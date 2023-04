Zelfdodingen in Zuid-Korea: ‘Niemand draait zijn hand om voor een veertienurige werkdag. Het is bijna niet vol te houden’

De zelfdoding van de Zuid-Koreaanse K-pop-zanger Moonbin staat niet op zich. Het Aziatische land kent dramatisch veel suïcides onder jonge mensen. ‘Het is een erfenis van de geschiedenis’, zegt Koreakenner Remco Breuker.

Moonbin was maar 25 jaar, toen hij afgelopen week een einde maakte aan zijn leven. Het nieuws sloeg in als een bom. De zanger van K-pop-band Astro was razend populair: niet alleen in zijn geboorteland Zuid-Korea, maar ook in de rest van de wereld. K-pop (Koreaanse popmuziek) is een genre dat in vrij korte tijd enorm veel fans heeft gekregen.

Rijk en beroemd

De verbijstering geldt het feit zelf (jonge succesvolle zanger stapt uit het leven), maar misschien wel meer nog de constatering dat het in Zuid-Korea de zoveelste in een rij is. De afgelopen jaren werden de fans opgeschrikt door de zelfdodingen van onder anderen actrice Jung Chae-yul (26), zangeres Sulli (25), actrice Yoo Joo-eun (27) en zangeres Goo Hara (18). Allemaal extreem succesvolle mensen die niet meer bestand waren tegen de druk van het artiestenbestaan én de moderne tijd, zo luiden de verhalen telkens weer.

Een man loopt voorbij het ziekenhuis in Seoel waar Moonbin ligt opgebaard. De populaire zanger pleegde eerder deze week zelfmoord. Beeld AFP

Showbizzsterren genieten een enorm aanzien in Zuid-Korea. Veel jongens en meisjes willen niets liever dan rijk en beroemd worden, en zijn bereid daar heel ver voor te gaan. Moonbin bijvoorbeeld speelde op zijn elfde al een rol in een televisieserie, en moest daarna nog een acht jaar durende training doorstaan voor hij lid werd van Astro. Denk aan het selectieproces van een show als ‘The Voice’, met almaar strenger wordende selectierondes en dan over een veel langere periode. Heb je eenmaal de top bereikt, dan is de druk enorm, zijn de sociale media meedogenloos en speelt je leven zich af in een zeer klein kringetje. Niet meteen een recept voor een gelukkig leven.

Enorme druk

Minder bekend is dat de Zuid-Koreaanse samenleving als geheel ook te lijden heeft onder een groot aantal zelfdodingen. Sterker: in geen enkel rijk en ontwikkeld land stappen er zo veel jonge mensen uit het leven. Voor heel Zuid-Korea gaat het volgens recente cijfers om 21 suïcides per 100.000 inwoners. Dat is niet zo veel als in arme landen als bijvoorbeeld Lesotho (87,5 per 100.000), Guyana (40,9) of Suriname (25,9). Maar wel beduidend veel meer als in Nederland: negen zelfdodingen per 100.000 inwoners.

K-popband Astro in 2021, met Moonbin als derde van rechts. Beeld AFP

Koreakenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden kent de cijfers. Hij woonde een tijdje in Zuid-Korea en zag van dichtbij hoeveel druk mensen zichzelf opleggen. ‘Er is altijd competitie: om op de goede school te komen en op de goede universiteit, en daarna om een goede baan te krijgen. Ik heb er gestudeerd, en ik dacht dat ik hard kon werken, maar niemand draait zijn hand om voor een veertienurige werkdag. Het is bijna niet vol te houden. Maar iedereen doet het, dat maakt het draaglijk.’

Geen armoede meer

Volgens Breuker ligt de kiem van dit arbeidsethos in het verleden van de nog jonge staat. Zuid-Korea bestaat pas sinds 1948. In de decennia daarvoor was het nog ongedeelde Korea een kolonie van Japan, dat het met grof geweld uitbuitte. Na de Japanse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog werd Korea in tweeën gesplitst. Het noorden kwam onder controle van de Sovjet-Unie, het zuiden viel onder de Verenigde Staten. Het resultaat was een zeer bloedige burgeroorlog, die in 1953 eindigde in een gespannen wapenstilstand (de situatie die we ook nu nog kennen tussen Noord- en Zuid-Korea).

‘Het zuiden was totaal verwoest’, zegt Breuker. ‘De wens om uit die armoede te raken was zo sterk dat mensen zich soms letterlijk doodwerkten: voor het land, voor zichzelf en voor hun kinderen. Zuid-Korea kent ook nu nog het grootste aantal gewerkte uren. Dat heeft veel goeds gebracht. Het is een welvarende samenleving. Maar de prijs is erg hoog. En natuurlijk wil niemand dode kinderen, maar ook niemand wil weer achterop raken. Overigens is ook het aantal zelfdodingen onder ouderen erg hoog. Dat zijn mensen van 70 en 80 die geen staatspensioen hebben, dus letterlijk geen geld, en daarom bij hun kinderen moeten inwonen. Ook daar ligt een enorme druk.’

De overheid doet van alles om het tij te keren, zegt Breuker: met preventie op scholen, hulplijnen en allerlei campagnes tegen pesten (ook een groot probleem). ‘Maar het blijft voor veel mensen een dilemma. Minder hard werken redt inderdaad meer levens, maar de huidige welvaart is nog steeds heel veel waard.’

(AD)

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.