Zal Elon Musk deze keer Twitter wél kopen? Of niet? Of wel? Een overzicht van hun knipperlichtrelatie

Tesla-topman Elon Musk wil Twitter toch weer inlijven. In een brief aan het bestuur van Twitter zegt hij alsnog de oorspronkelijk voor het bedrijf geboden 44 miljard dollar op tafel te willen leggen. Wat is dit voor knipperlichtrelatie? En hoe serieus is Musks jongste stap?

Dat er op Elon Musk doorgaans geen peil te trekken valt is algemeen bekend. Niettemin wist hij dinsdagavond vriend en vijand nog te verrassen met de aankondiging dat hij alsnog bereid is Twitter over te nemen. Zijn juridische team schrijft in een korte verklaring gericht aan het bestuur van Twitter en handelswaakhond SEC dat de deal die hij in april in gang heeft gezet recht overeind blijft.

Het heeft alles weg van een even tumultueuze als onvolwassen puberromance, waarbij de twee partijen elkaar beurtelings aantrekken en afstoten en noch mét elkaar noch zonder elkaar lijken te kunnen. Een soort knipperlichtrelatie met als inzet 44 miljard dollar (44,5 miljard euro). Want dat is het bedrag dat Tesla-topman Elon Musk in april bood om Twitter over te nemen, een bedrag dat nu opnieuw op tafel ligt.

Giftig

Sinds april is er nogal wat gebeurd tussen Twitter en Musk. De Tesla-topman kwam terug op zijn bod, zocht ruzie en probeerde eronderuit te komen, door aan te voeren dat Twitter niet transparant zou zijn geweest over het aantal spam-accounts op het netwerk. Dit alles leidde uiteindelijk tot een giftige juridische strijd, die later deze maand voor de rechtbank in Delaware zijn beslag zou moeten krijgen. De rechter zou dan moeten bepalen of Musk de overname terecht heeft afgeblazen of niet.

Of die zaak er nog komt, is de vraag. Tegelijk met de verzekering dat de overname wat Musk betreft gewoon onder de oude voorwaarden doorgaat, schrijven de advocaten namelijk ook dat de rechtszaak en alle andere gelieerde juridische zaken onmiddellijk gestaakt moeten worden. Twitter lijkt gevoelig voor de hernieuwde avances, want het bedrijf stelt dat het van plan is de oude deal te bezegelen.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share. — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) 4 oktober 2022

Versuft

Vermoedelijk zit er weinig anders op voor Twitter. Het techbedrijf hangt de laatste maanden versuft in de touwen. Werknemers weten niet waar ze aan toe zijn en het imago is ernstig geknakt door alle aantijgingen waar Musk mee kwam. De recente onthullingen door voormalig veiligheidsbaas en klokkenluider Peiter ‘Mudge’ Zatko over de interne puinhoop die bij Twitter zou heersen en het gebrek aan veiligheid voor zijn gebruikers, maakten het er niet beter op. Het bedrijf moet verder en ziet Musk, zij het met tegenzin, als de enige reddingsboei.

Wat Musk beweegt om zijn oude bod weer op tafel te leggen is wat lastiger te duiden, om het eufemistisch te stellen. In de woorden van de Amerikaanse techjournalist Casey Newton, die de strapatsen van Musk rond Twitter al maanden op de voet volgt: iedere betrekkelijke consistentie is uiteindelijk een anomalie ‘in het multiversum van de waanzin’ van Musks gevoelens voor Twitter.

Oekraïne

Met andere woorden: er is geen zinnig woord te zeggen over wat Musk beweegt. Zijn recente uitglijders, eerder deze week op Twitter, over de oorlog in Oekraïne versterken het beeld van een man die het in het beste geval leuk vindt te provoceren, maar misschien ook gewoon niet zo goed nadenkt over wat hij naar buiten brengt. Musks halfbakken vredesvoorstellen leidden tot uitgesproken negatieve reacties uit het Oekraïense kamp, inclusief een weinig diplomatiek ‘Fuck off!’ van de Oekraïense ambassadeur in Duitsland.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) 3 oktober 2022

Toch zijn er, los van Musks notoir onberekenbare gedrag, wel rationele argumenten aan te voeren voor zijn omslag. Niet alleen voor Twitter is al dit juridisch getouwtrek schadelijk, maar ook voor Musk zelf. De miljardair stond vermoedelijk niet te juichen toen honderden app-conversaties tussen hem en zijn vrienden en financiers naar buiten werden gebracht in de aanloop naar de rechtszaak.

Afleiding

Maar het belangrijkste: het zou heel goed kunnen dat Musk zijn kansen in de rechtszaak heeft gewogen en inschat dat hij er gewoon niet zo goed voorstaat. ‘Hij heeft maanden besteed aan het uitvogelen van vluchtroutes’, zegt een expert in The Wall Street Journal. ‘Alle vluchtroutes beginnen zich af te sluiten.’

Puur pragmatisme dus, bedoeld om alles op alles te zetten teneinde de strijd in de rechtbank niet door te laten gaan. De vraag is in hoeverre Musk zijn bod nu gestand wil doen – waarbij Twitter onderdeel wordt van Musks raadselachtige ‘alles-app’ X – of dat dit de zoveelste afleidingsmanoeuvre is. Een van de weinige zekerheden in Musks ‘multiversum van de waanzin’ is dat het woord ‘definitief’ er geen betekenis heeft.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) 4 oktober 2022

(VK)