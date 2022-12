Zeven aangrijpende verhalen over kansarmoede, het thema van ‘De Warmste Week’: ‘Soms vind ik envelopjes met geld in mijn brievenbus. Ik schaam mij daarvoor’

De Warmste Week staat dit jaar in het teken van kansarmoede. Eén op de acht Vlamingen wordt vandaag geboren in kansarmoede, en de inflatie- en energiecrisis dreigt dat cijfer nog de hoogte in te sturen. Humo bundelde de beste stukken rond armoede, van de blik van experten tot pakkende getuigenissen.

Armoede-experts Bea Cantillon en Ive Marx: ‘De meeste armen staan naast je aan de schoolpoort en proberen hun armoede te verbergen’

Doen onze regeringen te weinig voor de kwetsbare Belgen of pamperen ze wie het moeilijk heeft net te veel? Dreigen de hoge energie- en voedselprijzen een steeds groter deel van de middenklasse in de armoede te storten? Of zorgt elke crisis, zoals die tijdens corona, voor een herverdeling? Een rijkgevuld vragenlijstje voor twee armoede-experts: Bea Cantillon, die zopas verplicht met pensioen ging, en Ive Marx, haar opvolger aan de UAntwerpen.

Crisis bij de huisarts: ‘Ik zie tegenwoordig heel veel kinderen met een infectie aan de bovenste luchtwegen. Het gevolg van de verwarming die thuis niet meer aanstaat’

Vijf huisartsen trekken aan de alarmbel: ‘Chronische ziektes, zoals suikerziekte en overgewicht, zijn ontzettend toegenomen bij kinderen. Vroeger waren dat rijkemansziektes, nu zijn het tekenen van armoede.’

‘Zorgen voor mama’: ‘Soms vind ik envelopjes met geld in mijn brievenbus, zonder naam. Ik schaam mij daarvoor’

Alleenstaande moeders lopen extra veel risico om in armoede te belanden, zo belichtte ook het programma ‘Zorgen voor mama’ al twee seizoenen lang. Humo sprak met bezorgde moeders Ellen, Marleen en Karina en met presentatrice Kristel Verbeke, die als tiener zelf ondervond dat armoede een bikkelharde tante is. ‘Ik heb vaak pasta met bruine suiker moeten eten omdat er niets anders in huis was. Mijn man weet hoe gelukkig ik nog altijd word van een volle koelkast.’

Hoe de incassomaffia van een factuur van 100 euro een vordering van 1.038 euro maakt: ‘Wij creëren armoede, wij creëren miserie’

Wie zijn rekeningen niet betaalt, wordt grondig uitgeschud door de vertegenwoordigers van de schuldindustrie. Gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout heeft het gehad met dat invorderingsmodel. ‘Iemand die zijn schulden niet onmiddellijk kan betalen, kun je eindeloos uitmelken.’

Beeld Anton Coene

Studenten getuigen over de crisis op kot: ‘Op vrijdag pendel ik zo snel mogelijk naar huis, vaak met honger, om toch wat te kunnen eten’

Torenhoge energieprijzen, peperdure koten en de stijgende kosten van spijs, drank en cursusboeken maken studeren duurder dan ooit. De sociale diensten van universiteiten krijgen tot 50 procent meer hulpbehoevende studenten over de vloer dan vorig jaar, onder wie plots ook telgen van middenklassegezinnen.

‘Mijn voorschotfactuur is naar 1.140 euro gegaan, maar ik heb een afbetaalplan en mag niet zelf met een nieuw voorstel komen’: hoe één fikse energierekening de druppel kan zijn

Heel wat mensen zullen deze winter herinnerings- en deurwaarderskosten opstapelen door onbetaalde energiefacturen.‘Als er niets verandert, dreigen meer mensen in een spiraal van armoede te belanden.’

De lege brooddozen in de klas: ‘Soms breng ik 150 koffiekoeken mee naar school’

Steeds meer leerlingen komen met een lege brooddoos naar school, blijkt uit nieuwe cijfers van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano. De situatie is nog schrijnender dan in 2015, toen armoede al vele lege magen eiste: ‘Drie zussen gedroegen zich bijzonder onwillig in de klas. Toen ik hen apart nam, zeiden ze: ‘We hebben al twee dagen niet meer gegeten.’’