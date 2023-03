‘‘Soms sterven baby’s nu eenmaal,’ zei de gynaecologe. We waren verbijsterd’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

‘‘Soms sterven baby’s nu eenmaal,’ zei de gynaecologe. We waren verbijsterd. Excuses hebben we nooit gekregen’

Ieder jaar kosten medische missers aan meer dan 1.500 Belgen het leven – bijna 30 doden per week. In het Dossier Medische Blunders laat Humo nabestaanden aan het woord, en mensen wier leven ingrijpend is veranderd na een verkeerde diagnose of behandeling.

Frank Deboosere: ‘De collega’s die onlangs hun ontslag hebben gekregen, verdienen meer aandacht dan ik’

Geen ‘Morgen zijn we er weer met meer weer’ meer: na 36 jaar radio en televisie presenteerde Frank Deboosere (64) op 20 maart zijn allerlaatste weerbericht. Om de bittere pil van zijn afscheid te vergulden mag hij in Humo zich nog eens aan een voorspelling wagen: ‘Als we niets doen, betaalt de natuur het gelag.’

Guy Mortier 80: ‘Uit de kleren!’

Deze week werd de 80ste verjaardag van Guy Mortier gevierd. Bij die uitbundige gelegenheid werd hij verrast met ‘De man van taal’, een huldeboek exclusief voor het feestvarken. Maar de gulle jarige deelt het allermooiste met de Humo-lezer: een bloemlezing van vijftien bijdragen aan ‘De man van taal’.

Met ondere andere bijdragen van Mark Uytterhoeven, Tom Lanoye en Erik Van Looy.

Gwendolyn Rutten: ‘Ik ben nu gelukkiger, ik ben niet meer de karikatuur die ik was als voorzitster’

Twee jaar lang zocht Gwendolyn Rutten (47) de luwte op. Nu vecht ze zich opnieuw op het voorplan, als kritisch parlementslid voor de Vlaamse regering die ze zelf heeft gevormd. En ze praat vrijer dan voorheen: over de boeren, migratie en de toekomst van België.

‘Die man heeft onze levens verwoest, hij glimlachte en stak zijn duim op’

In 2017 reed IS-terrorist Sayfullo Saipov acht mensen dood op een fietspad in New York. Ann-Laure Decadt (31) was er één van. Humo sprak met haar moeder en haar man: ‘Ik vertel vaak verhalen over hun moeder, en hoe ze op haar lijken.’

Louis Hendryckx: ‘Ik heb me nooit het kind van gescheiden ouders gevoeld’

Als Louis Hendryckx praat, blijf je vanzelf luisteren – een trekje dat hij deelt met zijn vader Michiel (71), de fotograaf. ‘Ik merk vaak dat ik veruit de jongste van het gezelschap ben. Mij stoort dat niet: ik kan meepraten met iedereen.’

Ward Kerremans: ‘Ik was me minder dan de gemiddelde Vlaming bewust van het fenomeen Danira’

Na zijn doorbraak in ‘Grond’ en ‘Billie vs. Benjamin’ schittert Ward Kerremans (35) in zijn eerste film, de Netflix-thriller ‘Noise’. Naast acteren en voetbal heeft hij nog andere liefdes: zoontje Younes en sinds enige tijd ook Danira Boukhriss Terkessidis.

‘Lukaku moet stoppen met zeuren. We hebben hongerige spelers nodig’

Met een nieuwe bondscoach en heel veel vraagtekens beginnen de Rode Duivels deze week aan de kwalificatiematchen voor het EK 2024 in Duitsland. Heeft de bond er goed aan gedaan om de onervaren Italiaanse Duitser Domenico Tedesco (37) aan te stellen? Pakt de verjonging van de spelerskern goed uit? Humo gaat samen met vijf kenners op zoek naar de antwoorden.

Mohsin Hamid: ‘Liefde is onzin in een wereld waarin iedereen geobsedeerd is met zichzelf’

Stel, op een ochtend ontwaak je en ontdek je dat je huidskleur is veranderd in een donker en onmiskenbaar bruin. Het overkomt Anders in de roman ‘De laatste witte man’, waarmee de Pakistaanse bestsellerauteur Mohsin Hamid (51) de tijdgeest alweer genadeloos vat.

Jesse Armstrong, bedenker van ‘Succession’: ‘Wat is ouderliefde waard als je ze zelden of nooit uitdrukt?’

Na het vierde seizoen valt het doek voor de onvolprezen HBO-dramaserie ‘Succession’. Een pijnlijke, maar onvermijdelijke beslissing, zegt bedenker en scenarist Jesse Armstrong (52). ‘Mijn grootste nachtmerrie was dat de kijkers na het seizoen te veel zouden denken: het beste is er nu wel af.’

Frank Focketyn & Sien Eggers: ‘In plaats van meldpunten voor ongewenste intimiteiten zouden er meldpunten voor gewenste intimiteiten moeten zijn’

‘Kijk!’, zegt Frank Focketyn voor we ons gesprek induiken. Hij toont een beeld van Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir, beiden schaterend, naast een bijna identieke foto uit de voorstelling waarin hij als Sartre en Sien Eggers als De Beauvoir de rollen van hun leven spelen.

Marc Didden bij de goden: ‘Ha, jij bent de man die na ar mijn huis gekomen is!’

Het was in 1999, Marianne Faithfull voor de vierde keer achter zich latend, dat Marc Didden een punt zette achter zijn tijd als rockjournalist. Daarvoor sprak (md) het ene idool na het andere en vertrouwde hij die gesprekken in swingend proza aan Humo-papier toe. Zoals ook deze terugblik – over hoe het was, daar op de stoep van de sterren.