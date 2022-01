Wilfried Hendrickx over zijn vrouw Ghislaine Nuytten: ‘Ze had geen kapsones, ze was onschuldig’

In april 2017 verscheen Humo 4000. In deze feest-editie schreven Humo-iconen wat het blad voor hen betekende. Journalist Wilfried Hendrickx beschreef hoe Humo hem en zijn vrouw Ghislaine Nuytten bij elkaar had gebracht.

Aan Humo heb ik zeer veel te danken (maar dat geldt ook omgekeerd, na tuurlijk). Mijn hooggeleerde en zeer katholieke vader noemde Humo graag ‘dat linkse sensatieblad van jou’, maar hij las wel gretig mijn artikels, iedere week opnieuw, en gaf er dan ruimschoots commentaar op. Géén dt-fout, pausbelediging of ontuchtige Kama-cartoon ontsnapte hem! Ooit nam ik mijn ouwe mee naar een Humo-feestje, waar hij gedecideerd op Guy Mortier afstevende met als openingszin: ‘U bent blijkbaar ‘ook’ germanist, naar ik verneem? Waarover ging uw thesis?’ Guy kon zich niet snel genoeg uit de voeten maken.

Zelfs mijn vrouw heb ik dankzij ons geliefde blad mogen veroveren. Dat ging als volgt: Ghislaine Nuytten presenteerde in het voor- jaar van 1985 de eerste aflevering van haar modepro- gramma ‘Blikvanger’. Zij was voordien Vlaanderens eerste echte topmodel geweest en had voor Armani, Versace en Chanel gewerkt. Bij de intro van ‘Blikvanger’ toonde de camera eerst haar delicate gezicht in profiel, oorbel van roze parels aan het lelletje. Na enkele seconden draaide ze haar hals een kwartslag en keek ze pal in de lens. Ik werd ter plekke van mijn canapé geblazen: de mooiste vrouw die ik ooit zag. Vervolgens ging Ghislaine aan het presenteren. Ze deed dat minzaam en bescheiden, een tikkeltje verlegen, aarzelend. Mijn hart deed boenke-boenke. Bij ieder nieuw mode-item verscheen la Nuytten in een andere jurk, anders opgemaakt, anders gekapt. Zij werd almaar mooier. Toen ging ze ook interviewen: modeontwerper Dries Van Noten, één van de Antwerpse Zes. De zachtaardige tact en de kennis van za- ken waarmee zij haar vragen stelde, ontroerden mij zéér. Na de eindgeneriek viel ik bewusteloos van mijn stoel.

De volgende ochtend ging ik voor het bureau van Guy Mortier staan: ‘Zouden wij deze week niet juffrouw Nuytten interviewen?’ Guy, zoals algemeen bekend een ladies’ man, vond het nog te vroeg: ‘Laat er eerst nog wat afleveringen overheen gaan.’ Maar ik kon niet wachten. Het was hoogdringend. Het móést. Metéén.

Haar Borgerhoutse flat bleek sober ingericht, met veel wit. Ze liep blootsvoets, droeg een Indische pareo met bloemmotief, en een zwart satijnen T-shirt met ‘Stay Alive in Eighty-Five’ erop, in witte kapitalen. Ze was nauwelijks opgemaakt, ze had geen kapsones, ze was onschuldig. Ik ging in de stoel zitten – witkalfsleer – en Ghislaine vlijde zich aan mijn voeten, met vóór ons een grote rode doos waarin ze haar modefoto’s bewaarde. Argeloos toonde ze mij op míjn vraag hoe dat ging, defileren. Mijn bandopnemertje stokte, mijn adem gaf de geest. Ik...

Wij zijn nu 32 jaar samen. Dank u, Humo! Dank u, baby...

Wilfried Hendrickx, Mechelen.

(Verschenen in Humo 4000 op 28 april 2017)