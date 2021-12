Van Jürgen Conings over ‘woke’ tot een te sexy psychologe: deze termen googelde u het meest in 2021

We googelen ons nog steeds massaal te pletter, en in tijden van ontsnapte militairen, ‘woke' en corona gaat het gebruik van de zoekmachine helemaal naar een hoogtepunt. Speciaal voor u opgelijst: deze zoektermen waren het afgelopen jaar het populairst in Google.

Het eerste wat Google met z'n lijstje doet is zout in de nog halfopen wonde strooien, want de populairste zoekterm van dit jaar is ‘Euro 2021'. Jawel, dat EK waar de Rode Duivels ons tot frustratie dreven met hun bijwijlen inspiratieloos voetbal en er in de kwartfinale werden uitgeknikkerd door een elftal vurige Italianen. Een onverhoopte mislukking, een beetje zoals het Covid Safe Ticket - nummer zes in de ranking -, een (digitaal) papiertje dat ons moest behoeden voor een nieuwe coronagolf. Maar kijk, hier zitten we dan, telewerkend in onze joggingbroek en met een stapel zelftesten op de keukentafel.

Top 10 zoekopdrachten:

1. Euro 2021

2. Jupiler Pro League

3. Het weer morgen/Meteo demain

4. Roland Garros

5. Qvax

6. Covid Safe ticket

7. Coronavirus

8. Myhealthviewer

9. Eurovision 2021

10. Jürgen Conings

Céline en Michiel en hun controversiële puppy Beeld Instagram

Absolute prijsbeesten bij Google zijn elk jaar opnieuw vragen die beginnen met ‘wat is’ en ‘hoe’. Helemaal bovenaan in die eerste categorie staat ‘Wat is een broodfokker?’, een trend te danken aan de YouTubers Céline en Michiel, die in het begin van dit jaar uit de gratie vielen door te pronken met een in dieronterende omstandigen gefokte puppy. Ook ‘woke’ (2) en PFOS (3) riepen dit jaar veel vraagtekens op, net zoals cenosillicafobie. We besparen u de Google-klik: cenosillicafobie betekent zoveel als angst voor een leeg glas bier. In het 'hoe’-lijstje spant dat ene welgekende virus de kroon, met verder nog alweer de Rode Duivels en ... de groeicyclus van ananassen?

Top 10 ‘Wat is?’

1. Wat is een broodfokker?

2. Wat is woke?

3. Wat is PFOS?

4. Wat is gaybashing?

5. Wat is een antigeentest?

6. Cenosillicafobie, wat is dat?

7. Wat is een narcist?

8. Wat is bitcoin?

9. Wat is een PCR-test?

10. Wat is itsme?

Top 5 ‘Hoe?

1. Hoe lang besmettelijk corona?

2. Hoe werkt een warmtepomp?

3. Hoe laat spelen de Rode Duivels?

4. Hoe oud wordt een kat?

5. Hoe groeien ananassen?

Waar Jürgen Conings nog hekkensluiter was bij de top 10 zoekopdrachten, mag Belgiës meest bekende militair wel een andere hoofdprijs mee naar huis nemen. Hij pronkt helemaal bovenaan de lijst van meest gezochte ‘Belgische persoonlijkheden’ - wat u in het geval van Conings erg letterlijk mag nemen. Ook populair: Eddy ‘zet altijd je microfoon op mute’ Demarez (3), Sihame ‘subsidie’ El Kaouakibi (5) en Kaat ‘te veel lingerie voor de Psychologencommissie’ Bollen (8).

Top 10 Belgische persoonlijkheden

1. Jürgen Conings

2. Jan Van Hecke

3. Eddy Demarez

4. Heidi De Pauw

5. Sihame El Kaouakibi

6. Gloria Monserez

7. Lara Switten

8. Kaat Bollen

9. Danny Verbiest

10. Barbara Mertens

Hooverphonic mag naar de Eurosong-finale Beeld RV

Op het zoekmenu ‘entertainment’ vindt u vooral veel Eurosong, veel Marvel (Humo rangschikte alle 26 films) en het onvermijdelijke ‘Squid Game’ (ook in onze eindjaars-top 10).

Top 10 Belgische muziekartiesten

1. Hooverphonic

2. Tourist LeMC

3. Charlotte Adigéry

4. Anouk Matton

5. Emma Bale

6. Geike Arnaert

7. Helmut Lotti

8. Ronny Mosuse

9. Stefaan Fernande

10. Kim Kay

Top 10 Nederlandstalige televisieprogramma’s

1. Eurovision 2021

2. Big Brother 2021

3. Wtfock

4. K2 zoekt K3

5. Ex on the Beach: Double Dutch 2021

6. Temptation Island 2021

7. Huis Gemaakt

8. De Mol 2021

9. De Verhulstjes

10. The Voice

Top 10 films

1. Black Widow

2. Eternals

3. Dune

4. Army of Thieves

5. Cruella

6. Jungle Cruise

7. Conjuring 3

8. Suicide Squad

9. Space Jam

10. Shang-Chi



Top 10 series

1. Squid Game

2. Bridgerton

3. Lupin

4. The Serpent

5. Cobra Kai

6. Ginny & Georgia

7. WandaVision

8. Friends Reunion

9. Shadow and Bone

10. Firefly Lane