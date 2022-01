‘Waar zijn de ‘wakkere’ restaurants?’: In Facebookgroep delen 10.000 leden horecazaken die CST-regels niet naleven

Zo’n 10.000 mensen zijn al lid van een Facebookgroep waarin tips worden uitgewisseld over horecazaken waar je zonder controle van het Covid Safe Ticket iets zou kunnen drinken of eten. ‘De mensen zijn het beu, ze willen verbinding en willen dat het leven weer normaal is.’

‘Zijn er wakkere restaurants in de buurt van Genk?’ Vervang Genk door eender welke Belgische stad en je hebt de meest gestelde vraag in een Belgische Facebookgroep die snel aan populariteit wint. De inmiddels meer dan 10.000 leden delen er gretig adresjes en tips voor ‘wakkere’ events, horeca- en recreatiegelegenheden, waar men het minder nauw neemt met coronamaatregelen als de ‘vod’ (mondmasker) of het ‘Covid Schaap Ticket’ (CST).

Sinds de invoering van het Covid Safe Ticket - op 15 oktober in Brussel, op 1 november in Vlaanderen - worden horeca-uitbaters geacht het te controleren als mensen hun zaak binnenstappen. Wat een probleem is voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. De Facebookgroep, waartoe de krant De Morgen toegang kreeg, steekt hen een helpende hand toe.

Speeddate-events

Zo post de moderator en beheerder van de groep, M.V., enkele restaurants waar je binnen zou kunnen tafelen ‘zonder moeilijkheden’. ‘#Westvlaanderen #Oostende #Restaurant’ schrijft hij boven een foto van een Oostends restaurant. Als iemand anders hem attent maakt op de communicatie van het betreffende restaurant - waaruit blijkt dat de coronamaatregelen moeten worden nageleefd en er wel degelijk gescand wordt - schrijft hij: ‘Dat is de officiële versie. Ik nam contact op met de zaakvoerders en zij zeggen dat wanneer je geen CST hebt, je eender wat kunt tonen op je telefoon en zij doen dan alsof ze scannen.’

Ene F.D.R. gaat nog een stapje verder en post op de wall van de groep dat hij een lijstje gemaakt heeft van adressen waar je zonder CST binnen kan. ‘Het zijn zaken waar je kan eten en/of drinken, regio Vlaanderen’, klinkt het. ‘Je kan deze bekomen door een e-mail te sturen’, schrijft hij, gevolgd door een e-mailadres.

Ook worden er vlijtig en spontaan eethuisjes en restaurants doorgegeven in de groep, waarbij er eentje vaak terugkomt: Kingsclub Brugge. De eigenaar van de eet- en snookertent, Hans Blanckaert, heeft geen moeite om toe te geven dat hij niet controleert op het CST. ‘Ik ben geen schaap. Ik zie het niet zitten om de privacygegevens van mensen te vragen. Hier komen zelfs mensen uit Limburg eten, het zit hier stampvol. De mensen zijn het beu, ze willen verbinding en willen dat het leven weer normaal is.’

Hans Blanckaert, eigenaar van eet- en snookertent Kingsclub Brugge. 'Ik ben geen schaap. Ik zie het niet zitten om de privacygegevens van mensen te vragen.' Beeld Wouter Maeckelberghe

Het merendeel van de berichten in de Facebookgroep gaat over horecazaken. Maar ook tips over indoorrecreatie zoals zwembaden en sauna’s zonder CST zijn erg in trek. Daarnaast wordt in de groep afgesproken om naar coronabetogingen te trekken, of worden er speeddate-events voor ongevaccineerden op poten gezet. Ook zijn er ouders die vragen naar ‘alternatieve uitgaansmogelijkheden’ voor hun kinderen, waarop ene R.L. aankondigt dat er beweging komt in ‘een platform om deze jongeren een mogelijkheid te bieden’.

Minister Verlinden

‘Regels zijn er om nageleefd te worden’, reageert Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. ‘Maar ze worden nageleefd door mensen, en die maken al eens fouten. De meerderheid van de horecazaken houdt zich wel uitstekend aan de coronaregels. We moeten blijven benadrukken dat de regels volgen de enige weg is naar vrijheid.’

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zegt dat ‘iedereen zijn verantwoordelijkheid moet dragen om, samen, uit deze crisis te geraken. Het is dankzij de maatregelen en een correcte opvolging ervan dat er, in tegenstelling tot in sommige buurlanden, nog steeds zaken mogelijk zijn.’

‘Daarnaast voeren de economische- en gezondheidsinspecties controles uit’, zegt de minister. ‘Ook de politie kan de uitbaters controleren.’ Verlinden zegt al meermaals de federale politie de instructie gegeven te hebben om op te treden als de beslissingen van het Overlegcomité niet worden nageleefd.

440 pv’s

De politie maar ook de FOD Volksgezondheid moeten inderdaad toezien op het toepassen van de richtlijn dat uitbaters controleren of klanten een Covid Safe Ticket hebben op plekken waar dat verplicht is.

Uit cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt dat tussen juni en oktober vorig jaar 249 horecazaken een pv kregen na controle wegens het niet naleven van de coronamaatregelen. Tussen november en december 2021 steeg dat cijfer aanzienlijk: 26 procent van de gecontroleerde zaken kreeg toen een pv, goed voor 440 pv’s in totaal. Alleen: de meeste inbreuken hebben te maken met het ontbreken van (voldoende) CO2-meters en, in mindere mate, met horecapersoneel dat het mondmasker niet of niet correct draagt.

Uitbaters die ‘betrapt’ worden op het niet naleven van de richtlijn kunnen een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro verwachten. Wie documenten zoals het CST vervalst, wordt extra hard aangepakt en kan onmiddellijk voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard.

Dat beseft misschien ook de moderator van de groep wel. Hij stelde namelijk ‘richtlijnen’ op om de groep te sturen: ‘Wees discreet: Dit is een private groep. Deel dus de adresjes die je hier vindt niet openbaar.’ Uitbater Hans Blanckaert daarentegen is niet bang voor sancties. ‘Als ze mijn zaak willen sluiten, dan zullen ze me moeten vergoeden. Iedereen heeft het recht om te werken, dat staat in de grondwet.’

(DM)