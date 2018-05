Humo zoekt creatieve videotalenten

Goed nieuws! Je hoeft niet langer een leeghoofdige schoonheidswedstrijd te winnen om 'iets in de media' te kunnen doen. Waag vandaag nog je kans en vervoeg Humo's videoteam. Dat houdt in: met originele video-ideeën op de proppen komen, goed gevonden mash-ups in mekaar monteren, bekend en minder bekend volk aan de tand voelen over diverse thema's en/of ons nieuwe schermgezicht zijn.