Van natuurwonder Van Aert tot visjongen Vingegaard: het beste leesvoer uit drie weken Ronde van Frankrijk

Parijs is níét meer ver! De Ronde van Frankrijk komt dit weekend ten einde met vandaag nog de traditionele tijdrit en morgen de al even traditionele aankomst op de Champs-Elysées. Tadej Pogacar zal een mirakel nodig hebben om Jonas Vingegaard nog uit het geel te rijden, wij hebben er één nodig om een einde te maken aan onze nachtelijke dromen over Wout van Aert. Ter lering en vermaak bundelde Humo het prettigste leesvoer na drie weken Tour-gekte.

Wout van Aert deed vorige jaren al monden openvallen met exploten in berg-, tijd- en sprintersritten in de Tour, maar dit jaar is de Kempense krachtpatser pas écht een coureur hors catégorie. Jasper Philipsen, Tom Steels, José De Cauwer, Eddy Planckaert en Jan Bakelants proberen het fenomeen te verklaren.

Jonas Vingegaard zette de Tour de France op zijn kop door de onoverwinnelijk geachte Tadej Pogacar vlotjes op drie minuten te rijden. Maar wie is de 25-jarige Deen die vorig jaar ook al indruk maakte met een tweede plaats in de Tour? Een schriel mannetje dat vier jaar geleden nog bijkluste in een vismijn. Een portret.

Op de VRT komen de woorden bij de wattages dit jaar van Renaat Schotte (54), die drie weken lang José De Cauwer tot zijn wettige echtgenoot mag rekenen. ‘Er is ambiance in de keet! Het wielrennen is weer prettig onvoorspelbaar geworden.’

Niemand die ‘Ronde van Frankrijk’ zo heerlijk rollend uitspreekt als Babette Moonen (33), dezer dagen naast Gert Geens de stem van ‘Sporza Tour’ op Radio 1. Hoewel zes van de zeven hoofdzonden géén verrukkelijke r bevatten, zetten we toch koers naar Leuven, voor de biecht van Babette Moonen. De 7 Hoofdzonden!

Bang voor het zwarte gat na de Tour? Tiesj Benoot geeft u alvast zijn boekentips!