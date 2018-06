Complottheorieën van A tot Z, de ene al wat geloofwaardiger dan de andere

Australië bestaat niet: het hele continent is slechts een excuus voor een massaexecutie die de Verenigde Staten geheimhouden. De zogenaamde ‘Australiërs’ die u kent, zijn allemaal acteurs. Verhalen over gevaarlijke dieren of giftige planten zijn een deel van het plan om u er weg te houden.

Bush zit achter de aanslagen van 9/11. Volgens aanhangers zakken de gebouwen te recht naar beneden, wat bewijst dat de torens opgeblazen zijn en de vliegtuigen slechts schijn waren. De aanslagen gaven de president meer macht en waren het begin van een maatschappij waarin privacy minder belangrijk is dan terrorisme.

Coca-Cola is niet de originele Coca-Cola. In de jaren 80 werd de suiker vervangen door HFCS, een goedkoper ingrediënt. Om dat voor elkaar te krijgen, maakten ze eerst ‘New Coke’ die compleet anders (lees: walgelijk) smaakte, om vervolgens weer de originele te verkopen onder de naam ‘Coke Classic’. Maar, u raadt het al, deze keer zonder suiker.

Donald Trump wilde eigenlijk geen president worden. Zijn campagne was een aaneenschakeling van fouten en blunders die hij met opzet maakte als deel van een sociaal experiment. Nu hij toch verkozen is, doet hij nóg meer foute uitspraken om afgezet te worden.

Elon Musk is een alien die naar huis wil. De miljardair probeert onze technologie sneller te doen evolueren zodat hij de batterijen van zijn buitenaardse teleportatiemachine weer kan opladen. Een andere theorie is dat hij hier is gekomen om een bondgenootschap te sluiten met de mensheid voor een intergalactische oorlog.

Finland bestaat niet, maar is een verzinsel van Japan en Rusland. In werkelijkheid is het ‘land’ een stuk oceaan. Toen het milieubewustzijn de kop opstak in de westerse wereld, besloten de twee landen onder één hoedje te spelen. Japan mag vissen in ‘Finland' zonder dat de strenge regels over visserij overtreden worden en Rusland krijgt een deel van de vangst, onder het mom van ‘Nokia’-producten. Iedereen blij.

Global warming is een hoax. Wetenschappers en politici houden de leugen vol om economische redenen: dure groene energie, verbouwingen, bioproducten… Honderden klimaatwetenschappers hebben hun gegevens en hun onderzoek zo vervormd om geld te krijgen voor verder (en onnodig) onderzoek.

Hitler is niet gestorven na de Tweede Wereldoorlog. De schedel met een kogel in die de Russen gevonden hadden was van een onbekende vrouw, niet van de dictator. Aanhangers beweren dat Hitler per boot kon ontsnappen naar Argentinië, met een onderzeeër naar Antarctica of zelfs naar de maan met geheime nazitechnologieën. Anno 2018 zijn we er vrij zeker van dat de man dood is - hij zou inmiddels 128 zijn.

Illuminati (‘de verlichten’) hebben de touwtjes van onze wereld in handen. In de 18e eeuw organiseerden ze de Franse Revolutie, tegenwoordig brainwashen ze ons door onze popcultuur. Bekende namen zijn onder andere Beyoncé, Michael Jackson en Whitney Houston. Hun ultieme doel? Een ‘Nieuwe Wereldorde’ creëren waarin zij alle politieke en economische macht hebben.

John F. Kennedy werd vermoord, maar niet door Lee Harvey Oswald. Er zijn tientallen andere verdachten, zoals Fidel Castro, de maffia of aliens, maar één complottheorie gaat uit van een onschuldige agent. Die vuurde in een moment van onoplettendheid. De moord was dus een ongeluk en dat wordt tot op heden verdoezeld.

Keanu Reeves is onsterfelijk. U hoort het goed: het geheim voor een oneindig leven is al bekend en een acteur weet wat het is. Reeves was in een ‘eerder leven’ ook al Karel De Grote. Of Stalin. Of Frans acteur Paul Mounet. Hij mag wel wat beter zijn best doen om tenminste de indruk te geven dat hij ouder wordt.

(John) Lennon is vermoord door Stephen King. King haalde zelf de trekker over om de Beatle te vermoorden en schoof de schuld in de schoenen van een dubbelganger. De schrijver deed het om inspiratie op te doen - in de jaren 80 was hij immers nog niet bekend en had hij nog niet zoveel boeken geschreven. ‘Salem’s Lot’ zou gebaseerd zijn op het hele voorval.

Matrassenwinkels maken deel uit van een maffia. Er is niet genoeg vraag naar matrassen om zoveel winkels open te houden - heeft u trouwens ooit al een matrassenwinkel vol klanten gezien? Vooral in de VS leeft deze theorie, omdat daar ongeveer 9.500 matrassenwinkels zijn. Ter vergelijking: het land telt ongeveer 12.500 Starbucks-koffiebars. Verdacht.

Neil Armstrong is een alien die terug naar de maan gestuurd is (en dat al eerder dan zijn vriend Musk). ‘Draai zijn naam om!’ klinkt de theorie. Niet ‘Gnortsmra’, wel Neil A. - A. Lien. Misschien was het dan toch geen ‘giant leap for mankind’? Daar komt nog eens bij dat veel mensen geloven dat de maanlanding nep was - twee voor de prijs van één.

OJ Simpson heeft zijn vrouw en een vriend van haar niet vermoord. De echte dader was zijn zoon, James Simpson. Hij zou agressieproblemen hebben als hij zijn medicatie niet neemt. Hij maakte ruzie met zijn moeder en vermoordde haar daarbij. Na het voorval vroeg James zijn vader om hulp, waardoor er bewijzen waren tegen OJ zelf.

De Phantom Time Hypothesis gaat ervan uit dat een groot deel van de middeleeuwen niet plaatsgevonden heeft. De jaren tussen 614 en 911 zouden verzonnen zijn door een Romeinse keizer, een West-Europese koning en een paus, zodat ze zelf in het jaar 1000 regeerden. Karel de Grote en consorten zijn een uit de hand gelopen fantasie van drie grapjassen. Welkom in de 17e eeuw!

Al Qaeda-leider Osama bin Laden is nog niet dood. Hij zou in 2011 vermoord zijn door de CIA tijdens een geheime missie in opdracht van Obama. De man achter de aanslagen van 9/11 kreeg snel een zeemansgraf, waardoor er geen bewijzen zijn voor zijn dood. De theorie dat zijn dood opgezet spel was, begon al snel te leven: Obama had alles geënsceneerd om zo de verkiezingen van 2012 te winnen.

Reptilians heersen over onze wereld. David Icke legde de basis voor de theorie dat er een soort reptiel bestaat dat zich als mens voordoet. Ze zijn overal geïnfiltreerd, onder meer Barack Obama en Queen Elizabeth zijn niet wat ze lijken. Ook Mark Zuckerberg is één van onze oppermachtige reptielheersers. Dat maakt die theorie best geloofwaardig.

Sammy Tanghe is Satan. Verschillende aanwijzingen en gebeurtenissen zijn volgens aanhangers te accuraat om toeval te zijn. De naam alleen al - SAmmy TANghe - is een weggever. Ook de fysieke gelijkenissen zijn niet te missen. Niet moeilijk dat Nolleke daar een heel onaangenaam gevoel bij kreeg.

Throwback thursdays en alle soortgelijke hashtags en concepten zijn verzonnen door internetgiganten als Google en Facebook. Ze willen u aansporen om uw kinderfoto’s ook online te zetten. Digitaliseer en word een slaaf van het internet! Meer data, meer!

U bent letterlijk het centrum van het universum. Alles is opgebouwd rond u (ja, ook dit artikel) en verdwijnt weer als u vertrekt. De mensen rond u, uw kantoor, zelfs de files waar u zich aan ergert - alles ontstaat pas enkele ogenblikken voor u het zou moeten ervaren. Die theorie wordt vrij deprimerend als u beseft dat de mensen rondom u dan ook slechts een simulatie zijn van het universum om u bezig te houden.

‘Vrouwen aan de pil krijgen minder sex-appeal en brengen mannen op de rand van een zenuwinzinking door hun droge doos’, aldus dé Belgische complottheoreticus Mark Peeters, ook bekend als Mark de Maanman. Volgens hem werkt de pil niet zoals farmabedrijven het uitleggen, maar wel door een schijnzwangerschap te creëren, waardoor vrouwen een lager libido en vetophoping krijgen. Al die kwaaltjes meteen verklaard, dames.

William Shakespeare verstopte de coördinaten van de piramide van Cheops. Dat deed hij op de cover van zijn sonnetten door lijnen te verbergen tussen de verschillende punten, door zijn schrijfwijze van de letter ‘t’, door een dikkere punt te zetten… Geen enkele aanwijzing is te vergezocht.

Xavier Waterslaeghers is aseksueel. De keeper van ‘F.C. De Kampioenen’ is al zeker 30 jaar getrouwd met zijn fictieve wederhelft Carmen Waterslaeghers, al lijkt dat soms een uitgeblust huwelijk. We zien de sergeant nooit de passie van zijn vrouw delen. Maar misschien komt dat dan weer door zijn burn-out en alcoholprobleem.

Yeezy - Kanye West voor de vrienden - is bezig met een uitgebreid sociaal experiment. Hij zorgde voor heel wat controverse met zijn steun voor Donald Trump en uitspraken als ‘slavernij is een keuze’. Dat is allemaal in scène gezet. U kunt er hier alles over lezen.

Zever, gezever! Complottheorieën zijn verzonnen door de autoriteiten om alle andere theorieën minder geloofwaardig te maken. Roddels zoals de reptilians en valse maanlandingen moeten verhinderen dat de mensen écht beginnen na te denken. En zo is de cirkel rond - zelfs complottheorieën zijn een complottheorie.