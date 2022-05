‘Toen ik jong was, wist ik zelfs niet dat er zoiets als transgender-zijn bestond. Ik kende alleen travestieten’: 10 verhalen die u niet mag missen tijdens Pride

Regenbogen, jezelf zijn en vooral heel veel liefde. Naar aanleiding van The Belgian Pride in Brussel dit weekend heeft Humo de tien opvallendste LGBTQIA+-gerelateerde verhalen gebundeld voor u.

1. ‘Die gast wilde gaan lopen, maar we zijn achter hem aan gegaan’: In het hoofd van jonge homojagers

David Polfliet (†2021), Jacques Kotnik (†2012), Ihsane Jarfi (†2012): alledrie waren deze mannen slachtoffer van gaybashing.

Homogeweld door jongeren is volgens experts sterk toegnomen de laatste jaren. Begin dit jaar besloot de rechtbank van Dendermonde nog om de minderjarige moordenaars van David Polfliet te berechten als volwassenen nadat ze Polfliet via de app Grindr naar een park in Beveren lokten, waar zijn zwaar toegetakelde lichaam gevonden werd. Humo ging op zoek naar wat de daders bezielt. ‘Ik vind homofielen en pedofielen echt vies.’

2. ‘Iemand graag zien, dát gaat te ver voor Orban. Waarom? Wat is er bedreigend aan liefde?’

Ans Schueremans en Ilse Liebens. Beeld Carmen De Vos

Onderwerpen genoeg om met Ans Schueremans aan te snijden. Haar werk voor tv, bijvoorbeeld als één van de bedenkers van ‘Down the Road’. Lore, haar zus met het downsyndroom die dat succesprogramma inspireerde. Haar vriendin Ilse Liebens, presentatrice op Radio 1 en dj. Of de omstreden antihomowet in Hongarije, waar heel Europa over mort maar geen vuist tegen maakt.

3. Drie generaties over homo-zijn: ‘Haatmails, in elkaar geslagen worden... Het werd even te veel. Ik durf te zeggen dat ik dicht bij de dood heb gestaan’

Will Ferdy, Pascal Smet en Jaimie De Blieck. Beeld Saskia Vanderstichele/Humo

Een openhartig en bijwijlen hilarisch driegesprek over hun leven als homo. Aan tafel: zanger Will Ferdy, toenmalig Brussels minister Pascal Smet en Mister Gay Belgium 2017 Jamie Blieck. ‘Mensen denken in de eerste plaats aan de manier waarop wij seks hebben, en zijn daarna gedegouteerd.’

4. ‘De agenten riepen dat ze identiteitskaarten wilden zien, wat absurd was, want we waren allemaal naakt’

David Manzheley Beeld Saskia Vanderstichele

De grootste afgang van 2020 stond op naam van het Hongaarse Europarlementslid en lid van de ultraconservatieve Fidesz-partij József Szájer, die eind vorig jaar betrapt werd op een lockdownfeestje in een homobar in het centrum van Brussel. Humo sprak met de organisator van de orgie, David Manzheley.

5. De man van Xavier Taveirne: ‘Wij slapen meestal apart, want naast hem doe je geen oog dicht’

Beeld Carmen De Vos

Bas Pattyn deed er tien jaar over om te aanvaarden dat hij op mannen valt. Zijn angst om af te wijken van de norm heeft hij vandaag overwonnen, grotendeels dankzij de twaalf jaar aan de zijde van Xavier Taveirne. Humo sprak met hem ten tijde van het overlijden van David Polfliet.

6. Van het mooiste oudere homokoppel ooit tot een lesbische horrorreeks: 11 keer queer op Netflix

Beeld Netflix

Waar kun je terecht op Netflix voor series waarin de LGBTQIA+-gemeenschap een belangrijke rol speelt? Hier bijvoorbeeld.

7. ‘Iedere vrouw moet eens seks met een andere vrouw geprobeerd hebben’

Een escortbureau van vrouwen voor vrouwen: dat is De Stoute Vrouw. Het is een unicum in Europa en een tak in de relaxindustrie die twee jaar geleden nog niet bestond. Dat kan niet, dacht Lex van Delft, en ze vulde het gat in de markt.

8. Sam Bettens: ‘Toen ik jong was, wist ik zelfs niet dat er zoiets als transgender-zijn bestond. Ik kende alleen travestieten’

Beeld Johan Jacobs

‘Ik hoop iets te kunnen betekenen voor transgenders in Vlaanderen. Voor jongeren die bang zijn dat niemand hen nog graag zal zien na hun transitie, kan het fijn zijn om te weten: ‘Ah, die Bettens heeft kinderen? En zijn vrouw is bij hem gebleven? Zijn carrière is er niet aan kapot gegaan?’’Sam Bettens praat met Humo over de tol van de roem.

9. ‘Waarom kunnen mensen het niet gewoon aanvaarden dat ik vroeger een piemel had en nu niet meer?’

Acteur Victor Polster en Nora Monsecour bij het filmfestival van Gent. Beeld BELGA

Nora Monsecour stond model voor Lara in ‘Girl’, het aangrijpende maar nooit sentimentele verhaal van de 15-jarige Lara, een transgendermeisje met een ballerinadroom. Humo sprak haar na de staande ovatie die de film ontving in Cannes.

10. Petra De Sutter: ‘Ik voel me allang geen transgender meer. Ik ben 100 procent vrouw’

Beeld Saskia Vanderstichele

Gynaecologe. Nerd. Vicepremier voor Groen. Celliste. Verdoken hyperkineet. Al die labels kun je op Petra De Sutter plakken, maar voor velen is ze vooral dat ene: transgender. Dat vervult haar met gemengde gevoelens. 'Ík ben daar klaar mee: de situatie is opgelost, ik denk er al vijftien jaar niet meer aan.' Toch gaat ze het onderwerp niet uit de weg, omdat er nog een oerwoud aan vooroordelen moet worden gekapt.