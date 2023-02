Tournée Minérale? Deze jongeren drinken nooit: ‘Mensen zien die campagnes als uitdaging en drinken dan vanaf maart juist méér’

Dry Januari is misschien voorbij, maar de initiatiefnemers van Tournée Minérale roepen op om ook in februari geen alcohol te drinken. Het is een opgave die geheelonthouders weinig moeite kost. Drie jongeren vertellen waarom zij de fles links laten liggen.

Noë Verbrugghe (19): ‘Alcohol blijft een drug’

“Het is normaal geworden om alcohol te consumeren, maar het blijft wel een drug.” Wanneer student psychologie Noë Verbrugghe uitgaat, hoeven haar ouders nooit te vrezen dat ze de volgende dag met een kater in de aula zit. De jonge vrouw heeft nog nooit alcohol gedronken en is dat ook niet van plan. Als moeilijke eter was dat in eerste instantie een praktische keuze, de geur sprak haar niet aan en daardoor voelde ze nooit de behoefte om het te proberen. Later wilde ze vooral bewust passen voor wat in essentie een algemeen aanvaarde drug is.

Ze kijkt daarom ook enigszins sceptisch naar initiatieven als Tournée Minérale, die mensen aanmoedigen om voor één maand te stoppen met drinken. “Die campagnes zijn belangrijk, maar mensen zien ze vaak te veel als een uitdaging. Vanaf 1 maart consumeren ze dan misschien méér dan daarvoor.”

Noë Verbrugghe. Beeld Damon De Backer

Verbrugghe vertoeft vaak in het studentenmilieu, een plek waar sowieso flinke hoeveelheden alcohol verzet worden. “Op mijn leeftijd is er sociale druk om te drinken”, zegt ze. Al laat ze zich daar niet door beïnvloeden. Wanneer haar vrienden op café een eerste pint bestellen, kiest zij liever voor een warme chocomelk. Bij het uitgaan heeft ze nooit het gevoel dat ze als nuchter persoon iets mist. “Zonder alcohol zijn mensen wat stijver. Maar als ze loskomen door de alcohol, letten ze ook niet meer op hoe anderen zich gedragen. Dan kan ik ook goed in die losse sfeer komen.” Verbrugghes vrienden vertellen haar bovendien weleens dat ze in haar bijzijn zelf ook minder drinken.

Na een avond in de Gentse uitgaansbuurt springt Verbrugghe wat frisser haar bed uit dan veel van haar leeftijdsgenoten, wat haar een extra reden geeft om nuchter te feesten. “Je hebt het alleszins niet nodig om plezier te maken.”

Marie Claessens (29): ‘Ik miste het om wat losser te kunnen zijn’

“Als 18-jarige wil je mee kunnen doen met de rest en plots kon dat niet meer.” Als puber genoot Marie Claessens (29) van alcohol in het uitgaansleven, maar gezondheidsproblemen maakten daar een abrupt einde aan. Ze ontwikkelde een voedselintolerantie en moest daardoor opeens jarenlang voor non-alcoholische dranken kiezen.

Daar had ze het initieel niet makkelijk mee, zeker omdat alcoholconsumptie tien jaar geleden nog sterker de norm was dan vandaag. Ze moest zich vaak voor haar gedrag verantwoorden, al reageerden mensen begripvol op haar reden om niet te drinken. “Ik miste het wel om wat losser te kunnen zijn en ik was vaak niet bij de zotte avonturen die mensen beleven wanneer ze dronken zijn. Want als je nuchter bent, blijf je soms ook minder lang op feestjes.”

Marie Claessens Beeld RV Marie Houttequiet

Geleidelijk aan verdween Claessens’ frustratie en ging ze ook de voordelen van een alcoholvrij leven meer waarderen. Plots had ze geen moeite meer om na een avond uitgaan in slaap te vallen en ook haar mentale en fysieke toestand gingen erop vooruit. “Voor je algemene gezondheid heeft het dus veel voordelen”, vertelt ze.

De voedselintolerantie die Claessens als puber ontwikkelde, leidde uiteindelijk tot een professionele carrière. Ze merkte namelijk dat er weinig non-alcoholische alternatieven waren voor haar geliefde cocktails, wijnen en bier. Ze begon zelf een blog waarop ze haar eigen recepten voor mocktails deelde. Later schonk ze haar mocktails op verschillende evenementen en vandaag biedt ze met haar bedrijf The Mocktail Club gebottelde dranken aan. Ze merkt alvast dat de groep geïnteresseerden voor alcoholvrije alternatieven steeds groter wordt. “Tien jaar geleden kende ik weinig mensen die niet dronken, nu is dat veel vaker het geval.”

Sinds haar voedselintolerantie een jaar geleden weer verdween, drinkt Claessens af en toe weer. Al blijft ze meestal trouw aan de non-alcoholische alternatieven.

Margo Theunis (25): ‘Door niet te drinken geniet je meer van eten’

Als uitbater van de yogastudio Sisu by M was Margo Theunis (25) altijd al met haar gezondheid bezig. Toen ze bijna een jaar geleden het boek Sinds ik niet meer drink van Evi Hanssen las, was ze geprikkeld om uit te zoeken welke impact een alcoholvrij bestaan op haar lichaam zou hebben. Ze besloot twaalf maanden lang geen druppel alcohol meer aan te raken, al kostte dat niet heel erg veel moeite.

Theunis was een gelegenheidsdrinker en consumeerde vooral alcohol op feestjes of op restaurant. De voorbije maanden miste ze de drank niet echt, al blijft ze wel een voorstander van de aangepaste wijnen die bij een gastronomisch menu horen. “Anderzijds kan je door niet te drinken ook meer van het eten genieten. Je benut de hele maaltijd lang je volledige smakenpalet.”

Margo Theunis. Beeld Tim Dirven

In haar omgeving reageerden mensen aanvankelijk verrast op Theunis’ keuze om voortaan geen alcohol meer te consumeren, maar ze is blij met de positieve gevolgen ervan. Nu ze geen katers meer heeft, merkt ze dat haar immuunsysteem sterker is en dat ze zich een stuk energieker voelt.

In het uitgaansleven maakte Theunis zich initieel zorgen dat ze het misschien minder naar haar zin zou hebben, maar die vrees bleek ongegrond te zijn. “Vorig weekend gingen we met collega’s een weekendje weg. Het was plezant om het nuchter te beleven, want ik kon me alles herinneren en lachen met de verhalen van anderen. En de volgende ochtend zat ik als eerste aan de ontbijttafel.”

Over enkele dagen heeft Theunis haar doel om een jaar lang niet te drinken bereikt, maar ze heeft voorlopig geen plannen om er opnieuw mee te beginnen. “Ik ervaar veel voordelen en mis de alcohol niet, dus ik zie wel waar deze aanpak me brengt.”

(DM)