Voor Harry een kleintje met nuggets

Harry Styles bestelt een pak friet zoals ieder weldenkend mens Zuhal Demir omhelst. Na lang twijfelen en met een kieken in handen. In een nieuwe fotoshoot voor Gucci showt de zanger kleren waarin je grootvader nog geen horloge uit de beerput zou willen vissen. En hij doet dat, omringd door vrijwel alles wat je in Azië op een stokje kunt krijgen, in een frietkot. Want als je érgens graatmagere modellen in onbetaalbare luxekledij aantreft, dan wel in eerbiedwaardige etablissementen met namen als ’t Dik Pak, De Palace of De Lekpot.

Het valt toe te juichen dat de goede mensen van Gucci met deze campagne lijken aan te geven dat mode niet beperkt blijft tot Arne Quinze-achtige constructies die je enkel ziet in Milaan, Parijs of de stoof. Mode mag weer gewoon zijn.

Hoewel, gewoon… Er zijn friethuizen in de schemerzone tussen Aalst en Ninove waar ze je zo buitenkijken met je roze sokken, en je van geluk mag spreken als je achteraf geen groot met stoofvlees uit je bloemetjeskraag moet scheppen.

Op een van de foto’s sleurt Harry vier honden achter zich aan. Het is ronduit onpraktisch om eender waar te arriveren met vier leibanden in je pollen, al was het maar omdat je geen extra paar kunt meedragen voor als je peperdure sloffen weer zijn ondergescheten door de sint-bernard.

Toch is deze zet zeker van Harry’s kant goed te begrijpen. Niet alleen omdat de jongeman afstamt van een boerengeslacht uit Norfolk, het West-Vlaanderen van Engeland, waar niemand buitenkomt zonder kakelend accessoire onder de arm, maar omdat hij een enorme fan is van Shania Twain. Die stond ooit verkleed als een luipaard in een woestijn te zingen over Brad Pitt, dus hoe vergezocht is zo’n ‘Beestenbos is Boos’ in een frietkot dan nog?

Eén ding is zeker: de andere grote modehuizen kunnen niet achterblijven. Het is nog maar een kwestie van tijd voor we een Chanel-shoot in een seksshop krijgen, Versace aan het schietkraam of Benetton op de familiedag van Vlaams Belang. Weg met het marcelleke, voortaan draagt de marginaal Margiela!

Met dank aan Harry Styles.