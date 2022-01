Wat bezielde Benjamin P. en Simon M. om een vrouw op het spoor te gooien?

Wat bezielde Benjamin P. (23) en Simon M. (61) door voor hen onbekende vrouwen op het spoor te duwen? Die vraag staat centraal in het onderzoek naar de twee aanvallen waarbij Maria met de schrik vrijkwam in Brussel, maar de Amerikaanse Michelle het leven liet. ‘Dit zijn vaak eenlingen.’

Op camerabeelden van het Brusselse metrostation Rogier is te zien hoe Benjamin P. vrijdagavond achter zijn slachtoffer gaat staan en bij het naderen van de trein naar voren loopt en de vrouw een fikse duw geeft. Maria heeft geen schijn van kans zich te verweren en valt keihard op het spoor. De bestuurder van de trein, Youssef, reageert alert door razendsnel de noodrem te activeren, hiermee redt hij zo goed als zeker haar leven. De trein stopt op nog geen meter afstand van het slachtoffer dat in shock naar het ziekenhuis wordt overgebracht.

Een dag later staat de 40-jarige Michelle te wachten op het perron van het New Yorkse metrostation Times Square. Ook zij wordt het slachtoffer van een weerzinwekkende aanval op haar leven. Een man zonder vast woonadres duwt haar het spoor op. De New Yorkse wordt wel geraakt door de metro, en sterft ter plaatse aan haar verwondingen.

Psychische problemen

Het motief van de spoorduwers? Veel is nog niet duidelijk, maar de Amerikaanse dakloze Simon M. had volgens zijn familie al meer dan twintig jaar psychische problemen en verbleef meerdere malen in psychiatrische ziekenhuizen. Op vragen van New Yorkse journalisten waarom hij de vrouw heeft geduwd, antwoordde hij: ‘Ik ben God, dus ik mag dit.’ Ook riep hij dat de vrouw zijn vest zou hebben gestolen, hiervoor ontbreekt overigens elk bewijs.

En wat bezielde de jonge Fransman Benjamin P. om 400 kilometer ten noorden van zijn woonplaats Ligny-en-Barrois een schijnbaar willekeurig slachtoffer uit te kiezen en voor de trein te gooien? Verder onderzoek moet uitwijzen of hij in een psychotische toestand verkeerde en/of onder invloed was van drugs, drank of medicijnen. De 23-jarige P. zou al eerder misdrijven hebben gepleegd. Zijn familie reageert vol afschuw op wat hij heeft gedaan en stelt verder dat ‘Benjamin dringend zijn problemen moet aanpakken.’

Psychotherapeut Erik de Soir ziet vooralsnog geen verband tussen de twee incidenten. ‘Tot nu toe is er geen informatie waardoor we de gebeurtenissen in Brussel en in New York aan elkaar kunnen linken.’ Ook is niet naar buiten gekomen of bijvoorbeeld online een oproep is gedaan om aanvallen zoals deze uit te voeren, dus er lijkt geen sprake van een nieuwe, bizarre trend. De Soir verwacht dan ook geen kopieergedrag. Uit vergelijkbare aanvallen blijkt dat het bijna altijd gaat om eenlingen (‘lone wolves’) met mentale problemen. ‘Bij deze recente incidenten zullen we moeten wachten op grondig onderzoek, voordat we eventueel kunnen begrijpen dat zoiets gebeurt.’

Ruzies

De afgelopen tien jaar waren er wereldwijd meerdere aanvallen van spoorduwers waarbij doden en gewonden vielen. Een blauwdruk van het type dader bestaat niet, hoogstens dat er vaak psychische problematiek speelt. Verder gebeurt spoorduwen regelmatig na ruzies. Afgelopen oktober kwam in Den Haag een 39-jarige Pool om het leven nadat hij door een 15-jarige jongen voor de tram werd gegooid. Dit zou niet moedwillig zijn gebeurd, de Pool zou de jongen en zijn vrienden hebben lastiggevallen. In 2014 overleefde de 23-jarige Beatriz een aanval van een verwarde vrouw die haar op het spoor van station Delft duwde.

