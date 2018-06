Recensie België-Portugal: Hazard de prima donna, De Bruyne het genie in de schaduw

Oefeninterlands zijn wat ze zijn: interlands om te oefenen. Volgens een hardnekkig misverstand stond er gisteravond in Brussel een wereldtitel op het spel, maar dat is, nou ja, een hardnekkig misverstand. Duitsland verloor van Oostenrijk en wordt straks gewoon wereldkampioen. In dat geval strandt België in de kwartfinales, uiterlijk.

België-Portugal wás een saaie partij, maar toen twee maanden geleden Saudi-Arabië met 4-0 wandelen werd gestuurd, heette het ook niet goed te zijn. Nu werd er niet verloren van de regerend Europees kampioen, en dat is gezien de kwestbaarheid achterin niet slecht. De Rode Duivels kozen niet voor dominant spel, en ook dat wijst op vooruitgang: door de jaren is het idee gegroeid dat onze in de grootste competities spelende toppers over elke tegenstander móéten lopen. Ook dat is een misverstand. Gisteren liet het elftal zien dat het ook lager kan staan, én gedisciplineerd standhouden. Het leek wel of er een coach aan het werk was. Dat was ooit anders.

Beter dan ooit tevoren is na gisteren duidelijk dat Roberto Martínez erin is geslaagd Eden Hazard en Kevin De Bruyne in één elftal te laten functioneren. De entente was perfect, de

hiërarchie duidelijk: Hazard de prima donna, De Bruyne het genie in de schaduw. Hazard de leider naar de buitenwereld (drager van de aanvoerdersband), De Bruyne naar de groep en in de kleedkamer (aanjager op het veld en terechtwijzend als het moet, zoals gisteren te zien was).

Gedeeld leiderschap is een gedachte die de Catalaan Roberto Martínez vast niet vreemd is. Cruciaal is dat de andere sterke persoonlijkheden (Vincent Kompany, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen) dit aanvaarden, én dat de gemaakte afspraken op het veld worden nagekomen. Het gedisciplineerde optreden van het elftal gisteren wijst daar op. Het zou zomaar kunnen dat de niet-selectie van Radja Nainggolan ook híer mee te maken heeft.

Het Moment

De vreemde pirouette van Vincent Kompany, waarna hij in een poging zijn misstap goed te maken zijn been overstrekte en – zo zei bondscoach Roberto Martínez achteraf – “iets aan de lies voelde”. Exit de Broken Glass Hero en, wat ook het medische verdict en Martinez’ definitieve selectie maandag zal zijn, nú al een hypotheek op een zorgenloos WK. Zeker opgeteld bij de fragiliteit van Thomas Vermaelen, over wie Gilles De Bilde de tv-kijker wist te melden dat de kans klein is dat hij ook tegen Egypte en Costa Rica in actie komt.

De Tweet