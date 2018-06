'De Belgische IS-weduwen Bouchra en Tatiana zullen niet worden vrijgelaten'

In navolging van een opmerkelijk stuk in Humo van dinsdag 5 juni over de kinderen van IS, werd gespeculeerd over het lot van de Belgische IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal : zij zouden door Syrische Koerden aan IS uitgeleverd worden . Drie bronnen ontkennen deze ruilhandel.

In een gesprek met Humo ontkent Mustefa Bali, de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de berichten dat de Syrische Koerden gevangengenomen Belgische IS’ers naar de terreurgroep zullen terugsturen: ‘Dit is je reinste onzin. Wielandt en Abouallal zullen niet worden vrijgelaten of teruggestuurd. Geen enkele Belgische IS’er trouwens. Sommigen willen ons zwart maken door zulke berichten de wereld in te sturen.’

Ook Shivan Alkhaburi, de Koerdische politieke leider en woordvoerder van de Beweging voor een Democratische Maatschappij (TEV DEM), ontkent de berichten: ‘Wij onderhandelen niet met terroristen. Er zullen géén Belgische IS-weduwen naar IS teruggestuurd worden.’

Een hooggeplaatste bron binnen de Democratische Unie Partij (PYD) bevestigt dat er Belgische IS’ers in de handen van het SDF gevallen zijn, maar ontkent met klem dat er een sprake zou zijn van een ruilhandel met gevangen Belgische IS’ers: ‘Wij hebben de Belgische staat opgeroepen om hen terug te nemen, maar blijkbaar zien de Belgen dat niet zitten. Dat is begrijpelijk, wij willen ze immers ook niet. In elk geval: zolang ze in onze handen zijn, zullen we hen op een menselijke manier behandelen. We gaan ze zeker niet vrijlaten of terugsturen naar IS. Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal zitten trouwens niet in een gevangenis, maar in een kamp waar ze, in afwachting van een beslissing van de Belgische overheid, goed worden behandeld.’