Waarom u maar beter klaarkomt om - letterlijk - blauwe ballen te vermijden en 14 andere puntige weetjes over de mannelijke genitaliën

Na het lezen van het Humo-interview met professor Piet Hoebeke een diepe fascinatie opgevat voor de mannelijke genitaliën, of er meer dan ooit in geïnteresseerd? Wij sprokkelden, bij wijze van addendum, nog wat leuke of boeiende penis- en testikelweetjes bij elkaar. Kan u ook eens interessant uit de hoek komen bij de kapper, bakker, op een barbecue met de buren of na het padellen!

In 2003 vonden wetenschappers van de universiteit van Leicester in een fossiel de oudst bekende penis. De trotse eigenaar was een vijf millimeter groot mosselkreeftje dat 425 miljoen jaar geleden onder vulkanische as werd begraven en waarvan het fossiel zo goed was bewaard dat – aldus de onderzoekers – onder meer duidelijk een ‘kloek copulatieorgaan’ te onderscheiden was. Ze doopten het diertje met de onvermijdelijke Britse humor dan ook Colymbosathon ecplecticos, Grieks voor ‘ongelooflijke zwemmer met een grote penis’. (Bedenk hier zelf uw flauwe Fredje Deburghgraeve-joke.)

***

Af en toe moet de wetenschap even de puntjes op de i zetten: in 2002 bevestigde een studie in het gerenommeerde tijdschrift BJU International dat er – pech voor Pieter Loridon - geen relatie is tussen schoenmaat en penislengte. Of omgekeerd.

Pieter Loridon Beeld Instagram @pieterloridon

***

Culinaire aanrader: Guo Li Zhuang, een restaurantketen met verschillende vestigingen in Beijing die gespecialiseerd is in gerechten met dierlijke genitaliën. Op het menu is lekkers met de penis en testikels van een dertigtal dieren te vinden, onder meer paarden, ossen, honden, herten, geiten, schapen en slangen. Speciale klanten (lees: met een flink gespekte credit card) kunnen ook de genitaliën van zeldzamere diersoorten geserveerd krijgen. Wellicht om het iets vlotter naar binnen te doen gaan, kregen de gerechten poëtische benamingen mee als ‘De essentie van de Gouden Boeddha’, ‘Jasmijnbloem met 1000 Laagjes’ (in dunne plakjes gesneden ezelpenis) en ‘Zoek naar de Schat van de Woestijn’ (schapenpenis en -testikels op een bedje van curry).

Voor wie niet verzot is op genitaliën bevat de menukaart ook bijzondere delicatessen als – waarom zien we dàt nooit eens voorgeschoteld in ‘Komen Eten’? - pauwenpoten, gestoofde hertenkop en – het water loop er zo van in je mond - schapenfoetus in bruine knoflooksaus. Los van het culinaire genot (ossenpenis heeft volgens kenners een beetje de smaak en structuur van wat bittere calamares) worden de gerechten ook gegeten vanwege hun vermeende medicinale werking: dierengenitaliën – met name penissen – worden in de Chinese geneeskunde al duizenden jaren verwerkt in middeltjes tegen onder meer impotentie. Vrouwen worden in het restaurant overigens vriendelijk afgeraden om testikels te eten omdat de hormonen daarin mogelijk tot baardgroei en een diepere stem zouden leiden. Het nuttigen van penis zou voor dames dan weer onschadelijk zijn, en goed voor de huid.

Een stukje schapenpenis op een prikker in het penisrestaurant Guo-li-zhuang Beeld Denver Post via Getty Images

***

Er zijn wereldwijd véél (al dan niet religieuze) festivals die in het teken van de fallus staan, maar het bekendste en zeker fotogeniekste is het Shinto Kanamara Matsuri (vrij vertaald: het Festival van de Stalen Fallus) dat sinds 1969 (!) jaarlijks in het Japanse Kawasaki wordt gehouden. Het hoogtepunt van deze populaire toeristische attractie is een optocht waarin door vereerders drie schrijnen met een enorme heilige fallus worden rondgedragen. Voor wie helemààl in de sfeer wil zitten, hoort er als versnapering ook een fallusvormige lolly of een uit groente gekerfde fallus bij. Zoekt u het liever wat dichter bij huis: ook het Griekse Tyrnavos heeft een fallusfestival. En ook in Middelkerke, wordt gefluisterd, zou er een soort cultus rond een enorme lul bestaan.

Het festival in Kawasaki (Photo by Richard Atrero de Guzman/NurPhoto via Getty Images) Beeld NurPhoto via Getty Images

***

Foetussen kunnen in de baarmoeder al een (mini-)erectie krijgen. Dat heeft uiteraard niks met opwinding te maken, maar onder andere met lichte temperatuursverschillen in de baarmoeder of zenuwprikkels waar de penis als zeer gevoelig orgaan op reageert. Het wijst er alvast op dat het zenuwstelsel van de foetus goed functioneert.

***

Ook na de dood kan soms nog een erectie optreden. Het verschijnsel staat bekend als rigor erectus of angel lust, en komt met name voor bij mannen die stierven door verhanging. De erectie ontstaat vermoedelijk door de druk die de strop op de kleine hersenen uitoefent. Kwetsuren aan de ruggengraat of de kleine hersenen kunnen ook priapisme, een zeer langdurige erectie, als vervelend neveneffect hebben. Ook dodelijke schotwonden in het hoofd, vergiftiging of schade aan levensbelangrijke bloedvaten kunnen rigor erectus uitlokken.

***

Als u lang met een erectie zit, kan u maar beter klaarkomen. Anders kan u er – letterlijk - blauwe ballen aan overhouden.

Blue balls of – voor urologen - epididymale hypertensie ontstaat wanneer door een erectie de bloedcirculatie in de penis en testikals toeneemt en de spanning niet door een orgasme of ejaculatie wordt verminderd. De bloeddruk stijgt in de genitaliën waardoor de testikels opzwellen. Dat geeft – door de kleur van de bloedvaten – een lichtjes blauwe kleur, maar ook een vervelende pijn die kan uitstralen. De remedie is simpel: klaarkomen. Als dat niet lukt: iets zwaars optillen helpt ook.

Bij blauwe ballen kan er ook iets ernstigers aan de hand zijn, onder meer een ontsteking van de testikels, nierstenen, balkanker of een verdraaide bal. Als u er tussen de benen te lang als een opgewonden smurf uitziet, consulteer dan toch best uw arts.

***

Op een krijtrots op het afgelegen Griekse schiereiland Astypalaia troffen archeologen in 2014 de oudst bekende graffiti van een fallus aan. Het ging om verschillende grote afbeeldingen van opgerichte roeden, vergezeld van enkele pikante inscripties uit de vijfde en zesde eeuw voor Christus. Eén opschrift gaat over twee heren die zich ter plekke duidelijk zeer goed amuseerden, en luidt: ‘Nikasitimos beklom hier Timiona’. Volgens de archeologen had de vondst ook een grote historische waarde vanwege de kundigheid waarmee de letters in de rots waren gegrift: het bewijs dat in die tijd behalve filosofen, geleerden en geschiedkundigen ook gewone burgers de kunst van het schrijven beheersten.

De Griekse rotstekening Beeld rv

***

Fallofobie is de angst voor erecties en, in meer figuurlijke zin, een overdreven afkeer van mannelijkheid. Het hoeft niet eens om een ontblote fallus te gaan, een iets te geprononceerde bobbel in een strakke of dunne broek kan ook al volstaan.

Het is overigens geen onschuldige fobie: fallofobie kan leiden tot het Klingsor syndroom of ederacinisme, twee vormen van zelfcastratie. Het Klingsor syndroom – vernoemd naar een personage uit de Wagneropera ‘Parcifal’ – is een psychiatrische stoornis waarbij patiënten hun eigen penis amputeren, vaak als gevolg van drugmisbruik, hallucinaties of religieus geïnspireerde waanzin.

***

Ederacinisme is dan weer een seksueel fetisjisme waarbij het letterlijk van het lichaam rukken van de penis voor grote opwinding zorgt. Net omdat het zo’n extreme fetisj is, wordt hij doorgaans vooral in de fantasie beleefd, of in een BDSM-rollenspel verwerkt. De fantasie draait vreemd genoeg meestal ook om het uitrukken van de eigen penis. Het zou samenhangen met het schuldgevoel dat mensen krijgen, omdat ze met dit soort extreme gedachten en gevoelens rondlopen.

***

Bestaat ook: medorthofobie, de angst om een erectie te krijgen.

***

Of architecten het met opzet doen, is onduidelijk, maar opvallend veel gebouwen doen wel héél sterk denken aan een fallus. Cabinet Magazine hield in 2003 voor de aardigheid een verkiezing van het Meest Fallische Gebouw Ter Wereld. Als winnaar kwam de Ypsilanti Water Tower in Michigan uit de bus, een toren die bij de inwoners bekend staat als The Brick Dick. Volgens een lokale legende zou de toren instorten wanneer er ooit een maagd zou afstuderen aan de nabijgelegen Eastern Michigan University. De toren haalde het in de enquête van onder meer de Florida State Capitol building in Tallahassee en de Torre Agbar in Barcelona.

De watertoren van Ypsilanti Beeld ThinkStock

De man met de langste penis ter wereld zou, althans volgens hemzelve, ene Jonah Falcon zijn, een Amerikaanse acteur en presentator die in 1999 in de HBO-documentaire ‘Private Dicks: Men Exposed’ claimde dat hij over een apparaat van in slappe toestand 24 centimeter en in erectie 34 centimeter beschikt. Falcon, die op slag een soortement beroemdheid en veelgevraagde talkshowgast werd, beweerde daarna in interviews onder andere dat hij op zijn tiende zichzelf al oraal kon bevredigen, duizelig wordt bij een erectie omdat er dan zoveel bloed naar zijn penis vloeit en met zijn voorhuid een volledige deurknop kan bedekken.

Hoe betrouwbaar de man is, is onduidelijk: hij liet zijn penislengte tot nog toe niet officieel vaststellen en beweerde ook ooit - zonder enig bewijs - dat hij de biologische zoon was van wijlen John Holmes, een pornoacteur die zelfs in dàt milieu legendarisch was vanwege zijn indrukwekkende tamp. Of Falcon – die wat figurantenrolletjes vertolkte in onder andere ‘Melrose Place’, ‘The Sopranos’ en (als psychiatrische patiënt) ‘A Beautiful Mind’ – een aandachtszoeker is of niet zal na zijn dood blijken: hij heeft namelijk beloofd zijn lid aan het Icelandic Phallological Museum te schenken.

***

In het antieke Rome was de fallus als symbool alomtegenwoordig: hij werd, vaak in gevleugelde vorm, op lampen, muurschilderingen of reliëfs afgebeeld, of als hanger of ring gedragen. Burgers droegen het ook bij zich als amulet. De fallus zou als verbeelding van viriliteit en herstellende kracht beschermen tegen het kwade, meer bepaald tegen het gevreesde ‘boze oog’. Een bekend motief uit de Romeinse kunst is een fallus die in een oog ejaculeert: geen wilde seksuele fantasie, maar een verbeelding van de fallus die het kwade overwint. Aandachtige wandelaars kunnen er ook enkele spotten op de beroemde Muur van Hadrianus. Zo’n beschermende fallus noemden de Romeinen een fascinus of fascinum. En, yep, daar is het woord ‘fascineren’ – eigenlijk ‘de magische kracht van de fascinus gebruiken’ – van afgeleid.

***

Ofwel hebben nucleaire fysici een beter ontwikkeld gevoel voor humor dan je zou verwachten, ofwel dachten onderzoekers van het befaamde Massachusetts Institute of Technology net niet genoeg na, toch hun specialiteit zou je denken, toen ze een nieuwe procedure ‘proton-enhanced nuclear induction spectroscopy’ doopten. Of afgekort: PENIS. Onder nucleaire wetenschappers staat het inmiddels ook bekend als het tot iets minder gegiechel uitnodigende ‘kruis-polarisatie’.