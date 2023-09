‘Vader, schaam u, dat is not done!’ Lees hier een exclusief kortverhaal van Marnix Peeters

Auteurs Marc de Bel, Marnix Peeters, Jana Wuyts, Maarten Inghels, Sylvia Van Driessche en cartoonist Lectrr kruipen vandaag, op vrijdag 8 september, in de pen voor de Internationale Dag van de Geletterdheid. Op uitnodiging van stationeryproducent Aurora uit Beerse zullen zij vandaag in de bibliotheek het Predikheren in Mechelen élk een uniek verhaal over laaggeletterdheid schrijven. 15% van de Vlamingen is onvoldoende geletterd, wat betekent dat ze moeite ondervinden om met taal, cijfers en grafische gegevens om te gaan. Hier op Humo bieden we u nu al ‘Not done', een kortverhaal van Marnix Peeters aan.

‘Vader, schaam u. Dat is not done,’ zei Sylvie Renmans.

‘Wat is dat voor een beest?’ antwoordde Robert Renmans. ‘Not done?’

‘Dat wil zeggen dat ge dat niet meer kunt maken,’ zei Sylvie Renmans. ‘Het is niet meer gepermitteerd.’

‘Wat zegt gij nu?’ zei Robert Renmans verbaasd. ‘Ik zei toch gewoon dat het een knap…’

‘Het n-woord!’ riep Jules Renmans, de zoon van de keurslager, wiens roze kaken snel donkerrood werden.

‘Pas toch op met uw bloeddruk,’ zei Bertha Renmans. En tot haar kinderen: ’Pas op met zijn bloeddruk. Ge weet hoe fragiel hij is. Ge wilt niet dat hij nog een keer…’

‘Het is niet omdat ge fragiel zijt dat ge niet met andermans gevoeligheden rekening moet houden,’ zei Sylvie Renmans.

‘De wereld is veranderd, moeder,’ zei Jules Renmans. ‘Ge kunt niet doen alsof er de laatste jaren niets gebeurd is. Als hij straks weer achter de toonbank staat en hij gebruikt het n-woord, ge zoudt nogal wat horen. Dat pikt niemand meer.’

‘Het n-woord, not done, wat is dat hier allemaal!’ riep Robert Renmans, met zijn vlakke vleeshand op de tafel slaand. ‘Leg mij dat nu eens uit, allemaal!’

Robert Renmans was flink afgevallen. Van de honderdvijfenvijftig kilo rood vlees, knoken en ingewanden die hem hadden bemand voor hij het ongeval had, bleven er nog maar een goede honderd over, wat hem nog altijd veeleer stevig maakte, maar wie hem voorheen had gekend keek op van de wangen die nu ingevallen oogden, de grote ogen die minder diep leken te liggen, de kin die wat van de onderkaak af was gaan hangen, zoals het uiteinde van een bleek kalfslapje dat over de rand van een zilverkleurige uitstalschotel hing.

Terugkerend van de horecabeurs in Marche-en-Famenne was de Hamse slager in een van de scherpe, steile bochten van de N860 met zijn Mercedes GLA 200 van de weg geraakt en met hoge snelheid tegen een duiker geknald. Het duurde uren vooraleer brandweermannen de grote man, of wat er van hem overschoot, uit het wrak hadden kunnen bevrijden. Nek- en ruggenwervels waren geraakt, organen waren gescheurd, zijn linkerlong was ingeklapt, en tot overmaat van ramp had hij vervolgens in het ziekenhuis een hersenbloeding gekregen die de artsen ertoe noopten hem in een kunstmatige coma te brengen. Pas in de zomer van 2023, drie jaar na de crash, was hij hieruit ontwaakt.

‘Het was nochtans een ferm poppemieke,’ zei Robert Renmans. ‘Er zijn slechtere dingen om te zien als ge na zo’n lange tijd wakker wordt.’

‘’Ferm poppemieke’ is eigenlijk wel wat vrouwonvriendelijk,’ zei Sylvie Renmans. ‘Ge verengt de vrouw tot haar uiterlijk, en de term is denigrerend.’

‘Ik vereng niks,’ zei Robert Renmans. ‘Het was een dokteres, in godsnaam, en een slimme ook, daar is niks denigrerends aan. Het was gewoon een ferm negerinnetje.’

‘Vader!’ riep Jules Renmans.

‘Robert!’ siste Bertha Renmans.

‘Vandaag zegt ge ‘persoon van kleur’, zei Sylvie Renmans. ‘Dame van Sub-Saharische afkomst.’

‘Individú van Sub-Saharische afkomst,’ corrigeerde Jules Renmans zijn zus. ‘’Dame’ is te genderdefinitief. Ge zegt in elk geval niet meer… wat ge daarjuist zegde.’

‘Wat is dat hier allemaal?’ zei Robert Renmans. ‘Ik zit precies terug in de bewaarschool bij tante nonneke. Pas op, niet zeggen, niet doen, overal afblijven. Wat is er aan de hand?’

‘We zijn op weg naar een betere wereld,’ zei Sylvie Renmans. ‘Het is eindelijk tot de mensen doorgedrongen. Het is zo belangrijk dat we het juiste doen, dat we afstand nemen van onze oude gebruiken en onze fouten toegeven.’

‘Dat zal wel,’ zei Robert Renmans. ‘Maar over oude gebruiken gesproken: is het gebraad nog niet klaar, Bertha? Ik ruik al iets, al moet ik zeggen dat het niet riekt zoals vroeger. Ik moet in de coma mijn geurzin wat zijn kwijtgeraakt. Dat was mogelijk, zegde de dokter.’

‘Het is een vegetarisch varkensruggetje,’ zei Bertha Renmans trots.

Haar echtgenoot keek haar aan met een blik vol ongeloof.

‘We hebben het assortiment aangepast,’ zei Bertha Renmans. ‘Ge wilt niet geloven hoeveel mensen tegenwoordig om vegan komen vragen. Het marcheert zeer goed. We nemen nu biefstukken van Beyond Meat — die zijn wat duurder maar er moeten geen koeien voor geslacht worden. De mensen vinden dat belangrijk.’

‘Wat zit er dan in uw varkensrug?’ vroeg Robert Renmans.

‘Sojaproducten, tarwegluten en tarwemeel,’ zei Bertha Renmans. ‘Benny heeft iets ontwikkeld op basis van quorn en seitan, met linzen, noten en paddenstoelen erbij. Als ge dat afwerkt met kikkererwtenmeel, maïzena en edelgistvlokken proeft ge bijna het verschil niet. Ge gaat verschieten, echt waar, Robert. Het is superlekker’

Robert Renmans verschoot zich een hoedje bij het zien van het uiteenvallende, naar nat karton riekende stuk groentenrug dat hem enkele minuten later werd voorgezet. De edelgistvlokken hadden een droge, onappetijtelijke korst gevormd op het gerecht. Ernaast werden bio ovenkroketten geserveerd. ‘En zelfgemaakte veganaise,’ zei Bertha met haar wijsvinger in de lucht.

‘Met sojamelk, appelazijn en zonnebloemolie,’ vervolgde Bertha Renmans, die de verbijstering in de blik van haar echtgenoot opmerkte. ‘Eieren zijn dieronvriendelijk.’

‘Verkopen wij dan geen vlees meer?’ vroeg Robert Renmans.

‘Wij verkopen toch nog vlees?’ corrigeerde hij zichzelf, toen hij besefte dat zijn eerste vraag te driest was.

‘Neen,’ zei Bertha Renmans. ‘We hebben ons logo ook veranderd. Dat lachende varkentje is eraf, er staat nu een bloemkool op die zijn duim opsteekt. Ge kunt met bloemkool ongelooflijk veel kanten uit. Benny heeft…’

‘Ik lig drie jaar in coma,’, zei Robert Renmans met trillende stem. ‘Mijn slagerij is een groentewinkel geworden, bij wijze van welkom thuis krijg ik kikkererwtenmeel met gemalen paddenstoelen geserveerd, als ik iets vertel over het ziekenhuis word ik bij elke zin na drie woorden de mond gesnoerd en terechtgewezen, ik mag niet meer poppemieke zeggen en ik weet niet wat er in mijn glas zit, maar als dát wijn is dan eet ik mijn hoed op.’

‘Pa, het is Tournee Minerale,’ zei Jules Renmans. ‘We moeten ons bewust worden van de schade die alcohol aanricht. Te veel levens gaan teloor door overmatig drankgebruik, en de kosten voor de samenleving zijn torenhoog. Om nog over de psychische schade te zwijgen.’

‘Dat is hier precies een parlementaire commissie!’ riep Robert Renmans. ‘Gij praat alsof ge een brochure van het ministerie van Voorlichting voorleest! Wat is er in godsnaam met de wereld gebeurd? Ik doe een fles open!’

Robert Renmans veerde recht. De poten van zijn stoel maakten een snerpend geluid op de planken vloer.

‘Dat zal niet gaan,’ zei Sylvie Renmans. ‘Er is geen alcohol in huis. We hebben het zekere voor het onzekere genomen — soms is de verleiding gewoon te groot, en het vlees is zwak.’

‘Vlees!’ zuchtte Robert Renmans, die zich weer op zijn stoel had laten zakken en met zijn vork in de brokkelige lichtgrijze plak varkensrugimitatie prikte.

***

‘Nondedju, de Renmans!’ exclameerde Frans Timmermans, die aan zijn derde Stella van de middag begonnen was. ‘Ik had gehoord dat gij wakker geworden waart! Proficiat, man, welkom terug! Hoe lang heeft dat geduurd, zeg? Ge zijt flink afgevallen!’

‘Drie jaar,’ antwoordde Robert Renmans moedeloos.

‘Rita, geef Robert iets van mij!’ riep Frans Timmermans. ‘Een grote Stella, Robert, zoals vroeger?’

‘Een Duvel,’ zei Robert Renmans. ‘Ik kan het gebruiken. Ik heb juist vervallen druivensap moeten drinken bij iets met linzen en quorn, dat zogezegd naar varken moest smaken.’

‘Uw slagerij is niet meer hetzelfde,’ gaf Rita Geudens toe, die een Duvel op de tafel zette met een potje pindanootjes erbij. ‘Eerlijk gezegd, Robert, wij gaan niet meer. Barry heeft graag een goede grote biefstuk. Die hamburgers van Beyond Meat zijn toch niet hetzelfde.’

‘Natuurlijk niet!’ zei Robert Renmans op verontwaardigde toon. ‘Ze zijn zot geworden! Ze zijn hun verstand kwijt! Ik zeg: salut en de kost, ik ga een pint drinken, en ik sta in de goede kamer mijn jas aan te doen, en Bertha komt achter mij aan, en dan zie ik het. Ik zeg: ‘Bertha, waar is nonkel pater zijn slagtand naartoe?’ Die hing boven de deur naar de gang. Een slagtand van een meter veertig, van nonkel Isidoor in de Congo.’

‘Oh, Robert’ zegt Bertha, ‘Slagtanden mogen niet meer. Dat doet te veel aan het kolonialisme denken, en het is ook een symbool van dierenmishandeling. We hebben hem naar het containerpark gedaan.’ Dat was een stuk van duizenden euro’s, geloof mij! Naar het containerpark!’

‘Het is godgeklaagd,’ zei Frans Timmermans. ‘Ge snapt niet waar dat vandaan komt, al dat gemoei en die betweterij. Ze staan achter u te loeren naar wat ge allemaal aan het doen en het zeggen zijt. En o wee als ge een woord gebruikt dat hen niet aanstaat. Ze trekken het voor de rechtbank!’

‘Het is niet meer te verdragen,’ zei Rita Geudens. ‘Straks moogt ge niks meer. Amai, Robert, nog een Duvel?’

‘Ja,’ zei Robert Renmans. ‘Geef Frans nog een Stella en pak zelf ook iets. Is dat die jongste van Bettens op de tv? Van de kinderdoktoor in Kapellen? Sarah?’

‘Ho!’ exclameerde Rita Geudens.

‘Robert!’ siste Frans Timmermans.

Er viel een ongemakkelijke stilte in De Kroon.

‘Ge moet dat terugnemen,’ zei Frans Timmermans.

‘Wat moet ik terugnemen?’ vroeg Robert Renmans.

‘Dat wat ge juist zegde,’ zei Frans Timmermans. ‘Dat S-woord. Hij heet nu Sam. Sam Bettens. Als ge zijn oude naam gebruikt, kwetst dat. Dat heet een deadname, en een deadname moogt ge in geen geval hardop uitspreken.’

‘Dat kwetst,’ beaamde Rita Geudens, knikkend.

‘Ik zal u subiet eens kwetsen,’ zei Robert Renmans. Hij dronk het laatste restje uit zijn glas op, zette het glas met een klap op het formica tafelblad neer, goot in één beweging het potje pindanootjes leeg in zijn mond, stond op en stapte kauwend naar buiten.

‘En ik kan weer lopen om de deur achter meneer dicht te doen,’ zei Rita Geudens tegen Frans Timmermans. ‘De mensen hebben geen manieren meer.’

Einde