De zwanenzang van Taylor Swift en Robbie Williams

De leeftijd van een popster wordt gemeten in hondenjaren. Taylor Swift is 28 en dat betekent dat het er stilaan op zit voor de levende tegenhanger van wat het ook is waarmee Mattel uw jongste thans een eetstoornis bezorgt. De Amerikaanse speelde afgelopen zaterdag weliswaar nog voor een uitverkocht Wembley, maar de ene doodsreutel weerklinkt nu eenmaal luider dan de andere. Britney Spears is nog altijd maar 36 en die staat al jaren weer gewoon ergens kleren op te vouwen in een H&M.

Swift is een wereldberoemde popster van wie niemand ook maar één nummer kent. Of toch niemand ouder dan 23, en zelfs dan nog is het er vaak een van Katy Perry. Daarom, en opdat ook de aanwezige ouders van haar fans iets mee te kwelen zouden hebben, sleurde Swift zaterdag Robbie Williams het podium op. Die zong ‘Angels’ in de lelijkste jas die hij ooit uit Eddy Wally’s kleerkast heeft gestolen en moet er niet alleen om vestimentaire redenen voor waken dat hij de nieuwe Elton John wordt. Je opwachting maken op andermans podium is voor je carrière immers wat een stroompanne is voor een ijzeren long. Elton had Eminem, Robbie heeft Taylor. Een cokeverslaving hadden ze alle twee, maar zonder kom je er in die kringen dan ook niet in.

Beide duetten werden voorafgegaan door grotere spektakels: de begrafenis van prinses Diana enerzijds en de openingsceremonie van het WK voetbal anderzijds. Ook zo’n ceremonie is, naar goede Russische gewoonte, vergif voor je carrière – de laatste keer dat iemand Shakira in levenden lijve zag, was begin juni op een geitenboerderij in Amstelveen, met twaalf uiers in haar nek. Daarmee scoor je enkel in hiphopclips.

Dit duet was een zwanenzang. Binnen vijf jaar verkoopt Taylor Swift zelfgemaakte juwelen en andere brol met kralen op een braderie, terwijl Robbie Williams even verderop zijn roes ligt uit te slapen in een ondergekotste glittervest. Op hetzelfde moment hijgt ergens in een studio een zoveelste popprinsesje zich een beperkte houdbaarheidsdatum bijeen en kan het hele circus weer opnieuw beginnen.