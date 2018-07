De pruiken liggen al klaar voor de nieuwe Cher

Het asfalt borrelt onder onze voetzolen, een oranje gek in een wit huis doet er alles aan om de wereld zo snel mogelijk naar de verdoemenis te helpen en Mexico heeft zich laten rollen door dat kanariegele mietje van 200 miljoen, dus kan een nieuwe Cher-plaat er ook nog wel bij. Als alles dan toch naar de kloten moet, dan liefst grondig.

Ed Sheeran, de best mogelijke reclame voor zonnecrème, was in het land en dan nog in een shirt van de Rode Duivels, dus het nieuws verzoop zo’n beetje in een zee van clickbait, maar ’s werelds favoriete nog steeds seksueel actieve oma houdt in september haar zesentwintigste langspeler boven de doopvont. De gespecialiseerde horeca laat bij monde van zijn woordvoerder alvast weten dat de cosmopolitans koud staan.

Think album will be out in sept. 🤞🏻🙏🏻 — Cher (@cher) 1 juli 2018

Cher, 72 ondertussen maar dankzij een tot ver achter haar oren aangespannen gezicht geen dag ouder dan 70 ogend, is een voorbeeld voor de ambtenarij. Niet alleen bezorgt ze haar vriendinnen in de recreatiezaal straks een nieuwe bingosoundtrack, ze speelt ook nog eens de moeder van leeftijdgenote Meryl Streep in 'Mamma Mia! 2'. Zo’n transformatie is weliswaar klein bier voor iemand die eruitziet alsof ze op weekdagen een man is, ze doet het toch maar, het ouwe besje. Cher denkt nog lang niet aan haar pensioen. Niet zolang de laatste pruikenmaker niet is uitgestorven.

Sinds ze zo’n dertig jaar geleden, zo rond haar vierde comeback, gehuld in een string en een leren vest op een oorlogsschip kwam aanvaren, is enige voorzichtigheid wel geboden. Tijdens de opnames konden ze de schijn nog ophouden, maar in de pauzes hingen geharde matrozen zeeziek over de boeg. De Amerikaanse landmacht had de Golfoorlog, de zeemacht ‘If I Could Turn Back Time’. De meeste van haar fans worden vandaag sowieso al beademd, maar nog één zo’n stunt en Cherilyn Sarkisian is de nieuwe Jim Jones.

Cher had nummer één-hits in zes opeenvolgende decennia. Ze is de Queen Elizabeth II van de popmuziek. En ze gaat nog wel enkele decennia door. Tot de wisselstukken op zijn.