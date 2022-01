Wie wordt in 2022 de Allerslimste Mens ter Wereld? Humo vroeg het aan de huidige Allerslimste

Geert Meyfroidt is pas gekroond als De Slimste Mens ter Wereld en Erik Van Looy sleutelt al aan de volgende editie: in het twintigste seizoen zoeken de quizmaster en zijn dolle juryleden naar de Allerslimste Mens ter Wereld onder de beste deelnemers van de vorige tien seizoenen. Wie zal triomferen? Humo vroeg het aan de huidige Aller­slimste Mens ter wereld, komiek Bert Kruismans.

HUMO De kampioenen­tussenstand na negentien seizoenen: zestien mannen, drie vrouwen. Uw opvolger wordt wellicht geen vrouw.

BERT KRUISMANS «Statistisch gezien is dat geen domme voorspelling. Maar ik ben geen antropoloog, en ik geloof niet in nepwetenschappelijke onzin zoals ‘mannen zijn meer met feitjes bezig’, of ‘vrouwen hebben minder competitiedrang’. Ik vind het ook volslagen onbelangrijk of nu een man, vrouw of non-binaire medemens triomfeert. Schrijf het maar op: ‘De Allerslimste Mens ter ­Wereld weet het ook niet.’»

HUMO We hebben het meest diverse seizoen tot dusver achter de rug.

KRUISMANS «Dat is goed. Het is net omdat dit programma weet te vernieuwen, dat het al zo lang meegaat. Ik denk niet dat veel van de huidige kijkers van mijn deelname afweten, of mij zelfs maar kennen. Ik dateer uit de prehistorie. Tegenwoordig blokken deelnemers op voorhand, omdat hun imago staat of valt met hun prestatie.»

HUMO Jij hebt het programma tweemaal gewonnen, in 2004 en in 2011. Wat is de truc?

KRUISMANS «Je moet je brein in twee kunnen splitsen, zodat je kunt quizzen én tegelijk goede televisie kunt maken. Erik Van Looy is best afleidend. O, en verlies de tactiek niet uit het oog!»

HUMO Zal jij je titel verdedigen in het komende seizoen?

KRUISMANS «Het zou me verbazen als ze me vragen, en ik zit er echt niet op te wachten. Ik heb me destijds geamuseerd, maar het is een afgesloten hoofdstuk. Ik wil mijn mooie parcours ook niet vergallen met een eerste verlies.»

HUMO Frank Raes heeft je in 2004 toch uitgeschakeld?

KRUISMANS «Ik heb toen bewust verloren, omdat de opnames botsten met mijn theatertournee. Sorry, Frank!»