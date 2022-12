Stel uit, ga op café en vermijd Niels Destadsbader: de beste studietips volgens experts en Conner Rousseau

Herlees alleen de Humo

TIM SURMA (onderzoeker) «Volgens een Amerikaans onderzoek herleest 84 procent van de universiteitsstudenten boeken tijdens de blok. De voordelen op korte termijn lijken aantrekkelijk: herlezen vraagt geen training, je hebt een gevoel van herkenning en het neemt redelijk weinig tijd in beslag. Maar herlezen is ook een passieve techniek. Pas door leerstof actief op te halen zul je je die op een later tijdstip makkelijker herinneren.»

Stel uit

CONNER ROUSSEAU (Voorzitter Vooruit) «Kijk eerst een dag Netflix, voel je daar slecht over en begin dan volle bak te stude­ren. Ik krijg soms kritiek op dat advies, omdat ik uitstel­gedrag zou promoten, maar het is gewoon realistisch. Eerlijk: ik ken niemand die al op maandag om 9 uur gecon­centreerd begint te studeren als het examen pas op vrijdag is. De druk van de deadline helpt vaak goed om te focus­sen. Je hebt dan simpelweg geen tijd meer te verspillen.»

Ga op café

HENK RIJCKAERT (komiek en voormalig leraar) «Ik maakte schema’s en samenvattingen. Urenlang hield ik me daarmee bezig, vaak ’s nachts. Wat me ook ontzettend heeft geholpen, is afspreken met vrienden op café. Dat is mijn gouden tip: ga met je maten op café, bestel een Westmalle Tripel – iets niet-alcoholisch mag ook – en stel elkaar vragen over de leerstof. Ik heb meer dan één aha-erlebnis gehad boven zo’n Westmalle Tripel. Plus: het was ontspannend.»

Pauzeer niet op TikTok of Tinder

THEO COMPERNOLLE (neuropsychiater) «Daar is onderzoek naar gedaan: men liet twee groepen studenten leerstof instuderen. De ene groep greep in de pauze naar sociale media, de andere moest ontspanningsoefeningen doen. De studenten op sociale media onthielden beduidend minder, ook op lange termijn. De andere groep wist zelfs na twee weken nog wat ze hadden geleerd. Zelf heb ik een app geïnstalleerd op mijn computer die na 45 minuten mijn toetsenbord uitschakelt. Dan ga ik even lichaamsoefeningen doen. Een dutje werkt ook: alles waarvoor je je denkbrein niet nodig hebt.»

Wees enthousiast

KATLIJN MALFLIET (professor emeritus in onder meer Russische politiek) «Ik apprecieer het ten zeerste wanneer de studenten zelf een aantal dingen hebben bijgelezen, artikels of boeken, en daarover vertellen op het examen. Beter nog dan aantonen dat je de cursus helemaal uit het hoofd hebt geleerd, is bewijzen dat je doorheen het jaar oprecht enthousiast bent geworden over de stof en het domein. Daar is geen enkele professor ongevoelig voor.»

Draai je blad om

SIEN WYNANTS (Willy-presentatrice) «In mijn eerste jaar journalistiek had ik een examen inleiding tot de communicatie. Helemaal geen moeilijk vak, ’t was gewoon een kwestie van goed blokken. Ik was altijd snel klaar met mijn examens invullen – nalezen was niet aan mij besteed – maar bij dat ene examen was ik wel héél snel klaar. Nietsvermoedend ging ik naar de proclamatie, waar ik tot mijn verbazing te horen kreeg dat ik 4 op 20 had – het enige herexamen uit mijn schoolcarrière. Ik snapte er niks van, tot ik mijn examen ging inkijken. Bleek dat het recto verso was afgedrukt: ik had mijn blad niet omgedraaid. Zo stom!»

Blijf altijd lachen

CHRISTINE MUSSCHE (strafpleiter) «In het eerste jaar moest ik bij de beruchte professor Ghysbrecht examen afleggen, een man over wie wel honderd wilde verhalen de ronde doen, de meeste wáár. Hij werd gevreesd, want hij gaf makkelijk zware buizen en je kon hem vaak tot buiten horen roepen.

»Hij vroeg me naar een bepaalde typologie voor criminologische afwijkingen. Ik kon dat zingen, zo goed kende ik dat. Alleen wilde de naam van de bedenker van die classificatie mij op dat moment niet te binnen schieten. Ik raapte al mijn moed bijeen en zei dat ik het meteen wel zou kunnen zeggen, maar of ik in afwachting niet eerst een tweede vraag kreeg. Ik schrok van mijn durf, maar ik kreeg die tweede vraag.

»Ik begon mijn uitleg door te zeggen dat het ‘min of meer’ zo in elkaar zat. Waarop hij opveerde, en riep dat het nooit ‘min of meer’ kon zijn, maar steeds ‘ofwel min, ofwel meer’. Enfin, ik probeerde kalm te blijven tijdens zijn tirade, en de naam die ik zocht, kwam toch plots tevoorschijn. Toen ik eindelijk het woord kreeg, zei ik: ‘Professor, ik weet het nu weer, die typologie is min of meer te boek gesteld door…’ Ik hoorde mezelf dat zeggen en viel stil. Ik kreeg de slappe lach, en hij ook. Enfin, het is het zotste en vrolijkste examen van mijn studentenloopbaan geworden, en dat bij de prof die iedereen angst aanjoeg.»

Vermijd Niels Destadsbader in je playlist

STEFAN VAN DER STIGCHEL (concentratie-expert) «Wat je zeker niét mag doen, is muziek in de eigen taal luisteren. Je brein gaat automatisch die tekst verwerken, en dat werkt enorm afleidend. Tegenwoordig zijn jongeren over het algemeen erg vaardig in het Engels, dus ook met die taal moet je opletten, zeker als de zanglijnen op de voorgrond komen. Instrumentale muziek is het veiligst, maar ook met pakweg Ijslands doe je als Nederlandstalige bijvoorbeeld niet veel verkeerd.»

Vermijd het nachtje door

TOMMY OPGENHAFFEN (studiebegeleider) «Ik noem slaap altijd de gratis studeersessie. We verwerken dan altijd de dag ervoor. Het helpt dus ook om opgedane kennis te consolideren. Daarnaast heeft het een impact op ons werkgeheugen, en net dat hebben we nodig om nieuwe dingen te leren.