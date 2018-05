De enige muziekliefhebber in Lissabon

Er zijn van die momenten waarop het welzijn van de wereld in de handen ligt van één man. Claus von Stauffenberg blies ei zo na Hitler de lucht in, Vasili Arkhipov verhinderde een grootschalige nucleaire oorlog tijdens de Cubacrisis, en afgelopen weekend verstoorde een vent het Eurosongfestival.

De geheel uit room en tanden opgetrokken SuRie was net de Britse muziekgeschiedenis te schande aan het maken – zij het niet meer dan de uiteindelijke winnares Netta dat later die avond met Israël zou doen, al heeft dat land qua schaamteloosheid van niemand lessen te krijgen – toen een jongeman met een schotelvod op het hoofd het podium bestormde en de wereld toesprak in een mengelmoes van Engels en dronkenschap.

Niets aan de hand, denkt de ware popkenner op zo’n moment. Gevierde minstrelen als Pitbull en befaamd voddendrager Ja Rule hebben nooit iets anders gedaan dan plots en hopelijk ongevraagd in andermans nummers opduiken voor een potje geraaskal. Er zijn zomers geweest dat de eerste strofe nog niet koud was of Akon stond al op het tarmac om elk refrein ter wereld te komen opleuken met een valies vol autotune. Kortom, kom maar op met dat gebral. Het is het Songfestival, we zijn wel wat gewend.

Meer dan uit ’s mans ‘sick rhymes’ kon uit het aplomb waarmee hij tegen de vlakte werd getackeld worden opgemaakt dat die jongen een verzetsdaad stelde. Hij had net acht van de vreselijkste nummers aller tijden moeten ondergaan en er waren niet genoeg papieren zakdoekjes op deze planeet om zijn oren mee vol te proppen. Of zijn luchtpijp. Laat staan die van alle anderen in de zaal en de vele miljoenen kijkers thuis.

En terwijl SuRie zich een weg naar de eindstreep hyperventileerde, werd de enige muziekliefhebber die zich die avond in Lissabon had gewaagd, geruisloos afgevoerd. Misschien maar goed ook, want wat die Israëlische plofkip niet lang genoeg daarna aan bagger bijeenkakelde en het feit dat ze dan nog eens de overwinning mee naar huis nam ook, daartegen staat zelfs Akon machteloos.