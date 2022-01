Wordt onze energiefactuur opnieuw betaalbaar in 2022?

De energieprijzen swingen dezer dagen de pan uit. Dat kon niet blijven duren, klonk het afgelopen herfst nog. En kijk eens aan: in volle kerstperiode noteerden we de eerste prijsdalingen voor gas.

HUMO Kunnen we de komende maanden al minder rode cijfers verwachten op de energiefactuur?

RUTH LAMBRECHTS (experte energie bij Agoria) «We mogen daar niet zomaar op reke­nen. We bevinden ons vandaag in de perfecte storm voor forse energieprijzen en het is erg moeilijk te voorspellen wanneer de hemel zal opklaren. In de herfst dacht ik ook dat er in 2022 stilaan een einde zou komen aan de hoge prijzen, maar daar ben ik nu niet meer zeker van.»

HUMO Waarom zitten we met die hoge prijzen?

LAMBRECHTS «Er was over de hele wereld een zeer ­grote vraag naar gas dankzij de heropstart van de economie na de lockdowns. Tegelijk was er een beperkt aanbod, onder meer door de lange en strenge winter en vele uitgestelde onderhoudswerken. Daar komt nog bij dat ­Rusland in een geopolitiek spel met Europa de gaskraan heeft dichtgedraaid. Raakt dat in 2022 opgelost? Hoe koud wordt de winter nog? Dat weten we allemaal niet.

»Sommige elementen raken wel opgelost: de Franse kerncentrales die nu out zijn, zullen opgelapt raken en de gasvraag uit Azië zal normaal gezien niet blijven toenemen.

»De energiefacturen zullen dus ooit dalen, maar of dat al in 2022 gebeurt, is koffiedik kijken. De prijs zal alleszins niet meer zakken naar de lage prijzen van het midden van 2020, toen ook de olieprijzen ingestort waren. De komende vijf à tien jaar zullen we relatief hoge energieprijzen blijven zien.»

HUMO Mogen we met onze energiefacturen zwaaien naar de Belgische regeringen?

LAMBRECHTS «Op korte termijn hebben die weinig vat op de energieprijzen. De gasprijs ligt in heel Europa hoog. We moeten net daarom durven te investeren in nieuwe technologieën, zodat we minder afhankelijk zijn van het buitenland of geopolitieke grillen. In 2022 moeten we vooral de discussie rond de kernuitstap dringend afronden. Bedrijven én gezinnen moeten weten waar ze aan toe zijn. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, hebben we bovendien massaal veel ­investeringen nodig in zonne- en wind­energie, en misschien ook in nucleaire technologie.»