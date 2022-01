Worden de Rode Duivels wereldkampioen in 2022?

In november begint in Qatar het WK voetbal, de allerlaatste kans voor de gouden generatie om een prijs te pakken. Waar stranden de Rode ­Duivels deze keer?

FRANKY VAN DER ELST (oud-­voetballer en analist) «In de kwartfinales, zeker? (lacht) Ik ben nooit een grote optimist geweest, veeleer een ernstige realist. Na het EK is ook de Nations League op een afknapper uitgedraaid: twee wedstrijden, twee keer verloren. En het ziet er niet naar uit dat we er in Qatar beter zullen voorstaan. Hoe zal het zijn met onze verdediging? Wat met Eden ­Hazard? De vraag is ook of er nieuwe jongens zullen opstaan. Zo’n Charles De ­Ketelaere, bijvoorbeeld: zal hij ook op het allerhoogste niveau doorbreken?»

HUMO Verwacht je een opgefriste selectie in Qatar?

VAN DER ELST «Met ­Roberto Martínez? Nee, dat is zijn stijl niet (lacht). Hij zal het grotendeels met de vertrouwde namen doen.

»Idealiter voer je een vernieuwing geleidelijk door, maar dit is een generatie die samen is doorgegroeid. Logischerwijs blijft ze ook lang samen en krijg je een abrupt einde. Dat staat ons na het WK te wachten, maar dan zal het al 2023 zijn. Wellicht komt er dan ook een nieuwe bondscoach. Martínez zal er op dat moment ruim zes jaar op hebben zitten: dat is lang.»

HUMO Ook de spelers lijken hun ambities bijgesteld te hebben: Kevin De Bruyne riep al op tot realisme.

VAN DER ELST «Terecht, vind ik. Hij beseft dat de grote kansen op toernooiwinst verkeken zijn: in 2018 en zelfs eerder al, in 2016. Al heb ik me er wel over verbaasd dat hij die twijfel zo openlijk uitte.»

HUMO Zullen de Rode Duivels de FIFA-wereldranglijst over een jaar nog aanvoeren?

VAN DER ELST «Waarschijnlijk niet. Voor de start van het WK moeten we nog wedstrijden voor de Nations ­League spelen, al heb ik geen idee tegen wie. Zoals al die kalenders tegenwoordig door elkaar lopen: wie kan dat nog volgen?»