Studie trekt het nut van mondmaskers in twijfel: hebben we ze al die tijd dan voor niks gedragen?

Een grote literatuurstudie trekt het nut van mondmaskers tegen respiratoire virussen in twijfel. Hebben we dan voor niks maandenlang een masker gedragen tijdens de coronacrisis, of wijst het vooral op het gebrek aan bruikbaar onderzoek?

Hoe nuttig zijn mondmaskers? Het was een van de meest gestelde vragen tijdens de hele coronacrisis, en tot op vandaag wordt de discussie af en toe nieuw leven ingeblazen. Nu is het een nieuwe analyse van het befaamde Cochrane Review die daarvoor zorgt. Cochrane staat internationaal bekend als een gedegen onderzoeksinstituut dat in grote overzichtsstudies al het beschikbare onderzoek over medische thema’s samenvat. Voor hun analyse over het nut van mondmaskers en andere maatregelen raadpleegden de onderzoekers 78 studies met in totaal 610.872 participanten.

De conclusie? Een mondmasker dragen, van eender welk type, lijkt ‘weinig tot geen’ verschil te maken in het tegenhouden van de verspreiding van infectieziektes. Een opvallende vaststelling, die ingaat tegen heel wat eerder onderzoek over het nut van het mondmasker.

‘Het probleem is dat heel wat onderzoek naar mondmaskers observationeel is’, zegt Patrick Vankrunkelsven, directeur van Cebam, het Centrum voor Evidence-Based Medicine dat ook de Belgische afdeling van Cochrane vertegenwoordigt. ‘Bij observationeel onderzoek kijkt men wat het effect is van mondmaskers door een groep te vergelijken die er een droeg in vergelijking met een groep die geen mondmasker droeg. Het probleem daarmee is dat eventuele verschillen ook door tal van andere factoren verklaard kunnen worden. Mensen die bijvoorbeeld mondmaskers dragen, kunnen ook in het algemeen voorzichtiger zijn en vaker risicoplekken mijden, wat vertekende resultaten geeft.’

Robuuste onderzoeksmethode

Om die reden gebruikt Cochrane alleen zogeheten randomized controlled trials (RCT’s), wat bekendstaat als de meest robuuste onderzoeksmethode. Bij dit soort onderzoek deelt men een groep mensen op in twee groepen, waarbij men zoveel mogelijk biases eruit probeert te filteren. ‘Eigenlijk probeer je twee groepen te vergelijken die qua risicofactoren en omstandigheden zo min mogelijk verschillen, waardoor je een zo goed mogelijk beeld krijgt van de impact van een bepaald medicijn of maatregel’, zegt Vankrunkelsven.

Cochrane mag dan wel rigoureus te werk gaan, toch klinkt er ook heel wat kritiek op dit onderzoek. Omdat onderzoek via randomized controlled trials erg complex en prijzig is, zijn er sinds de komst van het coronavirus weinig van goede kwaliteit uitgevoerd. Van de 78 studies die Cochrane bundelde, dateren er slechts 6 uit de coronaperiode. De overige 72 komen uit de precoronaperiode en gaan over respiratoire virussen die weliswaar op corona lijken, maar zich toch niet helemaal op dezelfde manier gedragen. Ook de omgevingen waarin de onderzoeken plaatsvonden, variëren nogal, gaande van scholen tot ziekenhuizen of migrantenbuurten.

Een tweede probleem is dat de meeste onderzoeken die Cochrane uitkoos alleen de vraag behandelen in welke mate een masker de drager beschermt om geïnfecteerd te worden. ‘Maar we weten dat een masker vooral ook andere mensen beschermt, door de grotere druppels tegen te houden van mensen die een masker dragen’, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Zo bleek uit eerder onderzoek tijdens een griepepidemie dat als geïnfecteerde mensen een masker dragen, hun familie of naasten minder vaak besmet worden.

Het grootste probleem met het onderzoek dat Cochrane bundelt, is dat het weinig zegt over hoe nauwgezet mensen een mondmaskerplicht of -aanbeveling volgden. Bij de meeste studies vroegen de onderzoekers aan mensen hoe vaak ze een mondmasker dragen, maar het is bekend dat dat soort zelfrapportage doorgaans een overschatting is. Cochrane geeft dan ook zelf aan dat ‘het relatief lage aantal mensen dat de aanbevelingen volgde de onderzoeksresultaten beïnvloed kan hebben’.

Het onder-de-neusmasker

Met andere woorden: de resultaten geven vaak hoogstens weer dat er geen duidelijk effect is van een mondmaskerplicht of -aanbeveling, maar niet dat de maskers zelf geen nut kunnen hebben. ‘Er is een reden waarom onderzoekers die in laboratoria met gevaarlijke ziektes als hondsdolheid, vogelgriep of corona werken een masker dragen’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Heel wat laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat maskers ontegensprekelijk schadelijke deeltjes kunnen tegenhouden, en dat is ook bij corona het geval.’

Hoewel dat op individueel niveau buiten kijf staat, wordt het een ander verhaal als we kijken naar het effect van mondmaskers op het niveau van de bevolking in de echte wereld. ‘We weten allemaal dat er heel wat mensen zijn die het masker onder hun neus dragen of afdoen wanneer ze spreken. Zo kan het effect van mondmaskers verwateren’, zegt Van Gucht.

De auteurs geven overigens ook zelf aan dat hun vertrouwen in de inschatting van het effect van mondmaskers eerder beperkt is. Als de studie dus íets aantoont, is het dus vooral dat er nood is aan meer studies van hoge kwaliteit om het effect van mondmaskers tegen het coronavirus in te schatten.

‘Het valt zeker niet uit te sluiten dat een goed uitgevoerde studie een ander resultaat geeft’, zegt Vankrunkelsven. ‘In elk geval blijft een mondmasker dragen een van de maatregelen die bij een epidemie nuttig kunnen zijn, maar altijd in combinatie met andere maatregelen.’

