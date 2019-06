Hoe de Nederlandse popartiest Dotan 140 nepfans gebruikte om zijn imago op te poetsen

'De fictieve fans vinden alles leuk wat de zanger doet – de helft van alle likes onder sommige foto’s van Dotan is niet zelden afkomstig van de nepaccount'

Het is 29 december 2015 als Karel Leegwater een hartverscheurend verhaal op Facebook plaatst. Hij beschrijft hoe hij acht dagen eerder met zijn doodzieke broertje Aron een optreden van singer-songwriter Dotan in de Ziggo Dome heeft bijgewoond. Met Aron gaat het niet goed, schrijft Karel: hij heeft leukemie en is volgens de artsen in de laatste fase van zijn leven aanbeland.

Aron had nog één laatste wens: Dotan live te zien spelen. Misschien zelfs te ontmoeten. Karel weet dat dat niet eenvoudig is, vanwege de slechte gezondheid van zijn broertje. Na het concert vraagt hij aan de beveiliging of die een meet-and-greet met Dotan kan regelen, maar hij ziet dat wel meer mensen iets van de zanger willen. Op Facebook beschrijft Leegwater hoe ‘duizenden mensen’ om de handtekening van de zanger bedelen. ‘Voldaan, maar toch ook een beetje teleurgesteld’ lopen ze terug naar een van de vele parkeergarages rond de Ziggo Dome.