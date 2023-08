Wie is Willem Hiele, de cultchef die even woest is als de zee? ‘Een restaurant naar jezelf noemen, past eigenlijk niet meer in de tijdsgeest’

Op het bord probeert Willem Hiele grenzen te verleggen met smaken recht uit de zee en verhalen recht uit het hart. Op de werkvloer blijken er nu echter ook grenzen overschreden. Portret van een woeste chef.

Wat vooraf ging Het Brugse parket wil sterrenchef Willem Hiele voor de rechter brengen wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, zo bracht De Morgen maandag aan het licht. Begin november sloeg hij volgens bronnen in zijn restaurant in Oudenburg een zaalmedewerker in elkaar na de service. Uit foto’s moet blijken dat het slachtoffer erg stevig werd toegetakeld. Er zou zelfs een herkwalificatie naar poging tot doodslag op tafel hebben gelegen omdat derden moesten tussenkomen. Volgens de verdediging van het slachtoffer deden de feiten zich ‘totaal uit het niets’ voor. Op een inhoudelijke reactie van Willem Hiele blijft het voorlopig wachten.

Eten bij Willem Hiele – chef én restaurant – geldt als een totaalbeleving. Dat was zo in 2013, toen hij aftrapte met intieme diners in het historische vissershuisje van zijn ouders in Koksijde. En dat blijft het, in de brutalistische villa in Oudenburg die hij sinds vorig jaar van topgastronomie voorziet. Makreel uit de rookoven die voor je neus ontveld wordt, in stukjes gebroken en recht in de hand van de gasten gelegd – en niet veel later in hun gapende mond. Dat soort dingen.

In een decennium heeft Hiele (41) zich ontpopt van lokale kustvedette tot cultchef met internationale allure. Een Michelin-ster aan de muur helpt (zowel in Koksijde als in Oudenburg), net als een vermelding in de lijst van World’s Fifty Best, maar misschien nog het meest is er het charisma. Hiele deelt zijn karakter met de zee waaruit hij diepe smaken puurt: woest, altijd roerig.

Geirnoazen

Willem Hiele komt uit een vissersfamilie, zijn grootoom was lange tijd schipper in IJslandse wateren. Grootmoeder pelde de geirnoazen (garnalen, MIM) blindelings in haar schoot, in de moestuin van vader leert hij als jonge snaak elke stengel groen in de mond steken – ook gras, Lucky Luke is een held. ‘Als ik door de weiden en polders ga wandelen, kom ik met groen speeksel terug’, stelt hij in Sabato over zijn interne smaakbibliotheek.

Het (zelfgeschreven) narratief lijkt zo bijna dat van de autodidact. Tegelijk loopt Hiele een klassiek pad als zogenaamde Coxydien – een oud-student van hotelschool Ter Duinen – en klimt op van banketbakkershulpje tot sous-chef om uiteindelijk een eigen restaurant te starten.

De manier waarop, die is niet klassiek. Hiele kan niet enkel koken, maar wil een verhaal kwijt. Zijn signatuurgerecht, een garnalenbisque, noemt hij ‘een kommetje vol ingekookte familiegeschiedenis’. Vissen worden ikejime gedood, een Japanse techniek die de vissen een snel einde gunt – en de gasten een smaak die niet bezoedeld is door stresshormonen.

Hiele droomt in interviews luidop van een educatief schoolproject rond zijn restaurant of cocreatie met artiesten. Het rusteloze brein kan altijd op een aanwezig Moleskine-schriftje rekenen, een klankbord vindt hij bij goede vrienden zoals fotograaf Stephan Vanfleteren of rapper Zwangere Guy. Bij die laatste treft HUMO tijdens een interview in 2021 een kom soep van Willem Hiele, gebracht omdat de mens zich pips voelde.

Driftbuien

Die gulheid, durf en visie maken van Hiele een graag geziene mens. De burgemeesters van Oostende en Oudenburg vielen net niet over elkaars voeten om zijn nieuwe restaurant te claimen – de straat ligt op de grens, het restaurant aan de zijde van Oudenburg. Ook voor deze krant gold zijn eerste restaurant in Koksijde vijf zomers lang als een ideale setting om gesprekspartners tot op het bot te fileren, naar het voorbeeld van de chef.

Toen kwamen er echter al duidelijke scheurtjes in het culinaire paradijs dat Hiele creëerde, in Koksijde nog met zijn ex-partner Shannah Zeebroek. Een driftbui omdat een tafel de avond zelf nog afzegt, het gekletter van potten en pannen, personeel dat (zonder veel schroom voor luistervinken) dreigt te vertrekken.

Wanneer Hiele en Zeebroek het hoofdstuk Koksijde in deze krant definitief afsluiten, is er enige vorm van zelfreflectie bij Hiele: ‘We zijn altijd bezig over duurzaamheid, maar we passen het niet toe op onszelf.’ Ook zei hij over zijn chronische ziekte, een agressieve vorm van ontstekingsreuma die vooral in rug, schouders, nek en polsen een kwelling kan zijn: ‘Je leert ermee leven, ik verbijt de pijn. Maar vaak heeft het invloed op mijn humeur.’

Sterretjes

Initieel leken dat de ‘medische redenen’ die werden aangehaald om het pas geopende restaurant in Oudenburg tijdelijk te sluiten. Niet veel later raakte in de culinaire wereld al bekend dat niet alleen de tafelgasten van Willem Hiele sterretjes zagen, maar ook een zaalmedewerker. Nu het Brugse parket effectief vordert voor slagen en verwondingen, lijkt Hiele het voordeel van de twijfel bij veel collega’s kwijt.

Enkele insiders stellen dat Hiele naast zijn schoenen is gaan lopen door de vele lofredes, sommigen verdenken hem zelfs van ‘een groeiend narcisme’. Van de totaalbeleving in zijn restaurant zou hij te veel een persoonsgebonden beleving hebben gemaakt. ‘Een restaurant naar jezelf noemen, past eigenlijk niet meer in de tijdsgeest. Dat hij dat een tweede keer doet, zegt al veel’, vertelt iemand.

Imagoschade lijkt onvermijdelijk, al zal die voor een stuk afhangen van het juridische verdict. Hiele is in die zin sterk omringd. De vermogende vastgoedfamilie Vanmoerkerke, die het restaurant in Oudenburg mee realiseerde, zal de return on investment niet zomaar laten varen.

