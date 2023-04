Worden chattende robots een gevaar? ‘Ze kunnen uitspraken aan politici toedichten die ze nooit hebben gedaan’

Chattende robots worden in zo’n rap tempo slimmer dat ze een gevaar kunnen worden voor mensen. Ruim duizend vooraanstaande wetenschappers drongen deze week aan om experimenten hiermee tijdelijk te stoppen. ‘De wereld wordt nu gebruikt als laboratorium. Dat doen we ook niet met medicijnen.’

Computers die de taal van mensen spreken, maar niet altijd de waarheid spreken. Zich niet baseren op feiten of soms ronduit van alles verzinnen. Dat is het grote gevaar van de zogenoemde chatbots waar nu volop mee wordt geëxperimenteerd als je het hoogleraar Kunstmatige Intelligentie Maarten de Rijke vraagt. ‘Er worden nu bijvoorbeeld uitspraken aan politici toegedicht die ze nooit hebben gedaan. Mensen kunnen die uitspraken voor waar aannemen en daar naar gaan handelen. Er wordt hard gewerkt om deze fouten uit de software te halen, maar zover is het nog niet.’

Nog problematischer is misschien wel wat kwaadwillenden allemaal met deze nieuwe technologie zouden kunnen doen. Europol waarschuwde afgelopen week niet voor niets dat hiermee allerlei ‘phishingtrucs’ zijn te bedenken. Mensen zouden dan kunnen worden opgebeld door een computerprogramma die zo overtuigend een verhaal vertelt dat je bijna niet anders kunt dan het geloven. Of wat als hiermee publieke campagnes worden opgetuigd om desinformatie te verspreiden. Of mensen moedwillig zwart maken. Volgens De Rijke zijn dat soort praktijken gelukkig nog niet waargenomen. ‘Maar het is wachten op het eerste, grote ongeluk. We hebben al wel voorbeelden gezien waarin een chatbot uitspraken toedicht aan een wetenschapper die dat helemaal niet heeft gezegd. Dat klinkt misschien onschuldig, maar het laat zien dat de uitkomsten nu onvoorspelbaar zijn.’

En toch is De Rijke er geen voorstander van om helemaal te stoppen met de ontwikkeling van de chatbots. Ze kunnen een enorme verrijking zijn in ons leven, bijvoorbeeld in het onderwijs. Hoe handig zou het zijn als een leerling zelf niet goed uit de lesstof komt, dat een chatbot tips geeft om hen verder te helpen. ‘Niet dat we daarmee de onderwijzers gaan vervangen. Die blijven onmisbaar omdat zij begrip kunnen tonen voor de moeilijkheden waar leerlingen mee worstelen’, zegt De Rijke.

Ook in de medische wereld verwacht De Rijke dat er grote stappen voorwaarts zijn te zetten met chatbots, bijvoorbeeld om de communicatie tussen medisch specialisten en patiënten te verbeteren. Chatbots zouden de soms ingewikkelde boodschappen van de specialist begrijpelijk kunnen vertalen voor de patiënt, denkt hij.

Maar voor het zover is, moet volgens de hoogleraar eerst heel duidelijk worden wat er allemaal goed en fout zou kunnen gaan, liefst in een gecontroleerde omgeving. ‘De hele wereld wordt nu gebruikt als een laboratorium door een klein aantal bedrijven. Die plukken hier de vruchten van, maar de rest van de wereld zit met de problemen als het fout gaat. En wie betaalt dan de rekening? Zijn dat de bedrijven of de maatschappij?’

Chattende robots worden in zo’n rap tempo slimmer dat ze een gevaar kunnen worden voor mensen. Beeld Edo Draaijer

Zorgvuldig testen

Volgens De Rijke worden medicijnen ook niet zomaar op de toonbank gezet en wordt er dan gekeken wat er gebeurt. ‘Dat testen we eerst zorgvuldig, voordat we het op mensen uitproberen en dan nog worden er soms fouten gemaakt. Zo zouden we ook eerst met chatbots aan de slag moeten gaan.’

De Rijke pleit er voor om ook vooral in Europa meer de touwtjes in handen te nemen en zelf met de technologie aan de slag te gaan. Dit moet volgens hem voorkomen dat we niet zijn overgeleverd aan de Verenigde Staten en China, zoals nu ook met sociale media. Want dat de technologie de toekomst heeft, daar twijfelt hij niet aan.

(AD)