Wat zei Louis Tobback nu precies over vluchtelingen in 1991 in Humo?

Een afbeelding met daarop een behoorlijk scherpe boodschap over het systematisch terugsturen van asielzoekers werd afgelopen week ruim 7.000 keer gedeeld op Facebook. Het zou een uitspraak zijn die Louis Tobback (sp.a) in 1991 in een interview met Humo deed. Maar klopt dat wel?

Op 8 juni deelt ene Niki Muysers een foto met een citaat dat de laatste jaren al vaker opduikt op internet. ‘Asielzoekers die hier als meeuwen op een stort komen zitten omdat dat makkelijker is dan thuis te vissen of de grond te verbouwen dienen systematisch te worden uitgewezen’ – Louis Tobback, Humo 5/12/91. Boven de foto schrijft Muysers o.a.: ‘En nu maar verontwaardigd doen over Theo Francken. (...) Verspreid dit aan heel uw adresboek ... uiteindelijk zal dan een socialistisch minister het lezen...’ Een oproep waar massaal gehoor aan wordt gegeven, al kent Vlaanderen momenteel geen socialistische ministers.

Het interview in Humo

Louis Tobback staat inderdaad met een interview in de Humo van 5 december 1991. Het, zeven pagina’s tellend, gesprek met Yves Desmet gaat ook uitvoerig in op de vluchtelingenproblematiek. Tobback vertelt hierin o.a. waarom hij het heeft over de opmars van het Vlaams blok, racisme in de samenleving en het verschil tussen ‘economische’ en ‘politieke’ vluchtelingen.

Zo zegt hij bijvoorbeeld. ‘Ik ben voorstander van een humane, liberale wet, die gastvrij is voor mensen die omwille van hun politieke overtuiging worden vervolgd. (..) Maar er staat nergens dat ik als socialist tegen iedereen moet zeggen: “Kom binnen en ga zitten”.’

Het interview is ondertussen bijna 27 jaar oud. België kende toen een andere vluchtelingenproblematiek, met vooral Oost-Europese vluchtelingen (na de val van de muur), Turkse koerden en asielzoekers uit midden-Afrika (vooral Ghana en Congo).

In hoeverre klopt het citaat?

Het bewuste citaat dan, zoals hier boven geschreven, werd losgeknipt uit ruim twee pagina’s over de vluchtelingenproblematiek waardoor het alle context mist. Daarbij blijkt het nogal slordig geciteerd, met foutieve toevoegingen. Dat ‘systematisch uitwijzen’ staat er bijvoorbeeld niet bij. Al pleit Tobback elders in het interview wel voor een consistent asielbeleid.

Een andere belangrijke nuance: het citaat gaat niet over de algemene groep ‘asielzoekers’, maar specifiek over een groep illegale, economische vluchtelingen in Leuven. Hieronder het citaat zoals het werkelijk in het stuk staat:

‘In Leuven is er nooit rassenhaat geweest, we leven daar al sinds mensenheugenis met 90 verschillende nationaliteitein. De moeilijkheden zijn begonnen, een paar jaar geleden, met Ghanezen. Die kwamen daar plots neerduiken, maar niemand wist waarom. Er was daar geen burgeroorlog, die deden niets politieks, die hadden evenveel politieke overtuiging als die kast daar in de hoek. Die gaan zitten en houden hun hand op. Die studeren niet, die zoeken niet naar werk. Dat zijn geen migranten, en ze worden niet geaccepteerd door de bevolking. Niet omdat de Leuvenaars facisten zijn, maar omdat ze zien dat hun solidariteit zinloos is, geen enkel perspectief biedt, behalve dat er morgen tien keer meer staan. Die economische, illegale vluchtelingen zitten daar als meeuwen op een stort, omdat ze daar makkelijker voedsel vinden dan wanneer ze moeten gaan vissen in de zee. Dat kan toch niet de vrijheid zijn: de mogelijkheid om een bedelaar te worden in de straten van Leuven?

Ik ben een realist over de hele lijn. Je moet maken dat de zaak niet meer aanzwelt. Dat begint te lukken, de aanvragen dalen omdat in Oost-Europa de tamtam heeft gewerkt: je komt niet langer zomaar België binnen. Indien we erin slagen de toevloed zwaar af te remmen, dan weet ik ook wel dat je aantal van de huidige illegalen zal moeten legaliseren. Ook dàt zegt het gezondverstand. Ik ben zelf tussenbeide gekomen voor de familie Tel, omdat ik het niet erg logisch vond dat een Koerdische familie het statuut van politiek vluchteling niet kreeg, terwijl hier erkende Poolse politieke vluchtelingen rondlopen. Een Pools politiek vluchteling? Daar moet je op dit ogenblik toch al een onverbeterlijke Stalinist voor zijn. Maar aan een Koerd gaat onze domme bureaucratie zeggen dat ze ergens een vormfout hebben gemaakt, en dat ze daarom terug naar Saddam Hoessein moeten. Dat is dus de waanzin.'