Weg met de schroom over een vrijwillige demotie: ‘We willen in deze prestatiemaatschappij graag altijd maar beter doen dan de buurman’

Federale ambtenaren kunnen in de toekomst tot vier jaar lichter werk uitoefenen en behouden daarbij in bepaalde gevallen de eerste twee jaar hun loon. Zo’n vrijwillige demotie gaat nu vaak nog gepaard met taboes in onze prestatiemaatschappij. ‘Het is geen teken van zwakte.’

Brigitte Ballings (59) was tot 2012 directielid binnen het hr-departement van ING. Zij had als romaniste stelselmatig carrière gemaakt binnen het bedrijf. Maar door een herschikking kwam daar plots een einde aan. ‘Ik werd voor de keuze gesteld: of een stap terugzetten binnen het bedrijf, of ontslag nemen’, zegt Ballings. ‘Ik heb voor het eerste gekozen. Ik moest uiteindelijk niks aan brutoloon inleveren, maar ik verloor wel een aantal extralegale voordelen.’

Eenvoudig was dat niet na een carrière van 26 jaar binnen de bank, met om de 2 à 3 jaar een bevordering. ‘Het is niet leuk als ze jou bij het eindejaarsfeest vragen of jij ook promotie hebt gemaakt’, zegt Ballings. ‘Dan zeg je niet graag dat je een stap terug hebt gezet. Maar had men het niet voorgesteld, dan was ik nu ongelukkig geweest.’

Ballings werd na haar demotie binnen ING verantwoordelijk voor learning and development. ‘Het is iets wat me uiteindelijk veel meer lag. In 2017 heb ik beslist om zelf ontslag te nemen bij de bank en op zelfstandige basis coaching en opleidingen te gaan geven bij werkgevers en werknemers.’

Vanuit haar eigen ervaring probeert ze nu de voordelen van demotie aan te kaarten. ‘Ik vind zelf dat dat een logische stap moet zijn in een loopbaan, die naast promotie zou moeten worden aangeboden. En dat op eender welk moment. Ik vind het dan ook een goed initiatief van minister De Sutter om dat voor ambtenaren aan te bieden.’

Uitbolscenario

Tanja Verheyen schreef een boek en een doctoraat over demotie en heeft heel wat kritische bemerkingen bij dit wetgevende initiatief. ‘Wat minister De Sutter voorstelt, kan wat mij betreft niet echt worden omschreven als vrijwillige demotie’, merkt Verheyen op. ‘Demotie is in de realiteit meestal niet tijdelijk, zoals het hier wordt voorgesteld. En mantelzorg valt er helemaal niet onder. Met de maatregel is op zich niks verkeerd, maar noem het geen demotie. Bij demotie wil je elke persoon de juiste plek binnen een organisatie geven. Mensen veranderen in de loop der jaren en dus moet ook het bedrijf zich aanpassen. Alles gebeurt in dialoog met de werkgever.’

Ook heeft Verheyen het er lastig mee dat het loon twee jaar behouden mag blijven. ‘Je moet loon naar werken krijgen. Dit werkt misbruik in de hand. Het grootste issue bij demotie is het loonverlies en het verlies van pensioen. Door het loon te behouden dreigt deze maatregel gebruikt te worden als een uitbolscenario. Zo minimaliseer en ridiculiseer je de vrijwillige demotie. Daarbij moet het een bewuste keuze zijn om een stap terug te zetten.’

Verheyen is intussen ambtenaar. Zij heeft drie jaar geleden de academische wereld vaarwel gezegd en is momenteel communicatieverantwoordelijke bij het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid. ‘Voor alle duidelijkheid: ik zal zelf geen gebruik kunnen maken van deze regeling, die geldt enkel voor federale ambtenaren.’

Ballings hoopt dan weer dat het thema door deze wetgeving bespreekbaar wordt gemaakt. ‘Bij werkgevers en werknemers wordt vrijwillig een stapje terugzetten nog te vaak gezien als een teken van zwakte. Maar dat is het niet. Werkgevers denken ook nog te veel in de plaats van werknemers. Ze zullen zeggen: ‘Je gaat dat toch niet doen, je bent overgekwalificeerd voor die andere job.’ Ze moeten meer luisteren naar de werknemers.’

Dat vindt ook Verheyen. ‘Een goede werkgever zal zelf aanvoelen als zijn werknemers zich niet goed in hun vel voelen. Management by walking around, zo wordt dat weleens genoemd. De werkgever moet dan het gesprek aangaan en aangeven wat de mogelijkheden zijn. Want het is en blijft natuurlijk een moeilijke zaak, die jouw ego kan raken.’

Vanuit opvoeding

Dat blijkt ook in onze zoektocht naar getuigenissen. Er waren zeker mensen te vinden die een stap hebben teruggezet, maar niemand wilde er graag mee in de krant komen. Ballings: ‘Er is een zekere schroom. We willen graag altijd maar beter doen dan de buurman, met een groter huis en een mooiere auto. Het zit ook in onze opvoeding. Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan henzelf. En er is nog het opvoedkundige systeem, waarbij je goede punten moet halen. Ik noem dat het rodebicprincipe. In een performance culture een stap terugzetten is een zware opgave.’

Er is dus zeker nog werk aan de winkel om vrijwillige demotie helemaal ingang te doen vinden bij werkgevers en werknemers. ‘Ik merk bij de lezingen die ik geef in bedrijven dat de geesten zeker nog niet gerijpt zijn, integendeel’, geeft Ballings aan. ‘Dat zou wel zo zijn als bijvoorbeeld tijdens de welkomstdag bij de voorstelling van het carrièrepad demotie als een logische stap wordt voorgesteld. En dat kan om welke reden dan ook: je wilt bijvoorbeeld meer tijd vrijmaken voor je gezin, je wilt investeren in een opleiding of een nieuwe job... Het moet vooral niet worden gezien als synoniem voor minder werken. Dat is het voor mij uiteindelijk ook niet geweest. De carrièreladder moet langs alle kanten kunnen worden beklommen: horizontaal, verticaal of diagonaal.’

(DM)