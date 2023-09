Zita Theunynck: ‘Nijntje’

In oktober verschijnt bij Horizon ‘Dit is niet wat er zal gebeuren’, de opvolger van Theunyncks bestseller ‘Het wordt spectaculair, beloofd’.

HUMO In welk boek bent u tegenwoordig bezig?

ZITA THEUNYNCK «In ‘Iemand anders’, de debuutroman van Nele Van den Broeck.»

HUMO Waar leest u het liefst?

THEUNYNCK «In de sofa, in de zon, op een weekendochtend.»

HUMO Met welke auteur zou u een avondje uit willen?

THEUNYNCK «Met Laura van Dolron.»

HUMO Met welk romanpersonage ziet u een onenightstand wel zitten?

THEUNYNCK «Connell uit ‘Normale mensen’ van Sally Rooney.»

HUMO Wat is uw favoriete gedicht?

THEUNYNCK «‘Mona’ van mijn vader Peter Theunynck.»

HUMO Welk boek hebt u het vaakst cadeau gedaan en waarom?

THEUNYNCK «‘Liefhebben’ van Laura van Dolron. Ik wil er een nieuw soort bijbel van maken, die iedereen thuis op het nachtkastje heeft liggen.»

HUMO Wat is volgens u het ideale vakantieboek?

THEUNYNCK «‘Een stralende toekomst’ van Rebecca Makkai, over de aidsepidemie in de jaren 80.»

HUMO Hebt u een favoriete thriller?

THEUNYNCK «‘De verborgen geschiedenis’ van Donna Tartt.»

HUMO Welk non-fictieboek zou iedereen moeten lezen?

THEUNYNCK «‘OK dan niet’ van Katrin Swartenbroux.»

HUMO Welk kunst- of kijkboek kampeert op uw koffietafel?

THEUNYNCK «‘Nijntje oefent korte woordjes’ – ik heb net een tweeling gekregen.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van ontroering heeft bezorgd?

THEUNYNCK «‘In liefde’ van Amy Bloom.»

HUMO Wat is het laatste boek dat u tranen van het lachen heeft bezorgd?

THEUNYNCK «‘De geschiedenis van mijn seksualiteit’ van Tobi Lakmaker.»

HUMO Welk boek zou u meteen (her)lezen als u een week leestijd cadeau kreeg?

THEUNYNCK «Alles van Sally Rooney.»

HUMO Van welk boek vindt u de film beter?

THEUNYNCK «‘Call Me by Your Name’. Het boek van André Aciman (vertaald als ‘Noem me bij jouw naam’, red.) is prachtig, maar in de film van Luca Guadagnino wordt de sfeer van die zomer nog beter gevat.»

HUMO Wie verdient volgens u de volgende Nobelprijs Literatuur?

THEUNYNCK «Jenny Offill.»