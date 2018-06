Lil' Kleine: 250 euro per seconde

Lil’ Kleine is het soort tieneridool dat je doet hopen dat je nooit een dochter op de wereld zet. Je zal ’s ochtends bij het ontbijt maar eens worden voorgesteld aan zo’n huftertje dat met een joint achter één oor luid en geautotuned smakkend de laatste koffiekoek naar binnen werkt, om vervolgens zestien maten lang het tapijt in de woonkamer te dissen, breed grijnzend in een buxus te pissen en uiteindelijk weg te scheuren in een Range Rover van 153.000 euro.

Daar sta je dan in het deurgat, met een bezwangerde dochter en een onwelriekende sierstruik. Maar geen selfie.

Het wandelende napoleoncomplex stond zaterdagavond op het podium van de Zomerfeesten in Hengevelde, zij het nauwelijks, want na een minuut stond het ventje met de donzige bovenlip toch vooral weer op de párking van de Zomerfeesten in Hengevelde. De artiest-tussen- aanhalingstekens, bekend van de kermishit ‘Drank en drugs’, heeft het tegenwoordig blijkbaar eerder begrepen op dat laatste, want nadat het publiek Lil’ Kleine drie bekertjes Heine’ naar het hoofd had gemikt, staakte hij het gehakkel en verliet hij de bühne, naar eigen zeggen 15.000 euro rijker. Dat is 250 euro per seconde, of 15.000 per gram talent.