Zware jongetjes: Jacky, oudgediende van de jeugdgevangenis in Everberg

'Als ze me nu neersteken, ga ik recht naar de hel'

'Gangster', zo noemden zijn vrienden hem. Ze vonden hem cool. De meisjes waren dol op hem, met zijn mooie donkere ogen en zijn sexy lachje. En hij kon het ook allemaal zo goed uitleggen. Mensen die hem pas kenden, wond hij zo om de vinger - ook de politie. Zestien is Jacky nu, en de laatste twee jaar van zijn leven heeft hij in jeugdinstellingen doorgebracht. De Hutten in Mol, De Hefboom in Antwerpen, De Elegast, De Overstap... en twee keer Everberg, de jeugdgevangenis. 'Everberg heeft me niet echt veranderd, nee. Ik heb er wel vanalles geleerd: stelen, foefelen, een bank overvallen... Nooit wil ik daar nog naar terug. Een derde keer Everberg kan ik niet aan, dan is mijn hele leven om zeep.'

Jacky is om een autodiefstal naar Everberg gestuurd. Er was een feestje aan de gang in het Antwerpse café van zijn ouders. Hij was in de jaszakken van de klanten gaan zoeken en had er een sleutel van een BMW gevonden.

Jacky «Het was makkelijk. Terwijl de klanten in het café zaten te vieren, liep ik de parking op. De sleutel had een afstandsbediening, dus was het gewoon een kwestie van drukken-drukken-drukken tot ik ergens de lichten van een BMW zag aangaan. Een mooie auto - allez, in het begin toch (lachje). Niet meer nadat ik er mee was gaan joyriden: toen bleef er bijna niks meer van over. Ik ben die avond overal naartoe gereden: Lier, Antwerpen... Tussendoor passeerde ik af en toe voorbij het café van mijn ouders, om te zien of het feest nog aan de gang was. De laatste keer zag ik dat de klanten begonnen te vertrekken. Ik heb gauw plankgas gegeven en ben hier achter de hoek in volle vaart tegen de muur gevlamd. Ik ben vlug uitgestapt en weggelopen. Een paar uur later ging ik te voet naar huis; ik deed alsof er niks aan de hand was, en ging naar boven. Ik kleedde mij uit en stapte in mijn boxershort in bed. Tien minuten later stonden er acht politiemensen in mijn kamer.»

Jacky's Marokkaanse moeder had haar eigen zoon aangegeven bij de politie.

HUMO Hoe voelde het om je zoon te verklikken?

Moeder «Niet prettig. Maar ik had geen keuze. Ik heb er heel goed over nagedacht. Ik zag mijn zoon altijd maar meer stommiteiten uithalen, niet normaal. Op zijn elfde experimenteerde hij al met drugs, daarna sjacherde hij met brommers, en op zijn veertiende begon hij auto's te stelen. Hij had al in verschillende jeugdinstellingen gezeten. Telkens als hij thuiskwam, hield hij zich een tijdje koest, maar daarna begon het weer - nog erger: diefstallen, inbraken, vandalisme...

»Hij trok altijd op met jongens die een paar jaar ouder waren dan hij. Dat met die BMW, dat vond ik erover. Stel dat hij iemand dood had gereden? Dan waren niet alleen wij ongelukkig, maar ook nog een ander gezin. Dan was mijn kind voor mij nooit meer de Jacky geweest die ik altijd voor ogen had. ’t Is eigenlijk geen slechte jongen, weet je.

»Nadat ik hem aangegeven had, heb ik echt nachtenlang gehuild. Ik zat almaar te twijfelen of ik wel goed had gedaan, maar uiteindelijk heb ik beseft: ofwel leverde ik mijn zoon uit aan de politie, ofwel aan de straat. Ik dacht: als ze hem arresteren, gebeurt er tenminste nog iets met hem. Had ik gezwegen, dan was hij nu de grootste crimineel van België.»

Stiefvader «Dat zij hem heeft aangegeven, bewonder ik enorm. De ouders van die Polen hebben het niet gedaan, hé, en die jongens hadden zelfs een moord op hun geweten. Nee, 't is niet vanzelfsprekend.»

Engelengezicht

Jacky is nu drie weken thuis uit Everberg. Hij is onderworpen aan huisarrest: van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends moet hij thuis zijn. ‘Dan kan hij alleen nog overdag kattenkwaad uitrichten,’ zegt zijn stiefvader. Maar overdag werkt Jacky meestal in een Mechelse snackbar, waar hij is aangenomen met een leercontract. Hij lijkt me helemaal niet het type dat in een jeugdgevangenis thuishoort. Een zwart Bikkembergs-voetbalshirt, een engelachtig gezicht dat vertrouwen opwekt en charmeert. ‘Maar laat je niet misleiden,’ zegt zijn moeder. ‘Als hij kwaad is, wil je liever niet in zijn buurt zijn.’

We hebben Jacky gevonden via het boek 'Geboeid voor het leven' (uitgeverij Van Halewyck) van journalist Steven De Bock,die het verhaal van vijf jonge criminelen uit Everberg brengt.

HUMO Waarom zeg je dat een derde verblijf in Everberg je leven zou verwoesten?

Jacky «Het is genoeg geweest: ik heb genoeg scholen en instellingen gezien, ik heb genoeg mensen het leven zuur gemaakt. Ik wil beginnen met een schone lei.»

HUMO Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?

Jacky «Als kleuter wilde ik al een graaf baasje zijn. Als ik in de buurt kwam, zeiden de andere kinderen: 'Pas op, Jacky is daar.' Ik deelde al eens een paar klappen uit - geen harde hoor, ik was nog maar een jaar of vijf.

»Mijn vader is gestorven toen ik nog geen twee jaar oud was, en op school werd ik daar heel erg mee gepest: ‘Jij hebt geen vader, hé, jij staat helemaal alleen!’ Mijn vader was Belgisch en mijn moeder Marokkaans, maar toch zagen alle kinderen op school mij als een vreemdeling: ‘Hé, makak!’ Ik heb daar vaak stilletjes om gehuild. En dan, op een dag, ben ik ontploft: ik zocht een kleine bende vechtersbazen bij elkaar, en telkens als iemand op de speelplaats iets over me durfde te zeggen, vloog ik erop af.

»Ik ben altijd zo’n beetje een leider geweest, mensen wilden bij mij zijn. Ik kan goed praten, ik wind iedereen snel om mijn vingers - ook meisjes, ook de politie. Hoe vaak heb ik niet gelogen toen ik een verklaring moest afleggen, maar elke keer kwam mijn verhaal toch overeen met dat van het slachtoffer. Ik kon er altijd zo'n draai aan geven dat ik er nog redelijk goed uitkwam.»

HUMO Maar je werd dus stilaan een vechtersbaasje?

Jacky «Ik begon ook te stelen. Mijn stiefvader en mijn moeder hadden samen een café, er was dus altijd veel cash in huis. Ik pikte aldoor geld; 200 euro, 300 euro, soms zelfs 1.000. Ik werd nooit betrapt, dus ging ik door. Ondertussen begon ik ook brommers te stelen - de eerste strafbare feiten waarvoor ik ben gepakt. Ik heb nog veel meer dingen gedaan, maar daar is de politie nooit achter gekomen. Ik ben een paar keer verdacht geweest van dealen, maar de politie heeft me nooit iets kunnen maken. Ik heb véél dingen gedaan waar ik nooit meer iets van gehoord heb.»

HUMO Zoals?

Jacky «Diefstallen, materiaal verduisteren, inbraken in winkels, overvallen...»

HUMO Waarvoor had je dat geld nodig?

Jacky « Om drugs te kopen, en uit te gaan... Ik rookte non-stop joints, soms voor 40 euro per dag. Veel meer dan mijn maten. Soms wilden gasten de stoere uithangen en mij zogezegd onder tafel smoren, maar na vier, vijf joints was ik de enige die nog rechtop zat en fatsoenlijk kon praten (lacht). Ik heb altijd tegen een stootje gekund.»

XTC

HUMO Gebruikte je geen harddrugs?

Jack «Héél af en toe, als mijn broer xtc-pillen bij zich had. Dan durfde ik er wel eens eentje proberen. Onlangs is hij met 400 xtc-pillen thuisgekomen, en die heb ik van hem geërfd omdat hij in de bak is gevlogen.

»Als ik een auto ging stelen, had ik meestal wel weed of shit gerookt. Die BMW was niet mijn eerste autodiefstal, hé: toen ik veertien was, ging ik elke avond achter de rug van mijn stiefvader met zijn jeep rondrijden. Die zette ik altijd op precies dezelfde plek terug, het heeft heel lang geduurd voor hij erachter kwam. Op een avond had ik pech: er stond een andere auto op die plek geparkeerd. Ik heb nog even met het idee gespeeld in die andere auto in te breken zodat ik hem zou kunnen wegrijden, maar uiteindelijk heb ik de auto van mijn stiefvader op de plek ernaast geparkeerd. Toen ben ik wel tegen de lamp gelopen; ik had onderweg ook nog twee auto's perte totale gereden.»

Een ladykiller

HUMO Toen je de tweede keer in Everberg terechtkwam, werd je beschuldigd van poging tot roofmoord.

Jacky «Dat hebben ze ervan gemaakt, ja. Ik héb die kerel inderdaad bedreigd met pistolen en grote keukenmessen, maar je moet het hele verhaal kennen. Ik had die gast een paar maanden eerder al mijn geld gegeven, omdat ik wist dat ik elk moment opgepakt kon worden door de politie. Hij mocht een derde houden, én mijn voorraad weed, én hij kreeg ook één van mijn twee gsm's. Een derde van achtduizend euro - dat is niet niks, hé? We hadden een deal. Ik vertrouwde hem, hij had me zo'n beetje geïntroduceerd in het wereldje.

»Toen ik vrijkwam, weigerde hij mijn geld terug te geven. Hij blééf maar ontkennen dat hij het had, tot ik het ongeveer drie maanden geleden kotsbeu was en met een vriend bij hem binnengevallen ben. Ik had een ladykiller, mijn vriend had een glock 19 en twee revolvers.»

HUMO Wat is een ladykiller?

Jacky «Zo'n piepklein revolvertje dat van die chi-chi-madammen in films onder hun kousenband steken.

»We hebben die kerel even gegijzeld. Hij droeg gouden juwelen, die we direct afgenomen hebben. Net zoals de twee gram coke die op tafel lag, en twee lange keukenmessen. Er is een schot gevallen, en er is een mes op tien centimeter van zijn hoofd in de zetel terecht gekomen - mijn vriend had dat gedaan. Maar die jongen is er heelhuids vanaf gekomen, dus had hij eigenlijk niks te klagen.»

HUMO Waar had je die wapens vandaan?

Jacky «Van mijn vriend, een Syriër. Namen kan ik niet noemen. Ik heb de politie gezegd dat het hun taak is dat uit te zoeken, en dat ik niet betaald word om te verklikken.

»Klikken heeft nooit in mijn aard gelegen, dat haat ik. Ze zeggen altijd: wat je zelf niet graag hebt, moet je anderen ook niet aandoen.

»Ik ga de schuld niet op slechte vrienden of zo steken, ik was de slechte. Ik ben een simpele gast, maar ik kan mensen meekrijgen. Ik kan ze overtuigen met mij een winkel te overvallen of een auto te stelen of noem maar op. Er waren ook altijd wel slimme gasten bij die zeiden: 'Nee, bij mij is het nee en blijft het nee.' Daar had ik respect voor. Allez, een beetje toch (lacht).

»Ik heb eens twee winkels overvallen in een halfuur tijd, met vrienden. Het was gewoon een spel, we stalen eerst een auto en reden zigzaggend over straat. Dan een schoenenwinkel binnen en zoveel mogelijk meepikken. De verkoopster kwam achter ons aan omdat ze de schoenen zo uit onze broek zag steken, maar wij sprongen snel weer in de auto en reden naar mijn vriend Lorenzo thuis, dubbel van het lachen. Ik weet niet meer hoeveel schoenen we toen gepikt hadden. We waren altijd een beetje stoned.

»Een andere keer zijn we via het dak in een gebouw binnengedrongen. Zonder plan, we wisten niet eens of er geld was. Er lag wel een brandblusser, en daarmee hebben we alles volgespoten. Lachen man! We hadden ergens een rolstoel gevonden en daarmee zijn we door het hele gebouw gecrost. Alles witgespoten en kapotgemaakt!»

HUMO Waarom deden jullie zoiets?

Jacky «Gewoon om ons te amuseren. We dachten er helemaal niet bij na, we stonden er niet bij stil dat we opgepakt konden worden. En als de politie mij oppakt, ontken ik toch altijd alles.

»Ik lieg veel, het is een gewoonte geworden. Ze zeggen altijd: de waarheid duurt het langst. Maar dan denk ik: oké, maar als je de waarheid kan onthouden, dan toch ook je leugens? Op dat gebied heb ik een prachtige prestatie geleverd.

»Liegen en bedriegen heeft altijd in mijn aard gelegen. Ik heb van veel mensen gehoord dat ik een goed mens ben, maar het slechte komt altijd weer boven. Ik ben niet gewend aan braaf zijn, aan luisteren, aan onbekende mensen die mij commanderen. Dat pik ik gewoon niet.»

HUMO Dat moet dan wel héél moeilijk geweest zijn voor jou in Everberg.

Jacky (knikt) «Ik heb meer dan veertig bladzijden straf moeten schrijven: de leefregels honderd keer overschrijven, of de onthaalbrochure vijf keer kopiëren...»

Naaktfouillages

HUMO Herinner je je nog je eerste dag in Everberg?

Jacky «Nauwelijks. Ik was volledig weg: halfdronken en halfstoned. Ik voelde mij betrekkelijk goed. Ik ben gecrasht: ogen dicht en slapen.»

HUMO Hoe zag je cel eruit?

Jacky «Kaal. Je had er een soort metalen constructie die een toilet, een wasbak en een spiegel moest voorstellen. Een bed, een kast, een tafel en een stoel, allemaal vastgeschroefd in de vloer, zodat je niks kapot kon maken.

»We hadden een heel strakke dagindeling. 's Morgens om zeven uur word je gewekt, om kwart voor acht word je van de kamer gehaald door een cipier. Je bed moet opgemaakt zijn en de kamer opgeruimd, anders laten ze je een hele dag in je cel zitten. Je mag geen eten, cd’s of sigaretten ruilen. Acht of negen keer per dag word je daarop gefouilleerd. Zeven keer per dag is er een rookpauze, maar dan moet je wel door een metaaldetector passeren om te zien of je geen gsm’s of wapens met je meedraagt.»

HUMO Is er ooit al iemand betrapt met een wapen?

Jacky «Nee, maar er had wel eens een jongen een gsm in zijn achterwerk gestoken. Een 52.10 van Nokia, zo’n dikke gsm van vroeger, mét antenne. Echt een grote. Toen hij voor de rookpauze door de metaaldetector liep, piepte die. Die gast wordt teruggeroepen, hij moet zijn schoenen uitdoen, weer door de metaaldetector passeren, opnieuw piep-piep. Daarna moest hij zijn jas uitdoen, zijn broek, zijn T-shirt, zijn kousen... tot hij in zijn onderbroek stond en het ding nog steeds piepte. Omdat ze nergens een piercing vonden, hebben ze hem uiteindelijk voor een intiem onderzoek naar de dokter gestuurd, en daar bleek dus dat die gsm in zijn achterwerk zat.»

HUMO Oei, hoe laadde hij die op?

Jacky (lacht) «Dat weet ik niet hoor!

»Ik heb wel meer van die stoten gezien, hoor. In de Hutten in Mol zat een zwarte jongen die van een kamer alleen naar een leefgroep moest verhuizen. Je kamer wordt dan altijd doorzocht. Nu bleek dat die kerel al wekenlang met zijn matras had liggen vrijen: hij had er een gat in gemaakt, en iedere avond bevredigde hij zijn matras (lacht). De cipiers komen zijn kamer dus controleren, en vinden dat gat. Ze trekken het laken van zijn bed om te kijken of hij er misschien drugs of sigaretten of een gsm in heeft verstopt. Een van die cipiers graait daar met zijn blote hand in en... (proest het uit) had het sperma van die jongen vast natuurlijk!»

HUMO Wat was het lastigst in Everberg?

Jacky «De naaktfouillages. Ik heb een jongen uit Halle gekend die is aangerand. Hij werd naakt gefouilleerd door een cipier zonder handschoenen, met de blote hand, zonder dat er iemand anders bij was. Dat is tegen alle regels. Normaal gezien moet je je gewoon uitkleden, drie keer door je benen gaan en je mond opendoen. Bewakers mogen geen lichamelijk contact met ons hebben als we naakt zijn. Maar deze cipier zat overal met zijn handen: hij ging onder de oksels, tussen de benen, achter de oren, in de mond... Eerst tussen de benen en daarna pas in de mond... Heel vernederend. Ik heb toen onmiddellijk tegen de cipiers en tegen de directrice gezegd: de eerste die mij probeert aan te raken, zal zijn beste dag niet beleven.

»Er zijn ook al jongens door cipiers geslagen, 's nachts in het cachot. Maar bewijs dat allemaal maar eens.»

<HUMO> Had je vrienden in Everberg?

<JACKY> « Eerlijk gezegd: ik héb geen vrienden. Ik heb dat niet nodig. Je kan tegenwoordig niemand meer vertrouwen. Ik ben al zo vaak verklikt door zogenaamde vrienden... Op een dag heb ik bij mezelf gedacht: als ik eens iets mispeuter, dan doe ik het alleen. En daar heb ik me aan gehouden.

.... » Er zaten in Everberg ook veel losers die zich stoerder voordeden dan ze waren. Er was een gast die overal rondvertelde dat hij een postkantoor had overvallen, en achteraf hoorde ik wat hij écht gedaan had: bedreiging voor een mp3-speler of zo. Pff... Iets belachelijks.»

<HUMO> Wat denk jij nu over de mp3-moord waar deze dagen zoveel om te doen is?

<JACKY> « Ik denk dat er meer achter zit dan dat we denken. Ik heb mezelf al zitten inbeelden: wat zou er moeten gebeuren voor ik iemand neersteek? Er moet toch een aanleiding zijn geweest? Ik verklaar die daders niet honderd procent heilig, maar volgens mij zijn ze ook niet honderd procent schuldig. Er zal voor die moord nog wel iets anders gebeurd zijn. Die vriend van Joe zal waarschijnlijk iets verklikt hebben over die twee gasten. Ik ken niemand die zomaar een jongen gaat neersteken voor een mp3.

.... » Als ze mij nu zouden neersteken, zou ik regelrecht naar de hel gaan. En dat verdien ik ook. Mijn straf is niet Everberg of De Hutten of zo, mijn straf moet nog komen. Ik heb tientallen mensen het leven zuur gemaakt. Al pis je nog maar tegen een auto, die auto is van iemand. Al spuit je gewoon wat graffiti, die muur is van iemand... Je kwetst altijd iemand.»

<HUMO> Je bent intussen moslim geworden, hoorde ik van je moeder.

<JACKY> « Moslim is een groot woord. Als je je tot de islam bekeert, weet je dat je voor de rest van je leven trouw moet blijven aan die godsdienst, en dat je ook niet stiekem de regels gaat overtreden. Daar moet je je op voorbereiden, stap voor stap, zoals ik aan het doen ben. Ik ben eerst gestopt met varkensvlees te eten. Ik probeer nu ook wat minder alcohol te drinken. Maar het belangrijkste is dat je respect kan opbrengen: respect voor jezelf, voor anderen, je vrienden, je vijanden. Pas als je dat kan, ben je klaar om jezelf te bekeren.»

<HUMO> Hoe ben je daar zo toe gekomen? Je bent toch niet zo opgevoed?

<JACKY> « Het is begonnen in Everberg. Voor de eerste keer was ik écht mijn vrijheid kwijt, en toen ben ik beginnen nadenken. Niet over wat ik mispeuterd had, want dat liet mij helemaal koud. Maar over mezelf: ik moet vooruitkomen in het leven, maar daarvoor ontbreekt er iets. Wat zou dat kunnen zijn? Zo ben ik stilaan bij de islam terechtgekomen.»

De grijze periode

Jacky's moeder is erbij komen zitten. Ze geeft haar zoon een vriendelijke por, maar vandaag heeft hij niet zo'n zin in het gezelschap van zijn moeder.

<HUMO> Waarom is je zoon zo'n rebel geworden, denk je?

<MOEDER> « Toen hij klein was, was het echt een heel braaf kind. Zodra hij kon lopen, dribbelde hij achter de volwassenen aan. En maar babbelen, babbelen, babbelen. Hij was heel sociaal en hield de deur open voor de mensen en zo.

.... » De problemen zijn in de kleuterschool begonnen. Jacky was een heel donker kindje, en werd echt gepest op school. Er zaten vooral blanke kinderen in zijn klas en ze scholden hem altijd uit: 'Jij bent geen Belg!'»

<HUMO> Jacky vertelde net dat hij ook gepest werd omdat hij geen vader had.

<MOEDER> « Dat is waar. Zijn vader is gestorven toen hij nog geen twee jaar oud was, en hij heeft daar erg van afgezien. Hoe vaak heeft hij mij niet gezegd: 'Ik wou dat ik bij mijn papa kon zijn.'

.... » In de lagere school had hij grote leerproblemen. Ik ben met hem bij allerlei dokters en oogartsen geweest, en zo hebben we ontdekt dat hij dyslexie had. Dáárom leerde hij zo slecht: hij kon het bord niet eens lezen. Zijn agenda was ook nooit ingevuld.

.... » De school heeft hem toen niet zo goed opgevangen. Ik had gevraagd hem altijd vooraan in de klas te zetten, zodat hij het bord kon lezen, maar van de leraars moest hij achteraan gaan zitten. Omdat hij zo groot was en omdat ze zeiden dat de andere kinderen bang van hem waren. Maar dat was niet waar: hij kon gewoon niet stilzitten. Als hij tekende moest hij altijd kunnen zingen. Hij vergat zijn omgeving, maar dat stoorde de klas. En dan kreeg hij ervan langs: 'Jij bent een ezel, ga maar aan dat tafeltje zitten.' Hij heeft tranen gelaten dat het niet mooi meer was. Hij had zelfs nachtmerries over zijn lerares, voor wie hij boog als een knipmes. 'Juffrouw, juffrouw, ik zal direct uw boekjes oprapen...' Hij voelde zich altijd aangevallen, en daardoor werd hij steeds rebelser. Hij begon van alles uit te steken. Vechten op de speelplaats, vuurtje stoken op de trap...

.... » Toen hij een jaar of tien was, is hij heel depressief geworden: al zijn tekeningen waren grijs. En wat hij tekende, was gruwelijk: een grijze kraai die hij neerstak met een grijs mes, een grijze doodskop... Hij zei dat hij dood wilde. 'Mama, ik hoop dat ik overhoop gereden word, dan kan ik naar mijn papa en ben ik tenminste gerust.' Eén keer is hij midden op straat blijven staan toen er een bus aankwam. Ik heb hem weg moeten trekken of hij was overreden. Dat klopte niet, ik ben toen hulp gaan zoeken. Hij heeft achttien maanden therapie gevolgd.»

<HUMO> Wat voor beeld heeft hij van zichzelf?

<MOEDER> « Hij heeft altijd erg aan zichzelf getwijfeld. Als hij iets moest doen, was het direct van: 'Ik weet niet hoe ik dat moet, ik kan dat niet.' Ik heb er altijd ingehamerd dat hij moest zeggen: 'Ik wil dat en ik kan dat.' Dat heeft hij intussen wel geleerd. Eindelijk.»

<HUMO> De therapie had blijkbaar niet het gewenste resultaat. Haalden de jeugdinstellingen iets uit?

<MOEDER> « Eventjes, maar dan liet hij weer gaan, en trok hij weer op met oudere jongens om vanalles uit te halen.»

<HUMO> En Everberg? Heeft dàt hem veranderd?

<MOEDER> « Deze keer heb ik wel het gevoel dat hij veranderd is...»

<JACKY> (onderbreekt zijn moeder) « Everberg zelf heeft me niet veranderd. Je gaat er slechter buiten dan je binnengekomen bent. Hoe langer je er zit, hoe meer je er bijleert: stelen, een bank overvallen, een winkel overvallen... Je staat in de rookpauze buiten met de andere jongens, je vertelt aan elkaar wat je gedaan hebt, hoe je het gedaan hebt, wat je het beste doet om niet gepakt te worden...»

<HUMO> Waren het allemaal vaste klanten?

<JACKY> « Toch veel. Ik heb met verschillende van die jongens uit Everberg ook in andere instellingen gezeten. Altijd een prettig weerzien.»

<HUMO> Was je kwaad op je moeder toen ze je aangaf?

<JACKY> « Razend. Als ons moeder niks gezegd had, was ik nooit opgepakt. Ik ben nooit op heterdaad betrapt, altijd verklikt. Als het geen kameraad was, dan ons moeder wel. Er was altijd wel iemand die mijn carrière verbrodde.»

<MOEDER> « Maar ik heb je wel altijd uitgelegd waarom ik het gedaan heb, Jacky. »

<JACKY> « Jamaar, je zit dan vast en waarom? Niet voor de feiten, maar omdat je eigen moeder je verklikt heeft. Je mag nog een moord gepleegd hebben, je zit daar alleen maar omdat je moeder je heeft aangegeven, want anders hadden ze je nooit iets kunnen maken.»

<HUMO> Maar begrijp je waarom je moeder het gedaan heeft?

<JACKY> « Eerlijk gezegd, ik denk niet dat ik mijn eigen kind zomaar zou gaan aangeven bij de politie, ik zou eerst eens met hem gaan praten.»

<MOEDER> « Dat heb ik ook gedaan.»

<JACKY> « Ja, nadat je naar de politie was gelopen!»

<MOEDER> « Nee Jacky, ik heb altijd al met jou gepraat. Maar je blijft de feiten gewoon ontkennen. Ik heb de politie alleen verteld over de dingen waar ik zeker van was. En ik zou het wéér doen. Had ik het niet gedaan, waar denk je dat het was geëindigd? Dààr heb je nog niet eens over nagedacht!

.... » Weet je nog, toen je in Everberg zat en je mij vertelde dat je je thuis zo hard miste? Dat je alles wilde doen om naar huis te komen? Daar had je momenten dat je wél nadacht over wat je gedaan had.»

<JACKY> (kregelig) « Wat moest ik daar anders doen?»

<MOEDER> « Ik heb het niet gedaan omdat ik je niet graag zie, integendeel. Maar je bent mijn zoon, en ik wilde je niet afgeven aan mensen die stelen en die moorden. (Tot ons) Nu gedraagt hij zich normaal, maar indertijd was hij echt aan het flashen, er was geen houden meer aan.»

Wandelen of werken

Over een paar weken vertrekt Jacky opnieuw. Hij heeft zich ingeschreven voor een project van Oikoten, een Vlaamse vereniging die wandel- en werkprojecten organiseert voor probleemjongeren die geen perspectief meer hebben. Als Jacky het vier maanden durende project tot een goed einde brengt, is zijn huisarrest voorbij. Als ik Oikoten ter sprake breng, wordt Jacky nog nukkiger.

<HUMO> Je begint dat huisarrest beu te worden zeker, Jacky?

<JACKY> « Ja, straks begint de vakantie en daar zal ik ook niks aan hebben, want dan is er dat stomme werkkamp... Ik heb daarnet na de school mijn vriendin gezien, en ze begon te huilen. Waarom toch die vier maanden?»

<HUMO> Ga je met Oikoten op voettocht naar Santiago de Compostela?

<JACKY> « Nee, ik ga vier maanden op werkkamp, op een boerderij. Wandelen is niks voor mij. Met wandelen kan je niet foefelen. En met werken wel (lachje). Ik ga zeker foefelen, maar ik zal ervoor zorgen dat ze het niet zullen weten. En na die vier maanden zal ik eindelijk vrij zijn.»