebben wel een ziekte of stoornis nodig om een behandeling te kunnen vergoeden. Zonder ziekte-aanduiding wordt de genderchirurgie voor patiënten dus niet vergoed. Dat maakt die discussie lastig.»

- Belangengroepen voor trans personen vinden het belachelijk dat er wachtlijsten van 2-3 jaar zijn. Hoe beschouwt u dat?

ÖZER «De bottleneck van de wachtlijsten zit aan het begin van het proces, want niet iedereen wenst chirurgie. Maar ik denk dat het goed is dat mensen die een genderbevestigende operatie willen ondergaan een soort sparringpartner hebben om dat goed af te wegen. Een wachtlijst kan ook helpen om aan het idee van een nieuwe genderrol te wennen. Aan de andere kant zie ik hoeveel problemen, frustratie en wanhoop het lange wachten met zich meebrengt.»

- Wat zou een reden kunnen zijn voor toenemende wachtlijsten?

ÖZER «Er is iets veranderd in de wetgeving dat volgens mij heeft geleid tot een grotere toestroom. Om je geslacht in je paspoort te wijzigen moest je tot 2014 officieel een volledige genderbevestigende behandeling – inclusief chirurgie – ondergaan, waarmee je onvruchtbaar wordt. Mensen die dat niet wilden, meldden zich destijds niet aan.»

«Na 2014 worden meer aanmeldingen beschreven van mensen die geen volledige genderbevestigende operatie willen, maar een gedeeltelijke. Bijvoorbeeld een non-binair of genderneutraal persoon met de wens voor een borstenverwijdering.»

«De toegenomen maatschappelijke aandacht voor genderidentiteit heeft ook gezorgd voor minder taboe en dus een grotere toeloop, vermoed ik.»

- Tijdens uw doctoraatsverdediging zaten trans personen in de zaal. Beschouwt u zich als een voorvechter van de transbeweging?

ÖZER «Ik beschouw me als een voorvechter van het vergroten van het seksuele welbevinden. Als daar uiteindelijk ook een operatie bij hoort, wil ik die operatie graag doen.»

- Zijn er patiënten bij wie u erg voorzichtig bent met opereren?

ÖZER «Ja. Ik ben altijd alert bij mensen met een voorgeschiedenis van negatieve seksuele ervaringen. Zij kunnen na een operatie een soort lichamelijke herbeleving krijgen in dat gebied.»

«Ik herinner me een vrouw die veel meer pijn en ontstekingen kreeg dan gebruikelijk, wat kan voortkomen uit een herbeleving van het trauma. Daarom verwijs ik mensen soms door naar een psycholoog, bekkenbodemfysiotherapeut of een haptotherapeut. Een operatie is voor hen niet per se de beste interventie.»

«Dat geldt ook voor mensen met een zogenoemd body dysmorfic disorder. Zij hebben obsessieve, negatieve gedachten over hun uiterlijk, zoals over een neus.»

- Dus u wijst sommige patiënten ook af?

ÖZER «Er zijn patiënten die ik niet of niet meteen opereer, want de medische eed zegt: je moet mensen helpen en niet schaden. Ik wil daarom een goed beeld hebben van mijn eigen patiënten, dus treed ik in gesprek. Ik stel vragen over de gezins- en werksituatie, ouders, een eventuele partner of kinderen, sociale omgeving en neem een seksuele anamnese af. Een operatie heeft namelijk invloed op alles, daarom moet je naar de gehele mens kijken, samen met die mens. Daarom is de begeleiding zo belangrijk.»

- U werkt onder andere bij de V-Klinieken. Daar voert u ook schaamlipcorrecties en vaginaverstrakkingen uit. Die zorg wordt zelden vergoed, en kost duizenden euro’s. Voelt u zich daar vrij om operaties af te wijzen?

ÖZER «Persoonlijk mis ik de financiële prikkel volledig. Het gaat ook niet om een eventuele afwijzing, maar om het vinden van de juiste behandeling voor patiënten. Dat kan door goed te luisteren en goede voorlichting te geven, waarna patiënten een weloverwogen keuze kunnen maken. Als een operatie in mijn ogen niet de beste optie is, geef ik dat altijd aan. En dan zorg ik voor de juiste zorg elders.»

«Tegen vrouwen die een minieme afwijking hebben, zeg ik dus eerlijk dat een operatie hun schaamlippen maar een paar millimeter zal veranderen. Als ze het dan toch willen en ik zie geen ernstige belemmering, kan ik opereren. Maar ik opereer nooit tegen mijn gut-feeling in.»

