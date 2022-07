Steeds meer regels voor deelsteps: minder snel, minimumleeftijd en ‘no-go-zones’ waar de step plots stilvalt

De e-step zorgt voor vlotte mobiliteit, maar ook voor overlast. Nieuwe regels en digitale systemen die de step afremmen of doen stilvallen op plekken waar ze te veel veiligheidsrisico’s of hinder veroorzaken, moeten die problemen indijken.

Snel even met de e-step naar vrienden, het werk of die ene speciaalzaak aan de andere kant van de stad is voor veel meestal jonge stedelingen een zaligheid: geen gedoe met uurregelingen van tram of bus, geen files of nood aan een fiets die je misschien niet hebt of die alweer gestolen blijkt.

Maar de elektrisch aangedreven deelsteps werken velen danig op de zenuwen wanneer ze op het voetpad op een hoopje geslingerd liggen of wanneer ze voetgangers de pas afsnijden. Daardoor zorgen ze voor ongevallen. Zo waren er vorig jaar in 442 ongevallen met e- steps op de Vlaamse wegen, waarvan drie met dodelijke afloop.

Beleidsmakers proberen de hippe kleinoden dan ook steeds meer in te dammen met een combinatie van regels en kunstmatige intelligentie.

Zo hebben de federale en Vlaamse regering onlangs regels ingevoerd. In het hele land moet je sinds 1 juli zestien jaar zijn om er een te mogen gebruiken, het is verboden op het voetpad te rijden en er met twee mee te rijden en je mag niet meer op de stoep parkeren. Ook ligt de maximumsnelheid nu op 20 kilometer per uur in plaats van 25 per uur.

Drie soorten zones

Antwerpen legt nog extra regels op. Zo duidt de stad drie soorten zones aan waar e-steps sinds 18 juli strenger aan banden worden gelegd: ‘no-go-zones’, ‘no-park-zones’ en ‘slow-speed-zones’.

“Een recent reglement voorziet dat de stad bepaalde zones kan vastleggen waar extra beperkingen gelden of waar het aangeraden is de steps achter te laten”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). Want ook het her en der droppen van de steps is een steeds groter probleem.

Op een interactieve kaart kan je nu als gebruiker zien waar je je in Antwerpen aan bijkomende regels moet houden.

De ‘no-go-zones’ zijn gebieden waar het niet wenselijk is dat je een e-step gebruikt en waar je hem ook niet mag achterlaten. Het gaat onder andere over het treinstation Antwerpen-Centraal, de ingangen van de Brabantstunnels op de Leien, natuurdomeinen en begraafplaatsen. Dankzij gps-technologie vallen de e-steps stil wanneer je die zones toch probeert binnen te rijden.

‘No-park-zones’ liggen in drukke gebieden of gebieden met beperkte openbare ruimte zoals natuurdomeinen, begraafplaatsen, sportterreinen, speeltuinen, bruggen over de Ring en randgebieden van de Ring rond Antwerpen. Daar kan je je step niet meer achtergelaten, tenzij in de gemarkeerde dropzones in het gebied. ‘Parkeer’ je niet daar, dan kun je niet uitloggen en blijf je betalen voor je sessie.

Ten slotte zijn er de ‘slow-speed-zones’ in de Scheldestad waar extra snelheidsbeperkingen voor e-steps gelden. In onder andere voetgangerszones zoals de Meir of op en rond de Grote Markt zullen de steps tussen 11 en 19 uur automatisch vertragen naar maximaal 8 kilometer per uur.

“Maar de politie controleert ook op de minimumleeftijd en op passagiers meenemen, wat dus niet mag. Dat kun je nu eenmaal niet via technologie afdwingen”, zegt Kennis. “Boetes hoeven niet meteen, maar het kan in principe wel.”

Hij wijst erop dat Antwerpen al langer ook het aantal aanbieders van deelsteps in de stad beperkt om wildgroei te vermijden. De nieuwe regels komen er in overleg met de aanbieders die wel in de stad actief zijn zoals Poppy, Bird en Lime. “Zij hebben in overleg met ons de aanpassingen in de technologie gedaan”, zegt de schepen. “Net zoals wij hebben ze er alle belang bij dat de deelsteps vooral een bijdrage leveren aan vlotte en veilige mobiliteit.”

Ook omwonenden worden gehoord: er kunnen nog bijsturingen op het plan volgen. “Meldingen van burgers worden zeker meegenomen”, aldus nog Kennis.

Extra maatregelen in Brussel

Het Brussels Gewest legt eveneens extra maatregelen op naast de algemene regels. Brussel Mobiliteit zorgt er samen met de aanbieders voor dat de e-steps in de voetgangerszone in het stadscentrum en in de semivoetgangerszone op de Elsensesteenweg maximaal 8 kilometer per uur rijden.

Een Brusselse uitzondering is wel dat de minimumleeftijd van 16 jaar niet geldt in speelsituaties, zoals op de zeedijk of in speelstraten en voetgangerszones. Daar mogen jongeren in de hoofdstad de toestellen wel nog gebruiken.

Dat het voor velen wennen is, blijkt al meteen na een eerste controle sinds de invoering van de nieuwe regels op 1 juli. Bij die controle op 6 juli stelde de Brusselse politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) “zoals verwacht” veel inbreuken vast.

Op de 79 gecontroleerde bestuurders kregen er 13 een pv, onder andere voor gsm-gebruik tijdens het steppen, op de stoep rijden, op de autoweg rijden, met twee op één step rijden of jonger zijn dan 16. “We zien jongeren van 11, 12 of 13 jaar op een step langs de grote verkeersassen – soms zelfs met twee”, zegt korpschef Michaël Jonniaux.

Maar een tweede actie gisteren viel beter mee. “Op 69 bestuurders bleken er zes niet in orde. Drie ervan vervoerden anderen, één iemand testte positief op drugs en twee voertuigen zijn in beslag genomen omdat ze sneller kunnen rijden dan toegelaten”, zegt woordvoerder Wout Meynen. “Dat is een beter resultaat, hopelijk omdat de nieuwe regels meer en meer bekend raken.”

