‘Vreemdgaan is één van de grootste fouten die ik heb gemaakt’: de 7 meest gelezen stukken van de week

De eerste single van Nathalie Meskens, de zoveelste glansrol van Boris Van Severen en de waanzinnigste examenblunders van Vlaamse studenten: u las er gretig over op Humo.be. Ook het advies van Dirk De Wachter en Servaas Bingé waren populair.

1. Nathalie Meskens: ‘Ik was doodongelukkig en op weg naar een bar voor een fles wijn, maar zag Nadim en verdwéén in zijn ogen’

Nathalie Meskens (40) lanceerde vorige week, na een leven lang de muziek te hebben bedreven in covergroepjes, haar eerste bloedeigen solosingle, het rinkelende startsein van een nieuwe carrière. Het is een nummer à la Meskens – excuus: MSKNS – en dus hóór je er de zon in: ‘You Knocked Down My Walls’ is een ode aan de man die haar opnieuw in de liefde deed geloven en haar bovendien twee pluisjes van kinderen schonk. ‘Mijn zwakke plek, bijvoorbeeld, is afwijzing. Dat heeft met mijn verleden te maken: mijn vader heeft me achtergelaten toen ik 3 was.’

2. Boris Van Severen: ‘Vreemdgaan is één van de grootste fouten die ik heb gemaakt’

Boris Van Severen Beeld Johan Jacobs

Onder de weelderigste wenkbrauwen van Gent blinken een stel kijkers waar heel Vlaanderen van gaat zwijmelen. Evengoed spreekt er tristesse uit: geen wonder dat Boris Van Severen (33) sinds prachtrollen in ‘Belgica’ en ‘GR5’ almaar hotter wordt. In de nieuwe Streamz-reeks ‘Een goed jaar’, later op VTM te zien, kruipt hij in de huid van kleine oplichter Lenny, die Hitlers persoonlijke wijnvoorraad wil verpatsen. Van Severen heeft ervaring als dief – hij stal zomaar het hart van Frances Lefebure – dus dringt een biecht zich op: ‘Mijn vader had een bokaal medicinale wiet om zijn pijn te verzachten. Ik had daar een handvol uit gegraaid en een onwaarschijnlijk dikke toeter gerold. Toen ging het licht uit.’

3. Servaas Bingé (‘Da's dikke liefde’): ‘Koekjes en snoep dienen niet om je kind te belonen of te troosten’

Servaas Bingé Beeld Geert Van de Velde

‘Nooit meer naar de dokter’, zo doopte Servaas Bingé (42), zelf een arts, een paar jaar geleden zijn eerste boek. Het typeert zijn visie op geneeskunde: hij wil mensen niet genezen, hij wil voorkomen dat ze ziek worden. Net zoals hij momenteel doet in ‘Da’s dikke liefde’, het programma waarin hij samen met seksuologe Lotte Vanwezemael vier ‘gezette’ koppels begeleidt naar een gezonder leven. ‘De kritiek op dat programma was geen verrassing, maar we hebben echt iets moois gedaan met die deelnemers.’

4. Professoren over de grootste examenblunders: ‘Een studente gromde onophoudelijk als een hond. Ik vroeg me af: ‘Zou ze me bijten bij een slecht antwoord?’’

examenblunders Beeld Humo

Na een korte blokperiode begon deze week de examenperiode. Het zijn niet alleen voor studenten spannende tijden: ook de professoren slaan weleens aan het blunderen. Humo sprak met docenten over hun memorabelste kemels en die van hun studenten. ‘Als studenten geneeskunde er een rommeltje van maken tijdens het praktijkexamen, melden we aan de wachtenden in de gang: ‘Even geduld, we zijn nog bloed aan het opdweilen.’’

5. Rika Ponnet en Dirk De Wachter over de liefde: ‘Het is absurd te denken dat er maar één iemand de ware is’

boek rika ponnet lene Beeld Carmen De Vos

Volgens één onderzoek is de mens biologisch ongeschikt voor langdurige relaties, volgens een ander maakt de moderne maatschappij het ons steeds moeilijker om samen oud te worden. Is er voor ons, boeren in de liefde, überhaupt nog hoop, nu zelfs Tom Waes en zijn Mieke het na 18 jaar voor bekeken houden? Humo sprak met drie getaande experten over de liefde met de lange adem. ‘Tegen mensen met een slechte relatie zeggen dat ze meer moeten praten, is als ‘Word eens vrolijk’ zeggen tegen iemand met een depressie.’

6. Hoe gaat het nu met de Oekraïners in België? ‘Niet gek dat het vooral met de West-Vlamingen goed klikt

Iryna Zbrozhek, kortrijk, agentschap inburgering en integratie, ukraine, oekraine, Beeld Joris Casaer

Dik drie maanden na de Russische invasie worden de Oekraïners heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Stilaan keren vluchtelingen terug, terwijl in Rusland een exodus van Poetin-critici op gang komt. Iryna Zbrozhek (46), een Oekraïense die al twintig jaar in Kortrijk woont, maakt haar landgenoten wegwijs in ons land, maar ze is somber gestemd: ‘Er zijn diepe wonden geslagen.’

7. De laatste kunstdetective van België: ‘In ons land maakt het geen verschil of je een zakje chips of een Rubens steelt: voor de wet is dat hetzelfde’

Arthur Brand en Buste de Femme van Picasso uit 1938 Beeld MAX

De bestrijding van kunstcriminaliteit staat in ons land op een laag pitje sinds de laatste agent bij de cel kunst en antiek van de federale politie begin dit jaar met pensioen is gegaan. Dat is bijzonder pijnlijk, want België staat bekend als internationale draaischijf in de troebele wereld van gestolen kunst en antiek, een lucratieve business die hand in hand gaat met wapentrafiek, mensenhandel en drugshandel. Drie ervaren kunstdetectives trekken aan de alarmbel: ‘We zijn de zwakke plek in Europa.’