De pijn van gesponsord zijn

Reality-tv is even reëel als de pellicule waarop die wordt vastgelegd. Zeker de variant waarbij weleens een Amerikaans-Armeense sextapedynastie op de voet wordt gevolgd is een aaneenschakeling van tweede en derde takes in interieurs die net uit de verpakking komen. Auto’s, kledij, alles is gesponsord. Het leven zoals het is op de marketingafdeling.

Ook elke neus en kont in het frame heeft eerst drie maanden stof liggen vergaren in een hoek van een operatiekamer alvorens bij te dragen aan des kopers voorbeeldfunctie. En als de lippen niet echt zijn, waarom zou wat ertussenuit komt gestruikeld dat dan wel zijn?

Khloé Kardashian, de kogelstoter onder de Kardashians – een talent dat ze heeft geërfd van haar stiefmoeder – heeft het moeilijk. Daags voor de bevalling van een verhoopte zoon die later, geheel in lijn met de familietraditie, een dochter zou blijken, werd ze door haar man bedrogen. En dat net tijdens de opnames van het vijftiende seizoen van 'Keeping Up With The Kardashians'.

De vraag in dezen is niet of ontrouw verkeerd is, maar of de feiten juist zijn. Want Khloé is een vrouw met twee gezichten – of drie, of vier, op den duur raak je de tel kwijt – en niets lokt kijkers zoals ontrouw.

Op volstrekt toevallig opgedoken beveiligingscamerabeelden is te zien hoe echtgenoot en NBA-speler Tristan Thompson in een nachtclub een tong en een hand op het kruis krijgt aangeboden. Flauw anno 2018. Daarmee haal je de kampvuurmontage niet. Het lijkt eerder het soort stuntelig gefrunnik dat vooraf wordt besproken met een productieassistent. Alsof die vent niet weet dat er constant een lens op hem is gericht. In volle play-offs dan nog. Pulpfans en sportliefhebbers, elk marktsegment doet schaamteloos zijn zegje over een rijkelijk vergoede, minutieus in beeld gebrachte, wereldwijd uitgezonden privékwestie.

Dit familiedrama werd mede mogelijk gemaakt door Twitter.

De Lindsey Pfaff van de Walmart is het nu dan ook stilaan beu dat de hele wereld haar op sociale media ongevraagd bestookt met relatieadvies. Ergernis die in het niet verdwijnt bij die rond de vraag hoelang de wereld nog ongevraagd moet worden bestookt met Kardashians.