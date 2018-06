Inspireerde tv-reeks 'Breaking Bad' de in Duitsland opgepakte Sief Allah H. tot een aanslag met ricine?

Deze week werd in Keulen de 29-jarige Tunesiër Sief Allah H. opgepakt omdat hij een biologisch wapen wilde maken met het gif 'ricine'. De politiediensten zouden hem op het spoor zijn gekomen omdat hij via internet duizend wonderbonen kocht, de zaden van de wonderboom. In die bonen zit het erg krachtige gif ricine, dat zelfs in de allerkleinste hoeveelheid dodelijk is.