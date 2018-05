De kunst van het nietsdoen

DJ Khaled is de Bart De Wever van de muziekindustrie. Hij chillt heelder dagen in een protserig paleis, ‘sippin’ Hennessy’ terwijl anderen het vuile werk doen, kraamt af en toe wat onzin uit en op het einde van de rit krijgt hij alle ‘props’.

De man is genomineerd voor zes BET Awards – Khaled, niet Bart De Wever. Die worden elk jaar uitgereikt aan Afro-Amerikanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de entertainmentindustrie. Alleen: DJ Khaled doet geen kloten in de entertainmentindustrie. Jay Z, Beyoncé, Kanye West, Justin Bieber, Rihanna, Snoop Dogg, Nas, Lil Wayne, Nicki Minaj, Drake, Chance the Rapper, Chris Brown… noem een willekeurige popartiest en hij heeft meer bijgedragen aan de carrière van DJ Khaled dan DJ Khaled zelf. Verder dan tegelwijsheden als “Another one”, “We the best” en het schreeuwen van zijn eigen naam komt hij doorgaans niet in zijn hits.

Letterlijk. En het rijmt dan nog niet eens.

Hij rapt niet, zingt niet, maakt geen beats, bij sommige van zijn hits staat hij niet eens vermeld in de credits. ‘All I Do is Win’: drie miljoen singles verkocht, drie keer platina, geschreven door iedereen die ooit een gouden ketting om zijn nek heeft gehangen, behalve DJ Khaled.

Hij brengt mensen samen, luidt het. Een soort Ingeborg, maar dan zweterig in plaats van zweverig, gehesen in de vreselijkste hemden ooit door Thaise kinderhanden bijeengestikt. Een creatief vacuüm. Een kortademige Kim Kardashian met dikkere tieten. DJ Khaled ziet eruit alsof hij ergens lamsvlees van een rol zou moeten schrapen en zou meer aan de maatschappij bijdragen mocht hij het doen.

Maar in tijden waarin het belangrijkste communicatiemedium zich beperkt tot 280 tekens per bericht, reality-tv-sterren het schoppen tot wereldleider en een inkomen kan worden gepuurd uit een potje neuken op een eiland, hoeft dat natuurlijk niet te verbazen.

Kendrick Lamar, wereldwijd geprezen als een van de beste rappers ooit, is genomineerd voor slechts vijf BET Awards. Maar ja, die rapt dan ook op zijn tracks.